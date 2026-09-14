Minerales, vitaminas y saciedad: cuáles son los beneficios del pomelo y por qué lo aconsejan

El pomelo aporta agua, fibra, vitaminas y minerales en una porción de bajo aporte calórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pomelo es una fruta cítrica de pulpa jugosa, sabor ácido y un amargor característico que puede modificarse según la variedad. Con origen tropical, puede hallarse en su versión con pulpa blanca, rosada o roja. Más allá de su presencia habitual en desayunos y ensaladas, concentra agua, fibra, vitaminas y minerales en una porción de bajo aporte calórico.

La fruta entera reúne nutrientes que se vinculan con la hidratación, la saciedad y el funcionamiento del sistema inmunitario. De acuerdo con la Johns Hopkins Medicine, uno mediano puede cubrir el 100% de las necesidades diarias de vitamina C.

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Su consumo requiere, de todos modos, una atención particular en personas que utilizan determinados medicamentos. Las instituciones advierten que el pomelo, tanto en su forma entera como en jugo, puede modificar el modo en que el organismo procesa algunos fármacos. Por esa razón, su incorporación habitual debe evaluarse con un profesional de la salud o un farmacéutico cuando existe un tratamiento en curso.

El pomelo aporta fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes

Una de las características nutricionales del pomelo es su elevado contenido de agua. Según indicó la Cleveland Clinic, la mitad de una pieza mediana contiene 51,7 calorías, 13,2 gramos de carbohidratos y 1,97 gramos de fibra, además de cobre, folato, hierro, magnesio, potasio, tiamina, zinc y vitaminas A y C. Esta composición permite incluirlo dentro de una alimentación variada sin atribuirle efectos extraordinarios.

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La vitamina C del pomelo contribuye a la función inmunitaria y un ejemplar mediano puede cubrir el 100% de las necesidades diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra dietética es uno de sus componentes más relevantes. Johns Hopkins Medicine explicó que este nutriente puede contribuir a la salud intestinal, favorecer la regularidad y ayudar a prolongar la sensación de saciedad. También señaló que una alimentación con suficiente fibra se asocia con un mejor control del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, conocido como colesterol LDL (malo). No obstante, el carbohidrato no actúa de forma aislada, sino como parte del patrón general de alimentación.

El pomelo también contiene vitamina C, un antioxidante que interviene en la protección de las células frente al daño y participa en la función inmunitaria. Cleveland Clinic explicó que media porción aporta cerca del 50% del valor diario recomendado de esta vitamina. La misma fuente precisó que además puede reducir levemente la duración y la gravedad de los síntomas del resfriado, pero no equivale a una medida para prevenirlo.

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Asimismo, las variedades rosadas y rojas aportan betacaroteno y licopeno. Estos compuestos forman parte de los antioxidantes presentes en la fruta. La Asociación Americana del Corazón informó que los flavonoides han sido estudiados por su posible relación con la salud cardiovascular y el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, ese vínculo se analiza dentro de dietas que incluyen diversas frutas, verduras y otros alimentos, no como consecuencia exclusiva del consumo de un cítrico.

La fibra del pomelo favorece la salud intestinal, prolonga la saciedad y se asocia con un mejor control del colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel en el control del peso también debe interpretarse con prudencia. Michelle Dodd, dietista registrada de Cleveland Clinic, afirmó a la institución que los alimentos con fibra, pocas calorías y alto contenido de agua pueden ayudar a sentirse satisfecho durante más tiempo.

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Ese efecto puede colaborar con una alimentación equilibrada, pero la profesional descartó que esta fruta funcione como un quemador de grasa o que permita elegir en qué zona del cuerpo se pierde tejido adiposo.

Entre las precauciones, la clínica estadounidense mencionó que pueden desencadenar síntomas en algunas personas con reflujo gastroesofágico. La institución sanitaria también indicó que la acidez puede ser un factor a considerar cuando existe esmalte dental debilitado. En quienes tienen antecedentes de cálculos renales, la conveniencia de consumir pomelo depende del tipo de cálculo, por lo que no corresponde utilizar la fruta con el objetivo de prevenirlos sin una indicación profesional.

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La fruta entera de pomelo ofrece más fibra y saciedad que el jugo, porque la pulpa y los gajos ralentizan la absorción de los azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del jugo de pomelo y la diferencia con la fruta

Comer el cítrico en gajos no tiene el mismo perfil nutricional que tomar su jugo. Johns Hopkins Medicine explicó que la bebida puede aportar vitaminas y minerales, pero no reemplaza por completo a la fruta entera. La pulpa, las membranas y otras partes sólidas contienen fibra, que exige masticación, mejora la saciedad y contribuye a ralentizar la absorción de los azúcares.

Esa diferencia resulta importante en el contexto de la glucosa en sangre. La institución señaló que un pomelo entero contiene cerca de 26 gramos de carbohidratos, mientras que su fibra ayuda a que los azúcares se descompongan con mayor lentitud que en alimentos con poca fibra.

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Cleveland Clinic añadió que, en personas con diabetes que utilizan insulina, los carbohidratos y azúcares del pomelo deben contabilizarse como los de cualquier otro alimento que los contenga.

El pomelo y su jugo pueden modificar el metabolismo de algunos medicamentos y requieren consulta médica o farmacéutica durante un tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las membranas entre los gajos poseen pectina, un tipo de fibra soluble. Karen Collins, dietista especializada en prevención del cáncer y salud cardiovascular, afirmó en declaraciones recogidas por la Asociación Americana del Corazón que este compuesto puede ayudar a reducir el colesterol LDL y actuar como prebiótico, es decir, como sustrato para bacterias intestinales beneficiosas. Esa es una razón por la que conservar las partes fibrosas de la fruta modifica su aporte frente al jugo colado.

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La diferencia entre fruta y bebida no elimina la principal advertencia asociada al pomelo. Johns Hopkins Medicine explicó que esta fruta puede bloquear una enzima que participa en el metabolismo de algunos medicamentos, lo que puede generar una acumulación excesiva del fármaco en sangre.

Entre los tratamientos mencionados figuran atorvastatina, lovastatina, simvastatina, nifedipino, fexofenadina y ciclosporina. La revisión de los prospectos y la consulta con el médico o farmacéutico permiten determinar si el cítrico o su jugo son compatibles con cada tratamiento específico.

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