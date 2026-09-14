Ciencia

Minerales, vitaminas y saciedad: cuáles son los beneficios del pomelo y por qué lo aconsejan

La fruta cítrica en cualquiera de sus versiones ofrece agua, antioxidantes y nutrientes y son recomendados por los dietistas para una dieta variada

Tres mitades de pomelo con pulpa de color amarillo, rosado y rojo, hojas verdes y un vaso con jugo sobre un fondo beige.
El pomelo aporta agua, fibra, vitaminas y minerales en una porción de bajo aporte calórico (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El pomelo es una fruta cítrica de pulpa jugosa, sabor ácido y un amargor característico que puede modificarse según la variedad. Con origen tropical, puede hallarse en su versión con pulpa blanca, rosada o roja. Más allá de su presencia habitual en desayunos y ensaladas, concentra agua, fibra, vitaminas y minerales en una porción de bajo aporte calórico.

La fruta entera reúne nutrientes que se vinculan con la hidratación, la saciedad y el funcionamiento del sistema inmunitario. De acuerdo con la Johns Hopkins Medicine, uno mediano puede cubrir el 100% de las necesidades diarias de vitamina C.

PUBLICIDAD

Su consumo requiere, de todos modos, una atención particular en personas que utilizan determinados medicamentos. Las instituciones advierten que el pomelo, tanto en su forma entera como en jugo, puede modificar el modo en que el organismo procesa algunos fármacos. Por esa razón, su incorporación habitual debe evaluarse con un profesional de la salud o un farmacéutico cuando existe un tratamiento en curso.

El pomelo aporta fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes

Una de las características nutricionales del pomelo es su elevado contenido de agua. Según indicó la Cleveland Clinic, la mitad de una pieza mediana contiene 51,7 calorías, 13,2 gramos de carbohidratos y 1,97 gramos de fibra, además de cobre, folato, hierro, magnesio, potasio, tiamina, zinc y vitaminas A y C. Esta composición permite incluirlo dentro de una alimentación variada sin atribuirle efectos extraordinarios.

PUBLICIDAD

Dos mitades de pomelo rosado y dos gajos en forma de cuña sobre una mesa de madera.
La vitamina C del pomelo contribuye a la función inmunitaria y un ejemplar mediano puede cubrir el 100% de las necesidades diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra dietética es uno de sus componentes más relevantes. Johns Hopkins Medicine explicó que este nutriente puede contribuir a la salud intestinal, favorecer la regularidad y ayudar a prolongar la sensación de saciedad. También señaló que una alimentación con suficiente fibra se asocia con un mejor control del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, conocido como colesterol LDL (malo). No obstante, el carbohidrato no actúa de forma aislada, sino como parte del patrón general de alimentación.

El pomelo también contiene vitamina C, un antioxidante que interviene en la protección de las células frente al daño y participa en la función inmunitaria. Cleveland Clinic explicó que media porción aporta cerca del 50% del valor diario recomendado de esta vitamina. La misma fuente precisó que además puede reducir levemente la duración y la gravedad de los síntomas del resfriado, pero no equivale a una medida para prevenirlo.

Asimismo, las variedades rosadas y rojas aportan betacaroteno y licopeno. Estos compuestos forman parte de los antioxidantes presentes en la fruta. La Asociación Americana del Corazón informó que los flavonoides han sido estudiados por su posible relación con la salud cardiovascular y el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, ese vínculo se analiza dentro de dietas que incluyen diversas frutas, verduras y otros alimentos, no como consecuencia exclusiva del consumo de un cítrico.

Naranjas y pomelos enteros y cortados a la mitad con hojas verdes sobre una mesa de madera.
La fibra del pomelo favorece la salud intestinal, prolonga la saciedad y se asocia con un mejor control del colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel en el control del peso también debe interpretarse con prudencia. Michelle Dodd, dietista registrada de Cleveland Clinic, afirmó a la institución que los alimentos con fibra, pocas calorías y alto contenido de agua pueden ayudar a sentirse satisfecho durante más tiempo.

Ese efecto puede colaborar con una alimentación equilibrada, pero la profesional descartó que esta fruta funcione como un quemador de grasa o que permita elegir en qué zona del cuerpo se pierde tejido adiposo.

Entre las precauciones, la clínica estadounidense mencionó que pueden desencadenar síntomas en algunas personas con reflujo gastroesofágico. La institución sanitaria también indicó que la acidez puede ser un factor a considerar cuando existe esmalte dental debilitado. En quienes tienen antecedentes de cálculos renales, la conveniencia de consumir pomelo depende del tipo de cálculo, por lo que no corresponde utilizar la fruta con el objetivo de prevenirlos sin una indicación profesional.

Dos manos sostienen un cuchillo y un tenedor para cortar gajos de pomelo rosado dispuestos en un plato redondo.
La fruta entera de pomelo ofrece más fibra y saciedad que el jugo, porque la pulpa y los gajos ralentizan la absorción de los azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del jugo de pomelo y la diferencia con la fruta

Comer el cítrico en gajos no tiene el mismo perfil nutricional que tomar su jugo. Johns Hopkins Medicine explicó que la bebida puede aportar vitaminas y minerales, pero no reemplaza por completo a la fruta entera. La pulpa, las membranas y otras partes sólidas contienen fibra, que exige masticación, mejora la saciedad y contribuye a ralentizar la absorción de los azúcares.

Esa diferencia resulta importante en el contexto de la glucosa en sangre. La institución señaló que un pomelo entero contiene cerca de 26 gramos de carbohidratos, mientras que su fibra ayuda a que los azúcares se descompongan con mayor lentitud que en alimentos con poca fibra.

Cleveland Clinic añadió que, en personas con diabetes que utilizan insulina, los carbohidratos y azúcares del pomelo deben contabilizarse como los de cualquier otro alimento que los contenga.

Una botella de vidrio transparente con jugo de color anaranjado y medio pomelo rosado sobre una mesa de madera.
El pomelo y su jugo pueden modificar el metabolismo de algunos medicamentos y requieren consulta médica o farmacéutica durante un tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las membranas entre los gajos poseen pectina, un tipo de fibra soluble. Karen Collins, dietista especializada en prevención del cáncer y salud cardiovascular, afirmó en declaraciones recogidas por la Asociación Americana del Corazón que este compuesto puede ayudar a reducir el colesterol LDL y actuar como prebiótico, es decir, como sustrato para bacterias intestinales beneficiosas. Esa es una razón por la que conservar las partes fibrosas de la fruta modifica su aporte frente al jugo colado.

La diferencia entre fruta y bebida no elimina la principal advertencia asociada al pomelo. Johns Hopkins Medicine explicó que esta fruta puede bloquear una enzima que participa en el metabolismo de algunos medicamentos, lo que puede generar una acumulación excesiva del fármaco en sangre.

Entre los tratamientos mencionados figuran atorvastatina, lovastatina, simvastatina, nifedipino, fexofenadina y ciclosporina. La revisión de los prospectos y la consulta con el médico o farmacéutico permiten determinar si el cítrico o su jugo son compatibles con cada tratamiento específico.

Temas Relacionados

FrutasVitamina CFibraPomeloCítricosCítricoSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Migraña: cómo es el test gratuito que mide días perdidos y la caída de productividad

El cuestionario de siete preguntas releva ausencias laborales, rendimiento reducido, tareas domésticas postergadas y actividades sociales canceladas durante los últimos tres meses

Migraña: cómo es el test gratuito que mide días perdidos y la caída de productividad

Día del Hipertenso: 10 maneras de bajar la presión arterial y cuidar el corazón

Cada 14 de septiembre, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial recuerda la importancia de detectar y controlar una enfermedad silenciosa que afecta a más de un tercio de los adultos en el país. Qué hábitos pueden ayudar a reducir los valores y cuándo es necesario consultar al médico

Día del Hipertenso: 10 maneras de bajar la presión arterial y cuidar el corazón

Un estudio reveló por qué los dos lados de la Luna son tan distintos: el calor de las mareas habría desplazado magma en su interior

Las primeras muestras de rocas del lado oculto muestran que la diferencia entre ambos hemisferios no estaría en el manto, sino en una antigua redistribución de materiales que dejó una corteza más gruesa y rica en magnesio en esa región

Un estudio reveló por qué los dos lados de la Luna son tan distintos: el calor de las mareas habría desplazado magma en su interior

“El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente”: advierten por un faltante clave para el tratamiento de la enfermedad

Gabriel Mizraji, médico neurólogo, advirtió en Infobae al amanecer que hay pacientes que tienen dificultades para conseguir medicamentos que contienen levodopa, una droga utilizada para controlar síntomas de la enfermedad

“El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente”: advierten por un faltante clave para el tratamiento de la enfermedad

Suplementos de hongos: qué respaldo científico tienen hoy sus principales promesas

Una investigación reciente encontró mejoras puntuales en bienestar psicológico, pero expertas remarcaron que todavía faltan datos sólidos para avalar beneficios generales

Suplementos de hongos: qué respaldo científico tienen hoy sus principales promesas

DEPORTES

El medio inglés que suele criticar a Colapinto se rindió por su tarea en el GP de España de F1: el destacado lugar en su ranking

El medio inglés que suele criticar a Colapinto se rindió por su tarea en el GP de España de F1: el destacado lugar en su ranking

Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburu: las impactantes conclusiones de la forense que realizó la autopsia del ex Puma

La inesperada guerra de declaraciones entre Mbappé y Dembélé por el Balón de Oro: “Siempre fui el elegido”

La lupa sobre el escándalo por la posición de Enzo Fernández en el gol que definió el clásico de Manchester: por qué falló el VAR

Dura sanción para un tenista argentino por doping: estará 20 meses sin competir

TELESHOW

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Esteban Cambiasso sorprendió con sus pasos de baile junto a su hija en una competencia en Italia: el video viral

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá los cocodrilos se acercan cada vez más a las zonas donde hay actividad pesquera

En Panamá los cocodrilos se acercan cada vez más a las zonas donde hay actividad pesquera

Dispararon más de 25 veces contra el picop de un concejal y quedó en estado delicado en Guatemala

Cómo opera desde hace más de 50 años la huelga de hambre en las cárceles de Cuba

A 25 años del 11-S: cómo una pequeña pelota de golf se convirtió en “guardiana” de un recuerdo marcado a fuego

Alquileres de vivienda en Costa Rica podrían subir 3.25% al cierre de 2026: cuánto más pagarían las familias