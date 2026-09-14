Cuba

Cómo opera desde hace más de 50 años la huelga de hambre en las cárceles de Cuba

Una muerte convertida en emblema expuso una secuencia persistente, con registros, voces expertas y un rastro institucional difícil de ignorar

La madre del fallecido disidente Orlando Zapata Tamayo se despide de los restos de su hijo en el cementerio Memorial Park en Miami, Florida (EEUU). EFE/Archivo/Zayra Mo
La madre del fallecido disidente Orlando Zapata Tamayo se despide de los restos de su hijo en el cementerio Memorial Park en Miami, Florida (EEUU). EFE/Archivo/Zayra Mo
Guardar

El cuerpo de Orlando Zapata Tamayo tardó 86 días en consumirse por completo dentro de una prisión cubana. Murió el 23 de febrero de 2010, y su madre, Reina Luisa Tamayo, lo dijo sin rodeos horas después: “Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, ya acabaron con él (...). Esto ha sido un asesinato premeditado”.

Lo que su muerte dejó al descubierto no era un hecho aislado. Era el eslabón más visible de una cadena que lleva más de medio siglo funcionando con la misma lógica.

PUBLICIDAD

La huelga de hambre como último recurso, desde 1972

Todo comenzó con Pedro Luis Boitel. El 25 de mayo de 1972 murió en una prisión cubana tras una huelga de hambre prolongada en la que reclamaba el respeto a los derechos de los reclusos.

Su caso se convirtió en el primer símbolo documentado de resistencia pacífica dentro de las cárceles cubanas. Y abrió una historia que, más de medio siglo después, no ha cerrado.

Dos fotografías de un hombre calvo; a la izquierda está de pie sin camiseta y a la derecha viste una prenda azul mientras está sentado.
Carlos Michael Morales luego de su última huelga de hambre en prisión, fotografía retomada de Radio Martí mejorada con IA.

Según datos de Archivo Cuba, organización independiente de documentación histórica, al menos 26 reclusos murieron por esa causa entre 1966 y 2021. Quince de ellos eran presos políticos.

La huelga de hambre lleva más de 50 años siendo el único recurso que le queda al cuerpo de un recluso cubano para hacerse escuchar, según documentó Radio Martí, emisora de noticias en español con sede en Miami.

PUBLICIDAD

Zapata Tamayo: arrestado por tres años, muerto tras 36

Zapata Tamayo fue detenido durante la Primavera Negra de 2003. La condena inicial era de tres años. Las autoridades cubanas le fueron sumando cargos hasta elevar la pena a 36.

Antes de morir fue trasladado desde la Prisión Kilo 8 de Camagüey al penal de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. El expreso político Ángel Moya, recluido entonces en ese mismo penal, explicó ante Radio Martí que la maniobra tenía un propósito preciso: una vez fallecido, la Seguridad del Estado ordenó mover el cuerpo a un hospital civil “para hacer creer que murió en un hospital y no en una prisión, y de esa forma quitarle la responsabilidad a sus carceleros”.

El Estado gestionó la forma jurídica de la muerte. La responsabilidad política quedó sin nombre.

Imagen ABEYWS4A5NF3NEACCLSTEMHN3E

56 muertes bajo custodia en dos años

Entre enero de 2022 y enero de 2024, Cubalex, organización cubana de asistencia legal y derechos humanos, documentó 56 muertes bajo custodia estatal. La propia organización advierte que esa cifra es un subregistro: la opacidad del Estado impide un recuento completo.

Dentro de ese total, dos reclusos murieron tras declararse en huelga de hambre, ambos en centros penitenciarios. Uno de ellos fue Roleivis León. El equipo de Cubalex aclaró que, si bien se encontraba en huelga al momento de su muerte, la causa del deceso pudo haber sido una golpiza.

El dato no es menor: la represión física y la inanición no son mecanismos alternativos. Operan de forma complementaria dentro del mismo sistema.

El sistema de quejas no funciona, y los reclusos lo saben

La directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, describió a Radio Martí la lógica que antecede a cada protesta. Los reclusos agotan primero los canales formales. “El sistema de quejas y reclamaciones que ha implementado el Estado no funciona”, señaló. Solo entonces el cuerpo se convierte en el último instrumento disponible.

Dos fotografías de un hombre: a la izquierda viste gorra roja y camiseta deportiva; a la derecha aparece rapado, en esposas y con uniforme.
Yan Carlos González, antes de ser apresado, fotografía retomada de Radio Martí

Cubalex documentó además que los huelguistas son enviados habitualmente a celdas de castigo mientras mantienen la protesta. El médico Pedro Acuña lo confirmó ante Radio Martí desde su experiencia directa en Kilo 8: el aislamiento y la presión psicológica se combinan para forzar el abandono de la huelga antes de que el caso adquiera visibilidad pública.

La licencia extrapenal llega siempre tarde

El mecanismo que el régimen repite de forma sistemática, según el registro de Cubalex, tiene una secuencia definida. La licencia extrapenal —que en teoría permite al recluso recibir atención fuera de prisión— llega cuando el estado de salud ya es irreversible.

En el caso de Zapata Tamayo, las autoridades optaron por el traslado entre penales en lugar de la licencia. Pero el resultado fue el mismo.

La secuencia cambia de forma. El desenlace, no.

Más de 50 años sin que un médico pueda actuar con independencia

Los estándares internacionales que el Estado cubano incumple tienen décadas de vigencia. La Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial (WMA) exige independencia profesional del médico, respeto a la autonomía del paciente y confidencialidad de la consulta.

El Manual de Salud en Prisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la responsabilidad principal del profesional de la salud es con el paciente, aun cuando exista conflicto con la autoridad penitenciaria. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sostiene que las decisiones clínicas deben corresponder exclusivamente al personal sanitario.

Ninguno de esos estándares fue aplicado en el caso de Boitel en 1972. Tampoco en el de Zapata Tamayo en 2010. Ni en los ocho casos verificados entre 2022 y mayo de 2026 por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y Cubalex.

La continuidad del patrón, a lo largo de más de 50 años y bajo distintas administraciones del mismo régimen, es lo que las organizaciones de derechos humanos describen como prueba de una política deliberada. No de omisiones aisladas.

Temas Relacionados

presos políticos en CubaCárcelesHuelga de hambreDerechos HumanosCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin carteles ni licencias, pero con comida: La economía informal como respuesta popular a la crisis alimentaria en Cuba

La crisis de abastecimiento y la inflación empujan a más cubanos a vender desde arroz importado hasta termos, cafeteras y productos de aseo. Esas operaciones informales ya forman parte de la economía cotidiana de muchos barrios

Sin carteles ni licencias, pero con comida: La economía informal como respuesta popular a la crisis alimentaria en Cuba

Régimen de Cuba prevé aprobar 17 nuevas normas en septiembre ante la crisis económica

El paquete normativo complementará las 176 reformas anunciadas en junio y busca reactivar la producción, ampliar el margen del sector privado y transferir más atribuciones a los municipios en áreas prioritarias

Régimen de Cuba prevé aprobar 17 nuevas normas en septiembre ante la crisis económica

¿Qué explicaron CUPET y el Ministerio sobre el humo visto en la Base de Supertanqueros de Matanzas?

La compañía petrolera y el Ministerio de Energía y Minas dijeron que el tanque intervenido estaba vacío, y atribuyeron la columna gris a azufre acumulado durante labores de mantenimiento y oxicorte

¿Qué explicaron CUPET y el Ministerio sobre el humo visto en la Base de Supertanqueros de Matanzas?

Cuba registra cinco muertes bajo custodia en un mes marcado por denuncias de represión

La ONG Cubalex, citada por CiberCuba, atribuyó los fallecimientos a un patrón de asistencia sanitaria insuficiente o negada en prisiones y centros de detención, en un mes marcado por nuevas denuncias represivas

Cuba registra cinco muertes bajo custodia en un mes marcado por denuncias de represión

La escasez de efectivo y los apagones dificultan el cobro de salarios docentes en Cuba

Las fallas de conexión y los cortes eléctricos interrumpieron retiros en Santiago de Cuba, donde maestros esperaron horas para acceder a sus sueldos, en un entorno de billetes escasos y servicios bancarios con operación limitada

La escasez de efectivo y los apagones dificultan el cobro de salarios docentes en Cuba

TECNO

De correr a hacer volteretas: así la IA que amplía las habilidades de los robots humanoides

De correr a hacer volteretas: así la IA que amplía las habilidades de los robots humanoides

El prompt definitivo en ChatGPT para crear una foto propia en los años 80s

El 71% de los colombianos recibió un intento de fraude telefónico en 2025: cómo identificar la estada a tiempo

Seis usos poco conocidos para sacarle provecho a Google Lens en tu día a día: ver etiquetas, notas y má

Cómo funciona el chip inspirado en la visión humana que podría abrir el camino hacia el ojo biónico

ENTRETENIMIENTO

Nos ofrecieron un millón de dólares a cada una": Jaclyn Smith recordó el rechazo de las Charlie’s Angels a la oferta de Hustler

Nos ofrecieron un millón de dólares a cada una": Jaclyn Smith recordó el rechazo de las Charlie’s Angels a la oferta de Hustler

Cuando la despedida se convierte en tributo: 5 artistas con reproducciones récord tras su muerte

Murió Bob Mackie, el legendario diseñador de modas que vistió a Cher, Dolly Parton, Tina Turner y más

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Stray Kids: quiénes son los ocho miembros de la banda de K-pop que rompió récords en Billboard

MUNDO

La violencia en Yemen impulsa al precio del petróleo: el Brent se acercó a los USD 110

La violencia en Yemen impulsa al precio del petróleo: el Brent se acercó a los USD 110

La OTAN anunció mayor apoyo a Ucrania tras el ataque contra un tren cerca de Polonia

Zelensky destituyó al fiscal general de Ucrania en plena purga por el escándalo de los centros de llamadas fraudulentos

Finlandia se incorporó al esquema francés de disuasión nuclear ampliada

De la gastronomía neoyorquina a una cadena global, el negocio hotelero que Robert De Niro creó junto a un chef