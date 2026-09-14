Deportes

Enganche hacia adentro y zurdazo: así fue la asistencia de Nico Paz en la victoria del Como frente al Parma

El argentino buscó el segundo palo y encontró a Jacobo Ramón, que empujó el balón y decretó el 1-0 parcial. David Romero, ex Tigre, anotó el descuento en el perdedor

Guardar

Nico Paz dejó su huella una vez más en la Serie A 2026/27 con una asistencia. El mediocampista de la selección argentina encaró por la derecha, enganchó hacia el centro del área y sacó un remate directo al arco durante el partido entre Como y Parma, disputado en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

El disparo se acercaba a la meta, pero Jacobo Ramón llegó a empujar la pelota para consumar el 1-0 parcial a favor del equipo local, a los 23 minutos de juego, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

PUBLICIDAD

La jugada surgió de una acción individual del propio Paz, que tomó la pelota y avanzó con el objetivo de definir de forma directa. Tras el enganche, el mediocampista argentino remató con potencia hacia el arco de Parma.

Aunque el remate llevaba dirección, la pelota necesitó la intervención de Ramón dentro del área, que la empujó hacia la red para asegurar la apertura del marcador. De esta manera, el intento de gol de Paz se transformó en una asistencia.

El festejo de Nico Paz (REUTERS/Daniele Mascolo)
El festejo de Nico Paz (REUTERS/Daniele Mascolo)

Esta fue la asistencia número 20 con el elenco italiano del futbolista nacido en España que representa a Argentina. Además, también lleva anotados 20 goles en 80 partidos jugados.

PUBLICIDAD

El segundo gol de Como llegó a los 83 minutos: tras una serie de rebotes dentro del área en una jugada iniciada por Jesús Rodríguez y continuada por Federico Ricci y Christos Douvikas, Kaiki empujó la pelota a la red vacía tras la doble intervención del arquero Edoardo Corvi. En el minuto 92, ya en el descuento, el argentino David Romero anotó de primera intención el gol del Parma, tras una asistencia de Pontus Almqvist, y estableció el resultado final de 2-1.

El encuentro, con arbitraje de Giuseppe Mucera, llegó en un buen momento futbolístico para el equipo dirigido por Cesc Fábregas. Antes de esta fecha, Como acumulaba un registro de dos victorias, un empate y ninguna derrota en la Serie A, con triunfos como el 4-1 sobre Genoa y el 2-1 ante Napoli, además de un empate 1-1 frente a Udinese. El club también venía de golear 4-1 a RB Leipzig por la fase de liga de la Champions League, el 10 de septiembre.

Tras el triunfo ante RB Leipzig, Paz había hablado sobre su continuidad en el club italiano en lugar de regresar al Real Madrid, entidad en la que se formó y con la que el Como acordó su traspaso en junio de 2024. “Pensaba que este era el lugar donde más ibas a crecer y creo que has tomado la decisión correcta. Estoy muy feliz de mi decisión”, afirmó el mediocampista

Parma, en cambio, atravesaba una campaña más irregular: llegó al partido con apenas una victoria, un empate y dos derrotas en el campeonato, entre ellas una caída por 2-0 ante Juventus y otra por 1-0 frente a Cagliari.

Con este resultado, el Como trepó hasta el segundo lugar de la Serie A con 10 unidades, solo por detrás de la Roma, que tiene puntaje ideal con 12 tras ganar sus primeros cuatro partidos. El Parma, por su parte, solo ostenta un punto.

El siguiente partido para el Como será ante el Frosinone, el domingo 20 de septiembre. Parma recibirá por la quinta jornada del certamen italiano al Genoa.

Temas Relacionados

Nico PazComoSerie AParmadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Decisión final”: los detalles del llamativo conflicto que se desató en un histórico club de Italia por Mauro Icardi

El delantero de 33 años tiene la ficha en su poder tras su exitoso paso por el Galatasaray

“Decisión final”: los detalles del llamativo conflicto que se desató en un histórico club de Italia por Mauro Icardi

Rechazó el viaje de egresados para participar en los Juegos Suramericanos y conmovió al público con su presentación: “No lo puedo creer”

Micaela Lopetegui, de 17 años, quedó segunda en el programa corto de patinaje artístico y relató el sacrificio que hizo para competir. “Se me llenan los ojos de lágrimas. Me va a quedar para toda la vida”, explicó

Rechazó el viaje de egresados para participar en los Juegos Suramericanos y conmovió al público con su presentación: “No lo puedo creer”

Desafío extremo en Nueva Jersey: 250 corredores terminaron una media maratón bajo el agua

La prueba de 21 kilómetros en el Saddle River County Park arrancó con dos horas de demora y siguió sin cambios de trazado, mientras atletas reportaron corrientes fuertes, barro y falta de instrucciones de seguridad

Desafío extremo en Nueva Jersey: 250 corredores terminaron una media maratón bajo el agua

Belgrano ya tiene definido sus rivales para su primera participación en la Copa Libertadores Femenina

El conjunto cordobés afrontará por primera vez el certamen continental tras conquistar el Trofeo de Campeonas 2025

Belgrano ya tiene definido sus rivales para su primera participación en la Copa Libertadores Femenina

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira norteamericana sobre cemento

Thiago Tirante fue el de mejor rendimiento y logró un triunfo inolvidable ante Novak Djokovic. Mariano Navone también se destacó y dio el gran golpe ante el serbio en el US Open. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry tuvieron su mejor actuación en Nueva York

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira norteamericana sobre cemento

MALDITOS NERDS

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

Blizzard lanza ‘Forsaken Kingdom’, la primera campaña de ‘Warcraft III’ en 23 años

Blizzard presenta ‘Diablo V’ con un Santuario dominado por el Señor del Terror

Abylight fecha S.O.N.A.R., su simulador submarino cooperativo para Steam

Marvel’s Wolverine: Conversamos con Marcus Smith, director creativo del juego de Insomniac Games

ENTRETENIMIENTO

Murió Bob Mackie, el legendario diseñador de modas que vistió a Cher, Dolly Parton, Tina Turner y más

Murió Bob Mackie, el legendario diseñador de modas que vistió a Cher, Dolly Parton, Tina Turner y más

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Oasis confirma nueva gira para 2027: países, fechas y todos los detalles

Murió Hana Kuraki, actriz de cine para adultos a los 25 años

¿Otra víctima del fentanilo? Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere salen a la luz

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades dominicanas incautaron 13,551.5 gramos de presuntas drogas durante operativos en tres provincias

Autoridades dominicanas incautaron 13,551.5 gramos de presuntas drogas durante operativos en tres provincias

Cómo opera el tráfico de fauna y madera en Centroamérica según las rutas, especies y vacíos legales detectados

Nueve huelgas de hambre en cárceles de Cuba, cinco muertes bajo custodia y Kilo 8 señalado: el mes que expone la crisis penitenciaria

República Dominicana inicia su camino en la Liga de Naciones rumbo al Mundial de 2030

Desafío extremo en Nueva Jersey: 250 corredores terminaron una media maratón bajo el agua