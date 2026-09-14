Enganche hacia adentro y zurdazo: así fue la asistencia de Nico Paz en la victoria del Como frente al Parma

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Nico Paz dejó su huella una vez más en la Serie A 2026/27 con una asistencia. El mediocampista de la selección argentina encaró por la derecha, enganchó hacia el centro del área y sacó un remate directo al arco durante el partido entre Como y Parma, disputado en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

El disparo se acercaba a la meta, pero Jacobo Ramón llegó a empujar la pelota para consumar el 1-0 parcial a favor del equipo local, a los 23 minutos de juego, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

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La jugada surgió de una acción individual del propio Paz, que tomó la pelota y avanzó con el objetivo de definir de forma directa. Tras el enganche, el mediocampista argentino remató con potencia hacia el arco de Parma.

Aunque el remate llevaba dirección, la pelota necesitó la intervención de Ramón dentro del área, que la empujó hacia la red para asegurar la apertura del marcador. De esta manera, el intento de gol de Paz se transformó en una asistencia.

El festejo de Nico Paz (REUTERS/Daniele Mascolo)

Esta fue la asistencia número 20 con el elenco italiano del futbolista nacido en España que representa a Argentina. Además, también lleva anotados 20 goles en 80 partidos jugados.

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El segundo gol de Como llegó a los 83 minutos: tras una serie de rebotes dentro del área en una jugada iniciada por Jesús Rodríguez y continuada por Federico Ricci y Christos Douvikas, Kaiki empujó la pelota a la red vacía tras la doble intervención del arquero Edoardo Corvi. En el minuto 92, ya en el descuento, el argentino David Romero anotó de primera intención el gol del Parma, tras una asistencia de Pontus Almqvist, y estableció el resultado final de 2-1.

El encuentro, con arbitraje de Giuseppe Mucera, llegó en un buen momento futbolístico para el equipo dirigido por Cesc Fábregas. Antes de esta fecha, Como acumulaba un registro de dos victorias, un empate y ninguna derrota en la Serie A, con triunfos como el 4-1 sobre Genoa y el 2-1 ante Napoli, además de un empate 1-1 frente a Udinese. El club también venía de golear 4-1 a RB Leipzig por la fase de liga de la Champions League, el 10 de septiembre.

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Tras el triunfo ante RB Leipzig, Paz había hablado sobre su continuidad en el club italiano en lugar de regresar al Real Madrid, entidad en la que se formó y con la que el Como acordó su traspaso en junio de 2024. “Pensaba que este era el lugar donde más ibas a crecer y creo que has tomado la decisión correcta. Estoy muy feliz de mi decisión”, afirmó el mediocampista

Parma, en cambio, atravesaba una campaña más irregular: llegó al partido con apenas una victoria, un empate y dos derrotas en el campeonato, entre ellas una caída por 2-0 ante Juventus y otra por 1-0 frente a Cagliari.

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Con este resultado, el Como trepó hasta el segundo lugar de la Serie A con 10 unidades, solo por detrás de la Roma, que tiene puntaje ideal con 12 tras ganar sus primeros cuatro partidos. El Parma, por su parte, solo ostenta un punto.

El siguiente partido para el Como será ante el Frosinone, el domingo 20 de septiembre. Parma recibirá por la quinta jornada del certamen italiano al Genoa.