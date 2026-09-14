Dispararon más de 25 veces contra el picop de un concejal y quedó en estado delicado en Guatemala

El concejal de la Municipalidad de Usumatlán, William Alberto Ramírez Ramírez, sufrió un ataque armado en una emboscada en Zacapa, Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)

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Un concejal municipal guatemalteco se debate entre la vida y la muerte, tras sufrir un ataque armado en una emboscada al salir de un evento deportivo.

Se trata del concejal de la Municipalidad de Usumatlán, en Zacapa,WilliamAlbertoRamírezRamírez, quien se conducía en su vehículo particular.

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El hecho ocurrió el domingo 13 de octubre en el 138.5 de la ruta CA-10, jurisdicción de Chispán, Estanzuela, Zacapa, en Guatemala.

El funcionario fue trasladado en estado delicado al Hospital Regional de la localidad, mientras las autoridades aún no establecían el motivo de la agresión.

Los Bomberos Municipales Departamentales hallaron al concejal con signos vitales, lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital Regional de Zacapa. (Bomberos Municipales Departamentales)

El político había salido del Estadio Municipal de Río Hondo después de un encuentro deportivo. Testigos detallaron a los cuerpos de socorro que los agresores se movilizaban en otro vehículo y le dispararon de frente.

El ataque hizo que perdiera el control del picop negro de modelo reciente, que terminó encunetado a un costado de la carretera.

Un picop con más de 25 impactos de bala

El parabrisas del vehículo presentaba numerosas perforaciones de proyectil de arma de fuego, concentradas en parte frente al área del conductor, mientras que la puerta del piloto quedó abierta. Autoridades destacaron que más de 25 disparos fueron hechos contra el picop.

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Las autoridades reportaron más de 25 impactos de bala en el picop, con perforaciones concentradas frente al área del conductor. (Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales recibieron varias llamadas de emergencia y encontraron al concejal aún con signos vitales dentro del automóvil, por lo que Técnicos Médicos lo estabilizaron antes de trasladarlo a la Emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

Ramírez ingresó inconsciente al centro asistencial y fue llevado al área de shock, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades. La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que las primeras versiones recogidas en el lugar apuntaban a disparos realizados desde una camioneta.

La fuerza de seguridad no había definido una hipótesis sobre las causas del atentado y mantuvo la investigación bajo reserva. Los paramédicos hallaron a la víctima con varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

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El ataque armado hizo que William Alberto Ramírez Ramírez perdiera el control del vehículo y terminara encunetado a un costado de la carretera. (Bomberos Municipales Departamentales)

El pedido de investigación de la Municipalidad de Usumatlán

El alcalde de Usumatlán, AndiNatanaelPachecoVásquez, confirmó el ataque durante una actividad por las celebraciones del Día de la Independencia.

El jefe edil describió lo ocurrido como un hecho que golpeaba a la administración y a la corporación municipal: “Nuestro amigo de la Municipalidad de Usumatlán sufrió un atentado hace unos minutos de una forma repudiante, de una forma vandalística”.

Pacheco Vásquez pidió al presidente de la República, al ministro de Gobernación y al Ministerio Público que investiguen el caso e identifiquen a los responsables. “Yo creo que como usumatlecos, como administración, no nos quedaremos de brazos cruzados”, afirmó.

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William Alberto Ramírez Ramírez fue electo con el partido de oposición Vamos. (Bomberos Municipales Departamentales)

El alcalde también solicitó a los vecinos que rezaran y ayunaran por el concejal, cuyo estado de salud calificó de muy delicado. Indicó que Ramírez Ramírez tenía varias perforaciones de bala en el estómago y que estaba siendo intubado.

Las actividades patrias previstas para el lunes y el martes continuarían pese al ataque, según Pacheco Vásquez. “Las vamos a cumplir muy tristes, pero con la frente en alto”, dijo el alcalde durante el acto municipal.

William Alberto Ramírez Ramírez fue electo por el partido de oposición Vamos, el cual estuvo en el Gobierno de Guatemala del 2020 al 2024.

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