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Rechazó el viaje de egresados para participar en los Juegos Suramericanos y conmovió al público con su presentación: “No lo puedo creer”

Micaela Lopetegui, de 17 años, quedó segunda en el programa corto de patinaje artístico y relató el sacrificio que hizo para competir. “Se me llenan los ojos de lágrimas. Me va a quedar para toda la vida”, explicó

La argentina de 17 años quedó segunda en la primera ronda del programa corto de los Juegos Suramericanos
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La segunda jornada de los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en Santa Fe dejó una emocionante imagen luego de que la argentina Micaela Lopetegui quedara segunda en la primera ronda del programa corto (libre) de patinaje artístico. La joven de 17 años lloró de emoción y recordó el sacrificio que hizo para competir: renunció el viaje de egresados junto a sus compañeros, que fueron a Bariloche, para representar al país.

Micaela Lopetegui acaparó los flashes en el Estadio Invencible de Rosario tras una actuación brillante que le permitió quedar en el segundo puesto de la prueba libre del programa corto de patinaje artístico, algo que le permitió dar un paso importante para la pelea por las medallas. La joven de 17 años se puso a llorar de la emoción en el cierre de su presentación y todo el recinto la ovacionó.

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En una entrevista con TyC Sports, reveló que desistió irse de viaje de egresados a Bariloche con sus compañeros para poder competir en los Juegos Suramericanos. “Es una aventura súper linda para vivir con tu colegio y tus amigos. Pero esto yo no lo cambio por nada. La felicidad y la pasión que yo sentí haciendo ese programa no las puedo explicar. Se me llenan los ojos de lágrimas, no lo puedo creer. El haberlo vivido ahí es algo inolvidable para mí. No lo cambio por nada. De verdad, es algo impresionante y muy hermoso. Me va a quedar para toda la vida”, comentó.

Lopetegui, que fue campeona nacional y panamericana en 2025 y 2026, consiguió un puntaje de 61,78 y fue superada únicamente por la chilena Josefa Ramos Mondaca (62,60). Valentina Longo, la otra argentina que participó en la prueba de patinaje artístico, quedó tercera con un puntaje de 50,99.

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Micaela Lopetegui, la argentina de 17 años que quedó segunda en el programa corto de partinaje artístico (COA)
Micaela Lopetegui, la argentina de 17 años que quedó segunda en el programa corto de partinaje artístico (COA)

“Cuando me fui a entrar en calor, estaba bastante lleno de gente. Pero cuando salí a la pista, estaba el estadio lleno y fue una locura ver tanta gente. Es hermoso. Realmente fue muy lindo”, agregó sobre el impactante ambiente en el Estadio Invencible de Rosario.

Al mismo tiempo, sobre la posibilidad de competir en Argentina, destacó: “Es hermoso poder estar en mi país, con mi familia que me pudo venir a ver en algo tan importante. Desde que arranqué a patinar, quise estar acá para cumplir uno de mis sueños. El que pueda estar mi familia, mi profesora, todo un público alentándome, es algo inolvidable y hermoso”.

Tras quedar segunda en la primera ronda del programa corto, Micaela Lopetegui participará de la prueba larga en la jornada del martes 15 de septiembre a partir de las 10:00.

La argentina de 17 años quedó segunda en el programa corto de patinaje artístico

Argentina se destacó en diversas disciplinas en las primeras jornadas de actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tiene sus sedes en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En el primer día de actividad consiguió 11 medallas para la delegación argentina, tres de ellas de oro gracias a las consagraciones de Macarena Ceballos en la prueba de 100 metros pecho de la natación y de Pascual Di Tella en el sable masculino de la esgrima.

En la jornada del martes, el país albiceleste consumó más medallas: Joel Contreras ganó la de oro en la prueba masculina de Cross-Country Olímpico (mountain bike). Además, Las Leonas debutaron con una goleada por 14-0 sobre Paraguay en hockey femenino sobre césped.

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