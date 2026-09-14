“El delito del silencio está presente”: Emilce Moler y las preguntas que siguen abiertas a 50 años de La Noche de los Lápices

Moler señaló que La Noche de los Lápices fue un caso de terrorismo de Estado porque el Estado usó sus estructuras para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer personas

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El 16 de septiembre se cumplirán 50 años de La Noche de los Lápices, el operativo represivo de la última dictadura en el que fueron secuestrados diez estudiantes secundarios de La Plata. La mayoría de ellos eran jóvenes militantes políticos que habían participado de distintas actividades, entre ellas las movilizaciones en defensa del boleto estudiantil. Seis continúan desaparecidos.

Entre los secuestrados estuvo Emilce Moler, que tenía 17 años y permaneció detenida durante meses antes de recuperar la libertad en abril de 1978. Con el tiempo, su testimonio formó parte de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. A cinco décadas de aquellos hechos, la sobreviviente considera que todavía hay cuestiones centrales que no fueron resueltas.

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Uno de los principales interrogantes está relacionado con el destino de los seis estudiantes que permanecen desaparecidos. “¿Dónde están los cuerpos de los chicos?”, planteó Moler en diálogo con Infobae al Mediodía, para quien el paso del tiempo no cerró la investigación sobre aquellos crímenes.

Emilce Moler afirmó que el destino de los seis desaparecidos de La Noche de los Lápices sigue sin respuesta y reclamó saber dónde están sus cuerpos (Infobae en Vivo)

La falta de información, además, adquiere una dimensión cada vez más urgente porque quienes podrían aportar datos tienen hoy una edad avanzada. “Por eso se dice que no prescribió el crimen, porque quienes hoy saben no lo dicen y, por lo tanto, cometen delito”, sostuvo.

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En ese contexto, Moler señaló la persistencia del pacto de silencio entre quienes podrían aportar información sobre lo ocurrido. “El pacto de silencio no se rompe”, afirmó, y remarcó que esa situación impide considerar aquellos hechos como una cuestión exclusivamente histórica. “Eso que lo ven tan lejano está ocurriendo ahora. El delito del silencio está presente”, sostuvo.

La responsabilidad del Estado y la construcción del enemigo

Para Moler, comprender La Noche de los Lápices exige también distinguir la violencia ejercida durante la dictadura de cualquier enfrentamiento entre particulares. El rasgo central, explicó, fue la utilización de las estructuras del Estado para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer personas.

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La Noche de los Lápices cumplirá 50 años con seis estudiantes de La Plata que continúan desaparecidos desde el operativo represivo de 1976

“Nadie merece, haya hecho lo que haya hecho la persona, que el Estado le dé la respuesta de tortura, cárcel y desaparición”, afirmó.

En esa misma línea, remarcó: “Fue el Estado. Por eso se habla de terrorismo de Estado. No eran unos civiles contra otros civiles: fue el Estado, el que te tiene que cuidar, el que te tiene que proteger”.

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Moler también señaló que esa violencia estuvo precedida por un proceso de construcción del enemigo. Según recordó, quienes eran perseguidos fueron presentados como una amenaza a la que se podía despojar de legitimidad y derechos. “Primero construyeron el enemigo. El enemigo éramos nosotros, los subversivos. Entonces éramos sucios, malos y feos y, por lo tanto, merecíamos cualquier cosa”, explicó.

La sobreviviente sostuvo que el pacto de silencio persiste y que quienes aún tienen información sobre los crímenes de la dictadura cometen un delito al callar

A partir de esa experiencia, advirtió sobre los mecanismos mediante los cuales determinados grupos pueden ser deshumanizados. “Hay que tener en cuenta cómo se construyen los enemigos, porque si vos una vez construís esos enemigos, ya estás habilitando para que le puedan hacer cualquier cosa”, sostuvo.

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La discusión, para Moler, también debe sostenerse sobre la base de los testimonios, las pruebas y las decisiones de la Justicia. “Con tiempo y sentados en una mesa de argumentación, tenemos todas las piezas jurídicas, los testimonios, las sentencias judiciales, todo que avala lo que nosotros decimos”, afirmó.

A la vez, cuestionó la velocidad con la que muchas discusiones públicas se reducen a consignas: “Los eslogan y los latiguillos en una mesa inclusive periodística que se disputan parecería que son los que se escuchan más”.

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La Noche de los Lápices cumplirá 50 años con seis estudiantes de La Plata que continúan desaparecidos desde el operativo represivo de 1976

El desafío de transmitir la memoria

La manera de transmitir lo ocurrido ocupa otro lugar central en la mirada de Moler. Las conmemoraciones permiten recuperar episodios que deben ser conocidos, pero también pueden quedar limitadas a una jornada de información sin continuidad. “Las efemérides tienen una cosa muy buena y una cosa tramposa”, explicó.

El riesgo, según planteó, aparece cuando la acumulación de datos reemplaza la comprensión. “Nos permite que estemos hoy acá hablando de este tema y un montón de gente interiorizándose, pero es como una sobreinformación toda dada en un día y después nada”, señaló.

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Cuando recuperó la libertad, en abril de 1978, Moler se encontró con una sociedad que festejaba el Mundial. Desde un balcón en Mar del Plata escuchaba decir: “Los argentinos somos derechos humanos”, mientras pensaba: “Nadie me va a creer”. Había dejado atrás a unas 1.200 compañeras detenidas en Devoto y se preguntaba cómo explicar lo que había vivido: “¿Cómo explico todo eso?”.

Emilce Moler sostuvo que los testimonios, las pruebas y las sentencias judiciales respaldan lo ocurrido en La Noche de los Lápices frente a las consignas del debate público (Infobae en Vivo)

Durante años, el 16 de septiembre fue para ella una fecha personal. “Era una fecha para mí solamente, en una soledad absoluta”, recordó. Con el tiempo, esa situación cambió y la conmemoración adquirió una dimensión colectiva. “Nunca me hubiera imaginado que a 50 años íbamos a estar hablando de esto en un canal de televisión y el miércoles con marchas multitudinarias”, afirmó.

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Para Moler, el desafío ahora es que esa memoria no quede limitada a una fecha. Propuso trabajarla a partir de situaciones concretas de la vida cotidiana y, especialmente, de la forma en que cada persona responde frente a una injusticia. “La pregunta es: ¿qué hago yo ante una injusticia?”, planteó.

“Esas cosas tenemos que trabajar diariamente, transversalmente, para que la efeméride sea solamente una efeméride y no un montón de información que no la pueden procesar”, concluyó.

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