Sociedad

Imputaron al custodio de la vicegobernadora de Mendoza implicado en un choque fatal: manejaba alcoholizado

Jonathan Araujo Peña, que presta servicios para Hebe Casado, fue acusado formalmente de homicidio culposo agravado tras cruzar al carril contrario en la Ruta 40 con 1,95 gramos de alcohol en sangre y matar a un joven de 24 años

Imputaron al custodio de la vicegobernadora que protagonizó el choque fatal en Lavalle
El efectivo policial tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro, casi el doble del límite permitido para conducir (Foto: Lavalle Online)
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Durante la madrugada del domingo, Jonathan Salvador Araujo Peña salió de su guardia como custodio de la vicegobernadora de Mendoza y tomó su auto para regresar a la localidad de Lavalle. Durante ese trayecto por la Ruta Nacional 40, chocó y terminó con la vida de un joven de 24 años. Ahora, la fiscal que lleva el caso lo imputó por homicidio culposo agravado, mientras que la Inspección General de Seguridad investiga si el agente bebió alcohol mientras cumplía funciones.

Según consta, alrededor de las 6.40 del domingo, el Suzuki Fun que conducía Araujo Peña avanzaba de sur a norte por la Ruta 40 a la altura de la Escuela Abdón Abraham, en el departamento mendocino de Lavalle. En un momento del recorrido, el vehículo cruzó hacia el carril contrario y embistió de frente a una moto Gilera que venía en sentido opuesto. La motocicleta era manejada por Diego Misael Dávila Oviedo, de 24 años, quien recibió el impacto de lleno. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Central, pero Dávila Oviedo no sobrevivió a las heridas y murió al llegar al centro asistencial.

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Araujo Peña, de 39 años, es un efectivo policial que presta servicios de custodia para la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. Tras el siniestro, y de acuerdo con medios locales, se le realizó el dosaje de alcoholemia: el resultado arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble del límite permitido para conducir. La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, titular de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, tomó la causa y reconstruyó la mecánica del hecho con los primeros elementos de prueba disponibles.

Según la investigación preliminar, Araujo Peña circulaba en dirección norte cuando, por causas que aún se investigan, invadió el sector oeste de la calzada, el carril por donde avanzaba la motocicleta. La fiscal sostuvo que el imputado habría actuado de manera imprudente y antirreglamentaria, sin respetar el deber objetivo de cuidado que establece la normativa de tránsito. La acusación formal por homicidio culposo agravado contempla una pena de entre 3 y 6 años de prisión, más inhabilitación especial para conducir de entre 5 y 10 años. Tras la imputación, el agente quedó alojado en un penal provincial.

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La vicegobernadora Hebe Casado confirmó que el efectivo involucrado integra su equipo de custodia y aseguró que la Justicia actuará sin privilegios
La vicegobernadora Hebe Casado confirmó que el efectivo involucrado integra su equipo de custodia y aseguró que la Justicia actuará sin privilegios

Pero la causa tiene una arista que va más allá del siniestro en sí. Según consignó el medio Los Andes, el efectivo habría terminado su guardia en la Vicegobernación y luego habría subido a su auto para volver a Lavalle, donde tiene su domicilio. Fue en ese trayecto cuando se produjo el choque. A partir de ese dato, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició las actuaciones correspondientes para determinar si Araujo Peña consumió alcohol durante su horario de servicio y si hubo algún incumplimiento vinculado con la guardia que debía prestar.

La propia vicegobernadora, Hebe Casado, confirmó en sus redes sociales que el agente involucrado integra su custodia. Lo hizo pocas horas después de conocerse el fallecimiento de Dávila Oviedo. “Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza”, publicó Casado en X.

La funcionaria también se refirió al avance de la investigación. “Desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”, agregó en el mismo comunicado, según recogió MDZ. En su cierre, Casado fue directa respecto de las eventuales responsabilidades: “Confío plenamente en el accionar de la Justicia y en que, si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.

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