Costa Rica

Alquileres de vivienda en Costa Rica podrían subir 3.25% al cierre de 2026: cuánto más pagarían las familias

Una vivienda que costaba ₡300,000 (US$662) mensuales podría alcanzar cerca de ₡309,750 (US$684) en diciembre, mientras que para febrero de 2027 se proyecta un incremento cercano al 3.31%.

Fachada de una casa beige con garaje marrón, ventana con rejas y un letrero blanco que dice "SE ALQUILA" en letras rojas.
Los alquileres de vivienda en Costa Rica podrían cerrar 2026 con un incremento cercano al 3.25%, según una proyección del CENFI basada en datos del INEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las familias que alquilan vivienda en Costa Rica podrían enfrentar nuevos aumentos en los próximos meses. Los precios de los alquileres cerrarían 2026 con un incremento cercano al 3.25%, según una proyección elaborada por el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (CENFI) a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La estimación toma como referencia la evolución del componente de alquileres dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y apunta a que la tendencia alcista registrada durante el año se mantendría hasta diciembre.

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En agosto de 2026, los alquileres mostraban un incremento interanual del 2.98%. De acuerdo con los cálculos del CENFI, esa variación podría avanzar hasta aproximadamente 3.25% al finalizar el año.

El impacto puede observarse con mayor claridad al trasladar el porcentaje a los pagos mensuales de una familia. Según explicó el centro de estudios, una vivienda cuyo alquiler se encontraba en ₡300,000 (US$662) mensuales podría llegar a costar aproximadamente ₡309,750 (US$684) al mes.

Eso implicaría desembolsar ₡9,750 (US$22) adicionales cada mes, lo que, llevado a un periodo de 12 meses, representaría un gasto adicional acumulado de ₡117,000 (US$258).

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Melizandro Quirós, director ejecutivo del CENFI, explicó que la estimación permite dimensionar cómo el comportamiento general del mercado puede impactar en el presupuesto de los hogares.

El experto agregó que la tendencia podría prolongarse durante los primeros meses del próximo año. Para febrero de 2027, el CENFI estima que los precios de los alquileres serían aproximadamente 3.31% mayores que los registrados en 2026.

El CENFI calcula que el incremento representaría cerca de ₡9,750 adicionales por mes para un alquiler de ₡300,000. (Cortesía: universidad de Costa Rica)
El CENFI calcula que el incremento representaría cerca de ₡9,750 adicionales por mes para un alquiler de ₡300,000. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

La proyección se basa en el comportamiento del IPC

Para elaborar el cálculo, el CENFI analizó el comportamiento mensual observado entre enero de 2025 y agosto de 2026 en la subclase de “alquileres” del Índice de Precios al Consumidor.

Este indicador refleja las variaciones en los montos que pagan los hogares por arrendar una vivienda. Para construirlo, el INEC recopila periódicamente una muestra de pagos por alquiler y posteriormente procesa esa información como uno de los componentes utilizados para medir la inflación en Costa Rica.

Sin embargo, el CENFI hizo una precisión importante: el aumento proyectado del 3.25% no significa que todos los contratos de alquiler vigentes puedan aumentar automáticamente en ese mismo porcentaje.

La estimación corresponde al comportamiento general de los precios disponibles en el mercado, es decir, cuánto podría costarle a una persona o familia buscar una vivienda para alquilar en determinado momento.

Los reajustes aplicables a contratos ya existentes se encuentran regulados de manera distinta. En Costa Rica, estos están contemplados en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que establece las condiciones relacionadas con los ajustes de acuerdo con la inflación acumulada.

Por esta razón, el incremento real que enfrente cada hogar puede ser diferente al promedio calculado.

“Los porcentajes señalados deben interpretarse como una referencia general del movimiento promedio que se podría esperar de los precios de alquiler en la calle”, aclaró Quirós.

El director del CENFI explicó que el valor final puede cambiar dependiendo de múltiples elementos, entre ellos la ubicación del inmueble, sus características, las condiciones acordadas entre propietario e inquilino y si se trata de un contrato vigente o de un nuevo arrendamiento.

Esto significa que algunas familias podrían enfrentar incrementos menores a la proyección, mientras que otras podrían encontrar aumentos superiores al promedio cuando busquen una nueva vivienda.

“La experiencia de cada hogar puede ser distinta”, recalcó Quirós, quien agregó que algunas familias podrían estar enfrentando actualmente, o enfrentar en los próximos meses, incrementos superiores a los porcentajes estimados.

El mercado del sector inmobiliario se mueve por los alquileres de casas y departamentos.
El CENFI advirtió que la variación proyectada corresponde al comportamiento promedio del mercado y no implica un aumento automático del mismo porcentaje para todos los contratos vigentes. Foto: Google

Más de un millón de personas viven en casas alquiladas

El comportamiento de los alquileres tiene un impacto significativo debido al número de personas que dependen de esta modalidad habitacional.

En Costa Rica existen actualmente más de 361,000 viviendas alquiladas, ocupadas por aproximadamente 1.05 millones de personas.

La cifra evidencia el alcance que puede tener cualquier variación en el costo de los arrendamientos sobre los presupuestos familiares, particularmente en hogares donde el pago de vivienda representa una parte importante de los ingresos mensuales.

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