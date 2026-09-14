“El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente”: advierten por un faltante clave para el tratamiento de la enfermedad

“La suspensión brusca de este tipo de drogas en pacientes que están con dosis altas o que están con fases avanzadas en la enfermedad puede ser grave”, sostuvo Gabriel Mizraji

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Gabriel Mizraji, médico neurólogo, alertó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que la dificultad para conseguir el medicamento levodopa se extendió entre marcas y compromete la continuidad terapéutica de pacientes con Parkinson

El especialista señaló que las consultas comenzaron a multiplicarse cuando algunas personas en tratamiento detectaron obstáculos para acceder a una de las presentaciones comerciales. “Empezamos a recibir algunos mensajes o comentarios de pacientes que tenían dificultad para conseguir una de las marcas comerciales”, relató.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Mizraji explicó que el problema luego alcanzó a otras formulaciones. “Hay tres formulaciones que son equivalentes o parecidas, dos que son prácticamente iguales y una tercera que es parecida, que utilizamos”, detalló.

La levodopa es un fármaco esencial para la enfermedad de Parkinson y su acceso ya presenta obstáculos para pacientes y familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La levodopa es uno de los medicamentos empleados para el abordaje de la enfermedad de Parkinson. “Es un fármaco esencial y uno de los principales fármacos que usamos para tratar la enfermedad”, sostuvo el neurólogo.

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Mizraji evitó describir una ausencia completa del medicamento, aunque indicó que el acceso ya presenta dificultades para pacientes y familias. “Hasta ahora no he tenido pacientes que me hayan dicho: ‘No conseguí absolutamente nada’, pero sí pacientes que están dando vueltas por todos lados”, afirmó.

El neurólogo remarcó que la continuidad del tratamiento adquiere otra dimensión en personas con dosis elevadas o con etapas avanzadas de la enfermedad. “La suspensión brusca de este tipo de drogas en pacientes que están con dosis altas o que están con fases avanzadas en la enfermedad puede ser grave”, advirtió.

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Consultado sobre las consecuencias de no disponer de la medicación, planteó que las alternativas no se pueden implementar de inmediato. “Podría correr riesgo de vida y, si bien podríamos intentar algún tipo de terapéutica, no sería tan fácil instalar rápidamente y sería medio complejo”, dijo.

Las consultas llegan cuando los pacientes recorren farmacias o buscan datos a través de conocidos. “Se comunican y te dicen: ‘Doctor, no consigo, no estoy consiguiendo’”, contó Mizraji.

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Mizraji explicó que el faltante de una formulación de levodopa trasladó la demanda a otros medicamentos equivalentes usados en Parkinson.

El médico explicó que, ante la falta de una presentación, surgen dudas sobre la posibilidad de reemplazarla por otra. “Muchos empiezan: ‘Sustituyo este por este, ¿cómo lo hago?’, etcétera”, indicó.

Según describió, el fenómeno no está limitado a una sola jurisdicción. “En prácticamente todos lados del país esto está sucediendo. Algunos lugares empezó antes y es más marcado, tipo Córdoba”, sostuvo.

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También mencionó la intervención de entidades vinculadas a quienes conviven con Parkinson. “Hay varias asociaciones de pacientes en el país que ya lo comunicaron”, señaló.

Mizraji afirmó que no recibió una explicación oficial sobre el origen del problema. “Uno de los laboratorios que producía una de las formulaciones, una de las marcas comerciales, dejó de entregar”, expresó.

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Ante la ausencia de información pública, enumeró hipótesis que no pudo confirmar. “No se sabe si es porque no está importando la droga o porque tiene problemas de importación. O porque no tiene más interés de comercializarlo”, planteó.

El especialista vinculó esa situación con la presión sobre los productos todavía disponibles. “La presión de la falta de esta formulación se traslada a los otros dos fármacos”, explicó. Para el neurólogo, la demanda de levodopa debería poder anticiparse por tratarse de tratamientos sostenidos en el tiempo. “Tenemos una población estable de pacientes con Parkinson. El consumo de levodopa debe ser estable y previsible”, afirmó.

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La suspensión brusca de la levodopa puede ser grave en pacientes con Parkinson en fases avanzadas o con dosis altas.

Mizraji sostuvo que un incremento repentino de la demanda sobre los otros proveedores podría afectar su capacidad de abastecimiento. “Si uno de los laboratorios tiene una demanda altísima porque está faltando uno en mercado, capaz que no puede proveerlo, no tiene la suficiente cantidad”, dijo.

El profesional contó que elevó consultas ante organismos estatales, sin obtener precisiones sobre la situación. “Hace unos días envié un mail a ANMAT, llamé por teléfono al teléfono de ANMAT, pero no hay mucha respuesta”, manifestó. Sobre los contactos con el organismo regulador, agregó: “Te dicen: ‘Sí, sí, estamos al tanto, ya nos informaron’, y nada más”.

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Además del faltante de levodopa, el neurólogo fue consultado por los avances científicos para hallar una cura. “La investigación en la enfermedad de Parkinson, a nivel mundial y a nivel nacional también, es muy grande”, respondió.

Mizraji ubicó a la patología entre las enfermedades neurodegenerativas de mayor frecuencia. “Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer y afecta a gran cantidad de la población”, aseguró.

En ese marco, compartió estimaciones sobre la cantidad de personas alcanzadas por el diagnóstico. “Acá estimamos que hay cien mil pacientes con Parkinson y en el mundo ocho o diez millones, depende de las estadísticas que encuentres”, señaló.

La investigación sobre la enfermedad de Parkinson avanza, pero los tratamientos actuales solo mejoran síntomas y todavía no modifican su evolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista aclaró que los tratamientos disponibles mejoran manifestaciones de la enfermedad, pero no modifican todavía su evolución. “Al día de hoy, la realidad es que solo tenemos tratamientos que mejoran los síntomas”, dijo. Sobre la búsqueda de terapias que actúen sobre la progresión o permitan una cura, Mizraji sostuvo: “Hay muchos trabajos”.

El médico explicó que las investigaciones identificaron distintos mecanismos y condiciones que pueden intervenir en el desarrollo de la patología. “Se ha visto que tenemos múltiples mecanismos que pueden producir la enfermedad. No es una vía sola”, indicó.

Esa diversidad también se expresa en las manifestaciones clínicas. “Empezamos a identificar pacientes que no todos los pacientes son iguales”, afirmó.

Mizraji propuso hablar de “las enfermedades de Parkinson” para contemplar esa heterogeneidad. “Quizás tengamos una situación en la cual existan distintas terapéuticas. Para determinada forma haya que darle tal cosa, para otra, otra”, explicó.

El neurólogo consideró que la investigación científica mantiene una actividad sostenida, aunque descartó que exista una cura cercana. “No es que estemos muy cerca hoy de lograr una cura, pero hay mucho trabajo al respecto”, concluyó.

La entrevista completa con Gabriel Mizraji

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