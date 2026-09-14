Migraña: cómo es el test gratuito que mide días perdidos y la caída de productividad

La migraña afecta en Argentina a cerca de una de cada diez personas y alcanza a más de 4 millones de argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Cuántos días faltaste al trabajo por una migraña en los últimos tres meses? ¿Cuántas veces fuiste igual, pero rendiste menos de la mitad de lo habitual? ¿Cuántos encuentros familiares, salidas o actividades de ocio tuviste que cancelar? Estas son algunas de las preguntas que propone una herramienta online para cuantificar el impacto de la migraña más allá de la intensidad del dolor.

En Argentina, se estima que la enfermedad afecta a cerca de una de cada diez personas, lo que representa a más de 4 millones de argentinos. En tres de cada cuatro casos, las pacientes son mujeres.

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Las crisis de migraña pueden incluir náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Sus síntomas pueden dificultar el trabajo, el estudio, la conducción, el cuidado de la familia y las tareas habituales.

El cuestionario evalúa ausencias y limitaciones en la rutina

El cuestionario online basado en MIDAS evalúa en los últimos tres meses las ausencias y la baja de rendimiento por migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta está basada en el cuestionario MIDAS, utilizado para medir la discapacidad asociada a la migraña. Sus siete preguntas abordan, durante los últimos tres meses, las ausencias o la reducción relevante del rendimiento en el trabajo o estudio, las tareas domésticas y la vida familiar, social o recreativa.

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También consulta por la cantidad de días con dolor de cabeza y por su intensidad habitual. El objetivo es registrar tanto los días perdidos como aquellos que transcurrieron con limitaciones.

“Cuando hablamos de migraña, no alcanza con preguntar cuánto duele. Necesitamos saber qué le impide hacer ese dolor a la persona. Puede haber pacientes que siguen trabajando, estudiando o sosteniendo sus responsabilidades, pero lo hacen con un enorme esfuerzo y en ocasiones- con una productividad inferior a la habitual. Medir ese impacto nos ayuda a dimensionar mejor la carga real de la enfermedad”, explicó la Dra. Natalia Larripa médica neuróloga, integrante del Servicio de Movimientos Anormales y Clínica de Cefaleas de FLENI y neuróloga staff del Hospital Austral.

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El cuestionario puede completarse de forma gratuita en www.aliasmigraña.com. Al concluirlo, ofrece un puntaje que clasifica el impacto como mínimo o nulo, leve, moderado o severo, y permite descargar el resultado en PDF.

Tres de cada cuatro casos de migraña corresponden a mujeres, según las estimaciones citadas en la nota.

La evaluación es orientativa y no reemplaza el diagnóstico profesional. Su resultado puede aportar información para conversar con un neurólogo al momento de una consulta.

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“A veces el paciente nos dice ‘tengo dos o tres crisis por mes’ y ese número, aislado, no cuenta toda la historia. Si cada episodio significa perder un día de trabajo, no poder cuidar a sus hijos o cancelar sistemáticamente actividades que disfruta, el impacto puede ser muy importante. Por eso es útil registrar no solamente la frecuencia y la intensidad del dolor, sino qué pasa con la vida de la persona cuando aparece la crisis de migraña”, señaló la Dra. Larripa.

El registro puede ayudar a definir un abordaje

La especialista indicó que algunas personas continúan con sus obligaciones porque no pueden detenerlas, aunque desarrollen estrategias para convivir con el dolor. Trabajar en esas condiciones, aislarse ante la luz o el ruido, dejar de hacer actividad física o rechazar salidas pueden reflejar cómo la enfermedad condiciona la vida diaria.

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El cuestionario busca transformar esas limitaciones cotidianas en datos concretos para la consulta médica. Existen tratamientos para controlar las crisis y opciones preventivas para determinados pacientes. Una evaluación adecuada permite, además, diferenciar la migraña de otros tipos de cefalea y establecer una estrategia para cada caso.