Intestino permeable: qué dice la ciencia sobre un término que gana espacio en las redes sociales

El intestino actúa como una barrera que absorbe nutrientes y agua y bloquea microorganismos y sustancias perjudiciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El intestino cumple una tarea constante y poco visible: procesa los alimentos, absorbe agua y nutrientes, y actúa como una barrera frente a microorganismos y otras sustancias presentes en el tubo digestivo. Su revestimiento está preparado para permitir el paso selectivo de lo que el organismo necesita y mantener fuera aquello que puede resultar perjudicial.

Cuando ese sistema se altera, pueden aparecer molestias digestivas como dolor abdominal, gases, hinchazón, diarrea o indigestión. Algunas enfermedades crónicas del aparato digestivo también afectan la función de esa barrera y requieren una evaluación médica para identificar su causa y el tratamiento indicado.

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En los últimos años, los expertos desarrollaron el concepto de intestino permeable, un fenómeno complejo, con una función normal en el organismo, y que no debe confundirse de forma automática con un diagnóstico, según Harvard.

Qué es el intestino permeable

La mucosa intestinal funciona como una barrera de gran extensión que regula qué sustancias llegan al torrente sanguíneo. De acuerdo con Harvard, cuando el revestimiento está sano forma una capa de control selectiva, mientras que un daño en esa estructura puede permitir el paso de partículas parcialmente digeridas, toxinas o microorganismos hacia los tejidos subyacentes.

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La permeabilidad intestinal no es, por sí misma, un fenómeno anormal. Brian Lacy, gastroenterólogo de Mayo Clinic, explicó en un estudio publicado en Gastroenterology & Hepatology que todas las personas presentan un nivel basal de permeabilidad, dado que las uniones entre las células intestinales deben permitir el transporte controlado de agua, iones y nutrientes.

El intestino permeable describe cambios en la mucosa intestinal, pero no está reconocido como un diagnóstico médico formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece cuando la barrera se ve afectada por inflamación, lesiones o determinadas enfermedades. Cleveland Clinic indicó que la mayor permeabilidad intestinal está reconocida en afecciones como la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn. En esos casos, la alteración de la barrera suele considerarse una consecuencia o una señal temprana de la enfermedad, no una causa independiente.

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La expresión “síndrome del intestino permeable” propone que esa permeabilidad aumentada desencadena por sí sola problemas en distintas partes del cuerpo. Esa hipótesis no está reconocida como diagnóstico médico formal. Cleveland Clinic señaló que aún no se sabe si la permeabilidad intestinal constituye una enfermedad en sí misma o si explica otras patologías fuera del sistema digestivo.

Algunas publicaciones lo han asociado con fatiga, dolor de cabeza, molestias articulares, alergias, obesidad, diabetes o trastornos autoinmunes. Sin embargo, los autores de la investigación remarcaron que los estudios disponibles sobre varias de esas condiciones muestran correlaciones, pero no prueban una relación de causa y efecto. Por eso, síntomas frecuentes como hinchazón, dolor abdominal o cansancio no permiten identificar el supuesto síndrome por sí solos.

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Cuidar la salud digestiva exige hábitos sostenidos y atención a los síntomas

La ciencia propone concentrar el cuidado en la salud digestiva general y en las enfermedades concretas que puedan afectar la mucosa intestinal. Cleveland Clinic indicó que, cuando existe una afección vinculada con mayor permeabilidad, el abordaje es tratar el problema de base, como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal.

La permeabilidad intestinal es una función normal del organismo porque permite el transporte controlado de agua, iones y nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación ocupa un lugar relevante, aunque no hay una dieta que cure el supuesto síndrome del intestino permeable. Harvard señaló que los patrones alimentarios bajos en fibra y altos en azúcares, grasas saturadas y productos ultraprocesados se asocian con inflamación intestinal. También mencionó que el consumo excesivo de alcohol puede alterar el equilibrio del sistema digestivo.

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Una revisión publicada en Gut destacó que las grasas en exceso, los emulsionantes y el alcohol figuran entre los componentes estudiados por su posible impacto sobre la barrera intestinal. Los emulsionantes son aditivos que ayudan a mantener la textura y estabilidad de alimentos procesados, aunque los autores advirtieron que los datos en personas todavía requieren una interpretación cuidadosa.

En sentido contrario, la fibra dietética es uno de los componentes con mayor interés científico. Los autores explicaron que favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos, entre ellos el butirato, participan en la actividad de las células del colon y en la función de la barrera intestinal.

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La fibra no actúa de la misma manera en todas las personas ni en todos los trastornos digestivos. La revisión de Gastroenterology & Hepatology recordó que, en ciertos cuadros como el síndrome de intestino irritable con diarrea, una mayor cantidad de fibra puede empeorar algunos síntomas. Por ese motivo, los cambios dietarios requieren considerar la situación clínica y la tolerancia individual.

La glutamina mostró resultados en grupos particulares, como personas con síndrome de intestino irritable posterior a una infección y diarrea. Aun así, los autores de la revisión sostuvieron que hacen falta más datos antes de recomendar suplementos nutricionales como práctica clínica general. Los suplementos no reemplazan el diagnóstico ni el tratamiento de una enfermedad digestiva.

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Harvard también mencionó la actividad física regular como parte del cuidado digestivo, y caminatas de 15 a 20 minutos después de comer con una mejor digestión. La presencia persistente de dolor, diarrea, hinchazón, pérdida de peso u otros síntomas gastrointestinales amerita una consulta profesional para determinar la causa, en lugar de atribuirlos de manera automática al intestino permeable.