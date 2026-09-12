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Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

Pubs, plazas, una tienda temática y otros escenarios de la ficción atraen a visitantes que buscan reconocer los espacios vinculados con el AFC Richmond

Uno de los sitios más visitados es Paved Court, la calle donde se filmaron las escenas exteriores de la vivienda del entrenador. Ted Lasso Temporada 4 - Tráiler oficial
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El suburbio londinense de Richmond-upon-Thames recibe más visitantes atraídos por los escenarios de Ted Lasso, la serie de Apple TV protagonizada por Jason Sudeikis. El estreno de su cuarta temporada fue el lanzamiento más visto de la plataforma, según informó CNN.

Situado al oeste de Londres, Richmond está a unos 20 minutos en tren del centro de la capital británica. El distrito era conocido por su parque, sus edificios históricos y su ribera sobre el río Támesis. Desde el estreno de la comedia dramática, en agosto de 2020, sus calles se sumaron a los recorridos de seguidores que buscan reconocer los lugares de filmación.

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Dos hombres que llevan vasos de café caminan por una calle con banderines de colores colgados entre las fachadas de tiendas.
Richmond-upon-Thames recibe más visitantes atraídos por los escenarios de Ted Lasso tras el éxito de la serie de Apple TV (Imagen Ilustrativa Infobae)

La serie sigue a Ted Lasso, un entrenador estadounidense contratado para dirigir al AFC Richmond, un club ficticio de fútbol inglés. La trama combina la evolución deportiva del equipo con los vínculos entre sus jugadores, la propietaria Rebecca Welton y el resto del club.

La serie llevó visitantes a las calles y comercios de Richmond

Uno de los sitios más visitados es Paved Court, la calle donde se filmaron las escenas exteriores de la vivienda del entrenador. Allí funciona la tienda oficial del Richmond, que vende camisetas del equipo ficticio y las galletas que el personaje entrega a su jefa en la serie.

Jason Sudeikis en primer plano delante de cinco estantes con camisetas deportivas de colores y nombres impresos arriba.
El suburbio de Richmond, ubicado al oeste de Londres, sumó sus calles a los recorridos de seguidores desde el estreno de Ted Lasso en 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final de la calle está The Prince’s Head, un pub del siglo XVIII que en la ficción se llama Crown and Anchor. Frente al local se ubica el banco asociado a Ted Lasso, uno de los puntos elegidos por los visitantes para tomarse fotografías.

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Del otro lado se encuentra Richmond Green, un espacio público arbolado que aparece en varios episodios. En el pasado albergó torneos de justas cuando la realeza pasaba temporadas en la zona; hoy integra los paseos dedicados a la serie.

La ribera del Támesis también forma parte de esos recorridos. Allí se filmó una cita entre Roy Kent, interpretado por Brett Goldstein, y Keeley Jones, personaje de Juno Temple. Entre los lugares identificables figuran el Richmond Theatre, inaugurado en 1899 y usado para una gala benéfica en la primera temporada, y Richmond Bridge.

El estadio del Richmond, en cambio, no está en el suburbio. Los partidos de la ficción se ruedan en Selhurst Park, al sur de Londres, donde juega el Crystal Palace. Aun así, Richmond se consolidó como el principal punto turístico para los seguidores de la producción.

Un cartel amarillo con la palabra BELIEVE sobre un pub que se transiciona a dos hombres en el césped de un estadio de fútbol.
El suburbio de Richmond, ubicado al oeste de Londres, sumó sus calles a los recorridos de seguidores desde el estreno de Ted Lasso en 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las visitas guiadas y los hoteles reflejan el impacto de la serie

El aumento de visitantes impulsó recorridos especializados. Ted Lasso Tours, fundada en 2022 por la residente local Emmy Mac, ofrece visitas privadas y grupales por 27 lugares de filmación.

Mac contó a CNN que la mayoría de sus clientes llega desde Estados Unidos, aunque también recibió personas de India, Singapur y México.

El fenómeno también alcanzó al sector hotelero y comercial. De acuerdo con los datos citados por The New York Times, los hoteles de Richmond registraron el doble de turistas estadounidenses desde el estreno de la serie. La tienda temática, los pubs y otros negocios del barrio reciben parte de ese flujo de viajeros.

No todos los vecinos celebran el incremento de personas que se detienen en las calles para sacar fotos. Steve Lloyd, residente de Richmond desde 1992, dijo a CNN que aparece con frecuencia de fondo en las imágenes de los turistas. Aunque no comparte el entusiasmo por la ficción, afirmó que no objeta las visitas y sugirió a los fanáticos probar otro pub cercano.

La cuarta temporada de Ted Lasso mantiene así el vínculo entre la ficción y el suburbio londinense. Los visitantes recorren los lugares que aparecen en pantalla, compran camisetas del Richmond y buscan el banco vinculado a la frase más reconocida del entrenador: “Believe”.

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