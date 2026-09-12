El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa por las explosiones en el cuartel militar

El ex ministro boliviano de Defensa, Edmundo Novillo (EFE/Jorge Abrego/Archivo)

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El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa Edmundo Novillo por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, a raíz de las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel de Viacha, que dejaron nueve militares muertos, cinco desaparecidos y 84 heridos.

El comandante del Ejército, Héctor Alarcón, informó que la presentación ante la Fiscalía se apoya en un informe oficial que llegó a manos de Novillo en septiembre de 2025. Ese documento “advertía sobre el avanzado estado de descomposición del material que se encontraba en depósito” en el predio militar.

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“En el informe se calificaba como una amenaza real e inminente, y recomendaba su desactivación, incineración o repliegue de estas instalaciones”, afirmó Alarcón. El jefe militar sostuvo que el entonces funcionario no atendió esas recomendaciones.

Alarcón señaló que Novillo, “por omisión o evitar realizar ciertas acciones, produjo la muerte” de miembros de las Fuerzas Armadas y añadió que la Fiscalía deberá “establecer la relación entre las actuaciones u omisiones denunciadas” y “determinar las responsabilidades”.

El comandante indicó que el Ejército continuará con el “levantamiento de información” sobre lo ocurrido. Edmundo Novillo ocupó el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Luis Arce, entre 2020 y 2025, por el Movimiento al Socialismo (MAS).

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Un trabajador observa un cuartel militar dañado por un estallido en un depósito de explosivos, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Viacha, Bolivia (AP Foto/Juan Karita)

Las explosiones ocurrieron en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, en Viacha, municipio ubicado a unos 35 kilómetros de La Paz. El Gobierno señaló que la segunda detonación tuvo una magnitud “considerablemente mayor” y que su origen todavía no cuenta con una determinación técnica.

La Fiscalía confirmó la muerte de nueve militares. Otros cinco permanecen desaparecidos entre los escombros, mientras que 84 personas sufrieron heridas. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó el jueves que recogió 48 bolsas con restos humanos. Especialistas en genética analizan el material para establecer si corresponde a los militares que aún no fueron localizados.

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El presidente Rodrigo Paz declaró duelo nacional el lunes por las víctimas mortales y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos de todas las unidades militares del país.

La Fiscalía abrió una causa penal contra los responsables del hecho bajo las figuras de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. El Senado aprobó además una resolución de “atención y reparación integral a las víctimas de las explosiones”, que reclama compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales para civiles y militares afectados.

Un oficial militar recorre la zona afectada un día después de unas fuertes explosiones que causaron muertos y heridos en un cuartel militar en Viacha, Bolivia, el 5 de septiembre de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

El Ejército de Bolivia también suspendió de forma temporal la remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos en el cuartel de Viacha hasta que especialistas determinen que existen condiciones de seguridad para retomar las tareas.

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La institución militar explicó que la medida responde al riesgo que implica el uso de taladros y otros equipos sobre las estructuras afectadas. “La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, señaló en un comunicado.

En el sector permanecen bienes de la unidad militar, por lo que las autoridades deberán evaluar el estado del área antes de autorizar nuevas intervenciones.

Las labores se reanudarán cuando las instancias especializadas ordenen retirar el material del lugar y concluyan que el terreno reúne las condiciones necesarias para continuar con la remoción de escombros y la localización de posibles víctimas.

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(Con información de EFE)