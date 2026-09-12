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Vladimir Putin exigió a los líderes del BRICS contrarrestar las “restricciones ilegales” de Occidente

El presidente de Rusia sostuvo que el Kremlin enfrenta más de 30 mil sanciones desde el hemisferio occidental y atribuyó a los competidores del bloque intentos de recuperar su liderazgo mundial mediante presiones comerciales y financieras

Russian President Vladimir Putin meets with journalists on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi, India, September 12, 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Russian President Vladimir Putin meets with journalists on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi, India, September 12, 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió durante la antesala al primer día de la cumbre del grupo BRICS que el bloque arme “una nueva plataforma sostenible para el crecimiento global”, al margen de las reglas occidentales. “Siempre nos han dicho que la competencia es intocable, algo que no se debe tocar”, desafió el líder del Kremlin.

El mandatario ruso sostuvo que esa disputa “a veces adopta formas desagradables” y agregó: “Incluso incluyen ataques físicos directos o la destrucción de instalaciones industriales y logísticas, oleoductos, etc.”. En ese sentido, Putin insistió en que existen intentos de bloquear corredores internacionales de transporte y de apoderarse de barcos, sin dar nombres sobre los autores de dichas acciones.

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También se están imponiendo restricciones ilegales, acompañadas de amenazas de las llamadas sanciones secundarias contra quienes se niegan a actuar en interés de los demás y, en cambio, defienden sus propios intereses nacionales”, sostuvo sobre el presunto accionar de Occidente bajo su mirada.

En paralelo, denunció que Moscú enfrenta más de 30.000 sanciones occidentales, una cifra que, según sostuvo, equivale a “casi el doble que contra todos los demás países del mundo juntos”.

Las declaraciones coincidieron con la posición de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los BRICS, que expresaron preocupación por medidas comerciales y financieras unilaterales, entre ellas aumentos arancelarios y barreras no arancelarias que, según señalaron, distorsionan el comercio y contradicen las normas de la Organización Mundial del Comercio.

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Unos trabajadores colocan flores en una decoración a la entrada del Bharat Mandapam, sede de la 18.ª Cumbre de los BRICS, en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Unos trabajadores colocan flores en una decoración a la entrada del Bharat Mandapam, sede de la 18.ª Cumbre de los BRICS, en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Putin afirmó que los países que componen el bloque representan más del 40% del producto interno bruto mundial y cerca de la mitad del crecimiento económico global durante los últimos cinco años, cifras con las que contrastó el peso del bloque frente al Grupo de los Siete (G7).

En ese sentido, sostuvo que el G7 concentra el 29% del producto interno bruto mundial y aporta el 18% del crecimiento global. El grupo está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido. El mandatario ruso vinculó el desempeño de BRICS con el tamaño de sus mercados internos, el proceso de urbanización de sus miembros y la expansión internacional de sus compañías.

Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, se reunieron el viernes y acordaron profundizar la relación bilateral durante el encuentro en Nueva Delhi, en la víspera de una cumbre de los BRICS que contará con la presencia de líderes como Xi Jinping y Masoud Pezeshkian.

Los dos mandatarios abordaron los conflictos en Asia Occidental y la región del mar Negro, que afectan el comercio marítimo y la seguridad de los marineros indios, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de India. “Los dos líderes acordaron mantener el diálogo para fortalecer aún más la asociación estratégica especial y privilegiada entre los dos países”, indicó la Cancillería india.

Nueva Delhi busca sostener sus vínculos con Estados Unidos, los países árabes del Golfo, Rusia, Irán e Israel en un escenario marcado por las alteraciones del comercio y del transporte marítimo a causa de las guerras en Ucrania e Irán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, asisten a la exposición industrial "Innoprom. India" al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 11 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters)
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, asisten a la exposición industrial "Innoprom. India" al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 11 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters)

El enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, afirmó que los BRICS avanzan desde una agrupación geopolítica hacia una asociación económica enfocada en la cooperación entre empresas, firmas tecnológicas e inversores, además del desarrollo de sistemas de pago e infraestructura compartida.

La cumbre se celebra pese a las diferencias entre integrantes del bloque por el conflicto en el golfo Pérsico, que enfrenta a Irán y Emiratos Árabes Unidos en posiciones opuestas. India y Rusia aspiran a elevar el intercambio bilateral hasta los USD 100.000 millones para 2030, frente a los casi USD 70.000 millones registrados en el período 2024-2025.

La reunión también ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el año pasado con aplicar un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con las que denominó “políticas antiamericanas” de los BRICS. Washington también advirtió con aranceles adicionales del 100% para los países que mantengan compras de petróleo y gas ruso, entre ellos India y China.

Russia's President Vladimir Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov attend a meeting with South Africa's President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi, India, September 11, 2026. Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Russia's President Vladimir Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov attend a meeting with South Africa's President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi, India, September 11, 2026. Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

India y China figuran entre los principales compradores de petróleo ruso, una fuente de ingresos para Moscú desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y la posterior imposición de sanciones occidentales. El Gobierno indio defiende la continuidad de ese comercio al sostener que su población y su economía requieren suministros energéticos seguros, asequibles y confiables.

(Con información de Reuters)

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