Las 10 claves que hay que saber sobre BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina

La variante BA 3 2 fue detectada en tres muestras de la provincia de Buenos Aires, el monitoreo no mostró señales de mayor gravedad entre los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aparición de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2 en Argentina activó los mecanismos de vigilancia sanitaria, pero los datos disponibles no describen una amenaza adicional para la población.

El nuevo linaje apareció en tres muestras analizadas en la provincia de Buenos Aires y quedó clasificado como Variante Bajo Monitoreo. Su principal particularidad reside en la distancia genética que mantiene con otras variantes recientes de Ómicron y en su capacidad para eludir parte de las defensas previas.

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La novedad exige separar dos cuestiones. Por un lado, BA.3.2 presenta numerosas mutaciones y amerita seguimiento. Por otro, no existen pruebas de que provoque una enfermedad más grave, más internaciones o una ola de contagios en el país.

A continuación, las 10 claves para entender el alcance de BA.3.2 y qué recomiendan los especialistas.

1- Proviene de una rama antigua de Ómicron

El primer registro de BA.3.2 ocurrió en Sudáfrica, en noviembre de 2024. (REUTERS/Phil Noble)

BA.3.2 desciende de BA.3, uno de los tres linajes iniciales de Ómicron que circularon desde fines de 2021, junto con BA.1 y BA.2. Mientras los dos primeros impulsaron grandes olas globales, BA.3 tuvo una presencia limitada y luego dejó de detectarse. Por eso, la reaparición de una descendiente de esa rama llamó la atención de los equipos científicos.

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El primer registro de BA.3.2 ocurrió en Sudáfrica, en noviembre de 2024. Sin embargo, los análisis genéticos sitúan su posible origen entre diciembre de 2023 y julio de 2024. Esa diferencia temporal ilustra una limitación actual de la vigilancia: las variantes pueden circular durante meses en niveles bajos antes de aparecer en las bases de datos, sobre todo desde que muchos países redujeron los testeos y la secuenciación sistemática.

Su apodo informal, “Cicada” o cigarra, alude a ese recorrido. El insecto pasa largos períodos bajo tierra antes de salir a la superficie; la variante parece haber seguido una trayectoria similar antes de que los sistemas de vigilancia la identificaran.

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2- Su perfil genético es inusual, incluso dentro de Ómicron

BA.3.2 desciende de una rama temprana de Ómicron y acumula más de 50 mutaciones en la proteína espiga, un rasgo que exige seguimiento (CDC)

BA.3.2 contiene más de 50 mutaciones en la proteína espiga en comparación con BA.3 y más de 70 frente al virus original detectado en Wuhan. La espiga constituye la estructura que el coronavirus utiliza para unirse a las células humanas y representa el principal blanco de los anticuerpos generados por vacunas e infecciones previas.

Los investigadores consideran que ese patrón puede responder a un “evento de saltación”, un salto evolutivo en el que el virus acumula muchos cambios en un lapso corto en lugar de incorporarlos de forma gradual. Una hipótesis apunta a infecciones prolongadas en personas inmunocomprometidas, donde el virus permanece más tiempo en el organismo y queda expuesto a presión inmunológica.

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Tener muchas mutaciones no anticipa por sí mismo una mayor peligrosidad. Cada cambio puede afectar atributos diferentes, como la capacidad de infectar células, la transmisión entre personas o el reconocimiento por anticuerpos. La evaluación requiere observar el comportamiento de la variante fuera del laboratorio.

3- Puede evadir parcialmente defensas previas

Las mutaciones de BA.3.2 pueden reducir el reconocimiento por anticuerpos previos, pero no prueban una pérdida total de protección frente a cuadros graves. (Magnific)

Este es el rasgo que concentra mayor atención. El médico infectólogo, Ricardo Teijeiro, indicó a Infobae que esta variante empezó a circular en Sudáfrica a fines del 2024. “Estamos en 2026 y no provocó nada grave. Si bien todo el año estuvo circulando COVID en Argentina, ahora se ha podido detectar esta nueva variante. Tiene la característica que cambia algunas proteínas de lo que es la espícula del virus, que es donde atacan nuestros anticuerpos. Por eso puede que sea algo más contagiosa, porque puede eludir la inmunidad, pero de ninguna manera es más grave”.

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La disminución de la neutralización no equivale a una pérdida total de protección. La respuesta inmunitaria incluye anticuerpos, células T y otros mecanismos que contribuyen, en especial, a reducir el riesgo de enfermedad grave. Además, el escape inmunitario forma parte de la evolución habitual del SARS-CoV-2 desde la irrupción de Ómicron.

Los análisis disponibles describen una paradoja. BA.3.2 parece sortear anticuerpos con más facilidad, aunque también mostró una menor eficiencia para ingresar a ciertas células pulmonares. Esa menor infectividad potencial puede limitar su crecimiento en comparación con otros linajes. La evolución de un virus depende de varios factores a la vez y no de una sola mutación.

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4- No hay señales de cuadros más graves

La OMS sostiene que BA.3.2 presenta un escape de anticuerpos considerable frente a variantes previas, pero no parece implicar un riesgo sanitario superior al de otros linajes en circulación. (REUTERS/Denis Balibouse)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a BA.3.2 como Variante Bajo Monitoreo el 5 de diciembre de 2025. Esa categoría implica que requiere observación por características genéticas o epidemiológicas, sin que exista una alerta equivalente a la de una variante de preocupación.

La evaluación inicial del organismo indicó: “BA.3.2 no ha mostrado una ventaja de crecimiento sostenida sobre ninguna otra variante que cocircule, y ningún dato indica una mayor gravedad, hospitalizaciones o muertes asociadas con esta variante. En general, la evidencia disponible sugiere que BA.3.2 representa un bajo riesgo adicional para la salud pública en comparación con otros linajes descendientes de Omicron en circulación.”

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La actualización global de la OMS publicada en agosto mantuvo esa mirada: BA.3.2 presenta un escape de anticuerpos considerable frente a variantes previas, pero no parece implicar un riesgo sanitario superior al de otros linajes en circulación. El organismo sí remarcó que la secuenciación disponible resulta desigual entre países, un factor que limita la precisión de las estimaciones.

5- No desplazó de forma sostenida a las variantes dominantes

La Organización Mundial de la Salud clasificó a BA.3.2 como Variante Bajo Monitoreo, una categoría que requiere seguimiento sin declarar alarma. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

BA.3.2 llegó a detectarse en países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía. En la región de las Américas, existían registros previos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa antes de su identificación en territorio argentino.

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Su proporción global creció durante algunos períodos de 2025 y 2026, aunque el avance no siguió una curva uniforme. En la vigilancia estadounidense, la prevalencia estimada cayó cerca del 2% después de valores próximos al 15% en informes anteriores. Ese descenso sugiere que el linaje ganó presencia, pero no logró imponerse de manera estable frente a los competidores predominantes en ese país.

El seguimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) permite interpretar esas cifras con prudencia. Sus estimaciones recientes de variantes surgen de datos genómicos y de proyecciones estadísticas, por lo que pueden ajustarse a medida que ingresan nuevas secuencias.

6- Argentina detectó tres casos, todos con evolución favorable

Un equipo de especialistas analiza la vigilancia genómica del COVID-19 en un laboratorio mediante una pantalla con el mapa de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muestras se tomaron entre el 26 de abril y el 18 de julio en residentes de la provincia de Buenos Aires. La vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán secuenció 21 genomas en ese período y encontró que tres correspondían a BA.3.2: el 14% de las muestras analizadas.

Uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades previas. El parte oficial señaló que los tres evolucionaron favorablemente. Ese dato resulta relevante porque evita atribuir de forma automática una hospitalización al comportamiento propio de la variante cuando existen otros factores clínicos que explican el ingreso.

“Solo hay tres casos por ahora y estamos terminando el invierno. Las medidas que debemos tomar son las habituales: protegernos, proteger sobre todo a los niños, a los adultos mayores, a todos aquellos que tienen enfermedades previas, a las embarazadas, a los inmunosuprimidos”, sostuvo el doctor Teijeiro.

“Y como siempre, la vacuna está activa. Todas aquellas personas de riesgo deben vacunarse contra COVID como lo hacen contra gripe anualmente. Y también pensar en las otras vacunas para enfermedades respiratorias, como la de virus sincitial respiratorio y la de neumococo”, agregó.

7- La vigilancia busca anticipar cambios, no confirmar una alarma

Una nueva detección adquiere valor porque permite iniciar ese seguimiento antes de que un linaje aumente su circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos de salud siguen tres variables: la transmisibilidad, la gravedad de los casos y el posible impacto sobre vacunas o tratamientos. Una nueva detección adquiere valor porque permite iniciar ese seguimiento antes de que un linaje aumente su circulación.

La secuenciación genómica identifica cambios en el material genético del virus y permite reconstruir su parentesco con otras variantes. A ese trabajo se suman los indicadores clínicos, las internaciones y la vigilancia de aguas residuales, que puede detectar presencia viral en una comunidad antes de que los casos aparezcan con nitidez en las consultas médicas.

La información disponible tampoco identifica síntomas propios de BA.3.2. Fiebre, dolor de garganta, tos, congestión, decaimiento o alteraciones del olfato y el gusto pueden presentarse en infecciones por distintos linajes de Ómicron. Ante síntomas respiratorios, la consulta médica cobra especial importancia en adultos mayores, personas inmunocomprometidas y pacientes con enfermedades crónicas.

8- Las vacunas actualizadas todavía aportan protección frente a la enfermedad grave

Las vacunas actualizadas conservan respuesta de anticuerpos frente a BA 3 2, aunque los estudios midieron una neutralización menor ante este linaje (Magnific)

Los estudios de laboratorio sugieren una menor neutralización de BA.3.2 respecto de otros linajes recientes, pero la OMS informó que las formulaciones actualizadas aún elevan la respuesta de anticuerpos contra esta variante. Aún no existen estimaciones de efectividad clínica en lugares donde BA.3.2 haya predominado, por lo que las conclusiones se apoyan en ensayos de neutralización e inmunogenicidad.

Esta diferencia importa: los estudios de neutralización miden la capacidad de anticuerpos para bloquear al virus en condiciones de laboratorio, mientras la efectividad clínica evalúa el desempeño de una vacuna en la vida cotidiana frente a infección, internación o muerte. Los primeros resultados orientan las decisiones, aunque no reemplazan a los segundos.

Las campañas de vacunación sostienen como objetivo central la prevención de complicaciones, en particular entre grupos de riesgo. La irrupción de BA.3.2 no modifica por ahora esa recomendación: mantener los refuerzos indicados reduce la vulnerabilidad ante formas graves de COVID-19.

9- ARVAC todavía debe probar su respuesta específica contra BA.3.2

ARVAC será evaluada contra BA 3 2 mediante ensayos con suero de personas vacunadas, luego del aislamiento local del virus en laboratorio

La vacuna argentina ARVAC, desarrollada con una plataforma de proteína recombinante, cuenta con información favorable frente a subvariantes de Ómicron, pero aún no dispone de resultados propios contra BA.3.2. Para obtenerlos, el laboratorio necesita aislar el virus detectado localmente, cultivarlo bajo condiciones de bioseguridad y medir cómo responde el suero de personas vacunadas.

“Ahora que el virus se ha detectado localmente podremos aislarlo, cultivarlo en áreas de bioseguridad y continuar con los estudios”, afirmó Jorge Cassará, director del laboratorio que desarrolló la vacuna. El ensayo permitirá conocer con mayor precisión la neutralización que conserva la formulación frente a este linaje y, sobre todo, su potencial aporte contra cuadros graves.

El infectólogo Eduardo López Debbag planteó en una entrevista en Infobae una expectativa favorable sobre las vacunas proteicas. “Las vacunas proteicas, específicamente ARVAC, tienen una amplia cobertura para las subvariantes de Ómicron”, sostuvo. Y agregó: “Existe altísima probabilidad de que sea de las más inmunogénicas para la variante BA.3.2”. Esa hipótesis necesita confirmación experimental específica antes de establecer conclusiones definitivas.

10- La plataforma de ARVAC admite actualizaciones si el escenario lo exige

Una reformulación podría demandar alrededor de cuatro meses en el caso de que exista un linaje con escape inmunitario relevante y mayor capacidad de transmisión.

Cassará explicó que la vacuna se actualiza cada año, según las recomendaciones internacionales sobre las variantes que circulan. También indicó que una reformulación podría demandar alrededor de cuatro meses si apareciera un linaje con escape inmunitario relevante y mayor capacidad de transmisión.

Esa posibilidad no implica que exista una actualización en marcha para BA.3.2. La decisión depende de la evolución epidemiológica, de los resultados de neutralización y de las recomendaciones de los organismos sanitarios. Por ahora, BA.3.2 permanece bajo observación: llegó a Argentina, no mostró un aumento de la gravedad y abrió una nueva etapa de estudios locales para medir su interacción con la inmunidad y las vacunas disponibles.