El régimen de Irán y países del Golfo Pérsico se reunirán para discutir sobre la navegación en el estrecho de Ormuz

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS)

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Las autoridades del régimen de Irán anunció que el próximo lunes se reunirá en Omán con ocho países ribereños del Golfo Pérsico para abordar el “establecimiento de rutas seguras” para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, escenario de ataques iraníes contra petroleros y de un bloqueo impuesto de facto por Teherán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, informó el viernes que al encuentro asistirán representantes de Irán, Irak y otros Estados de la zona.

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“Esta reunión tiene como objetivo promover un mejor entendimiento entre los países de la región y ayudar a fortalecer la seguridad regional compartida. Además de otras cuestiones regionales, también se debatirán los resultados de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz”, indicó Bagaei.

El diplomático no precisó la lista de participantes. Medios iraníes, entre ellos Iran Nuance, señalaron que también estarán Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán, con la presencia de los ministros de Exteriores de cada país.

Teherán comunicó semanas atrás que llegó a un acuerdo con Omán para crear un corredor destinado al tránsito de barcos por la vía marítima. El plan contempla una administración compartida entre ambos países, aunque todavía no entró en vigor. La reunión prevista para el lunes buscará tratar los resultados de esas conversaciones y la posibilidad de definir rutas para los buques comerciales en una de las principales vías marítimas para el transporte mundial de petróleo.

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Bagaei afirmó que la reunión prevista con los países ribereños del golfo Pérsico supone “un avance importante” para fomentar la “confianza” entre las potencias regionales. En ese sentido, expresó su expectativa de que el encuentro “allane el camino para un mayor entendimiento” entre los Estados de la zona, “lejos de las intervenciones destructivas y divisivas de actores ajenos a la región”, en referencia a Estados Unidos. Irán sigue “comprometido con los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz”, sostuvo.

Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 5 septiembre 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

En los últimos días, Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en medio de la disputa por el control del paso marítimo. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra el 28 de febrero y convirtió el control de esa vía en su principal instrumento de presión dentro del conflicto. El bloqueo paralizó gran parte de las exportaciones de petróleo en la región. Además, las autoridades iraníes exigen autorización a los barcos que intentan atravesar el estrecho y atacan a aquellos que tratan de evitar las restricciones. La república islámica también reclama el cobro de tasas por servicios de navegación, seguridad y medioambiente a los buques que transitan por el estrecho. Estados Unidos se opone a esa pretensión y mantiene su bloqueo a los puertos de Irán.

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El régimen persa amenazó a Corea del Sur y aseguró que afrontará “graves consecuencias” si participa en operaciones militares en el golfo Pérsico y el estrecho, después de que Seúl confirmara que estudia un posible despliegue en la zona.

“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó Bagaei en la red social X.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (Europa Press)

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur respondió en un mensaje remitido a la agencia EFE que el Gobierno mantiene contactos con la comunidad internacional y con los países involucrados en la crisis.

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“Nuestro Gobierno mantiene una estrecha comunicación con la comunidad internacional, incluidos los países pertinentes, con el fin de lograr la pronta restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz de todos los buques, incluidos los nuestros”, señaló la cartera surcoreana. Seúl comunicó el viernes pasado que evalúa el envío de tropas a Ormuz, siempre que la medida “no comprometa su capacidad de defensa”.

(Con información de EFE)