Mundo

El régimen de Irán y países del Golfo Pérsico se reunirán para discutir sobre la navegación en el estrecho de Ormuz

En medio del bloqueo de facto de la república islámica a la vía marítima, Omán será la sede de un encuentro clave para las naciones que ven afectadas sus exportaciones por la guerra en Medio Oriente

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS)
Guardar

Las autoridades del régimen de Irán anunció que el próximo lunes se reunirá en Omán con ocho países ribereños del Golfo Pérsico para abordar el “establecimiento de rutas seguras” para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, escenario de ataques iraníes contra petroleros y de un bloqueo impuesto de facto por Teherán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, informó el viernes que al encuentro asistirán representantes de Irán, Irak y otros Estados de la zona.

PUBLICIDAD

“Esta reunión tiene como objetivo promover un mejor entendimiento entre los países de la región y ayudar a fortalecer la seguridad regional compartida. Además de otras cuestiones regionales, también se debatirán los resultados de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz”, indicó Bagaei.

El diplomático no precisó la lista de participantes. Medios iraníes, entre ellos Iran Nuance, señalaron que también estarán Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán, con la presencia de los ministros de Exteriores de cada país.

Teherán comunicó semanas atrás que llegó a un acuerdo con Omán para crear un corredor destinado al tránsito de barcos por la vía marítima. El plan contempla una administración compartida entre ambos países, aunque todavía no entró en vigor. La reunión prevista para el lunes buscará tratar los resultados de esas conversaciones y la posibilidad de definir rutas para los buques comerciales en una de las principales vías marítimas para el transporte mundial de petróleo.

PUBLICIDAD

Bagaei afirmó que la reunión prevista con los países ribereños del golfo Pérsico supone “un avance importante” para fomentar la “confianza” entre las potencias regionales. En ese sentido, expresó su expectativa de que el encuentro “allane el camino para un mayor entendimiento” entre los Estados de la zona, “lejos de las intervenciones destructivas y divisivas de actores ajenos a la región”, en referencia a Estados Unidos. Irán sigue “comprometido con los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz”, sostuvo.

Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 5 septiembre 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)
Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 5 septiembre 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

En los últimos días, Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en medio de la disputa por el control del paso marítimo. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra el 28 de febrero y convirtió el control de esa vía en su principal instrumento de presión dentro del conflicto. El bloqueo paralizó gran parte de las exportaciones de petróleo en la región. Además, las autoridades iraníes exigen autorización a los barcos que intentan atravesar el estrecho y atacan a aquellos que tratan de evitar las restricciones. La república islámica también reclama el cobro de tasas por servicios de navegación, seguridad y medioambiente a los buques que transitan por el estrecho. Estados Unidos se opone a esa pretensión y mantiene su bloqueo a los puertos de Irán.

El régimen persa amenazó a Corea del Sur y aseguró que afrontará “graves consecuencias” si participa en operaciones militares en el golfo Pérsico y el estrecho, después de que Seúl confirmara que estudia un posible despliegue en la zona.

“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó Bagaei en la red social X.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (Europa Press)
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (Europa Press)

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur respondió en un mensaje remitido a la agencia EFE que el Gobierno mantiene contactos con la comunidad internacional y con los países involucrados en la crisis.

“Nuestro Gobierno mantiene una estrecha comunicación con la comunidad internacional, incluidos los países pertinentes, con el fin de lograr la pronta restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz de todos los buques, incluidos los nuestros”, señaló la cartera surcoreana. Seúl comunicó el viernes pasado que evalúa el envío de tropas a Ormuz, siempre que la medida “no comprometa su capacidad de defensa”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaRégimen iraníGolfo PérsicoEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteMedio OrienteEEUUTeherán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las sanciones de Estados Unidos a las aerolíneas iraníes cortan algunos de los últimos vínculos del régimen con el exterior

La administración Trump incorporó a varias compañías de Irán y a firmas extranjeras a una lista de castigos, y alertó a los bancos sobre operar con un rubro acusado de facilitar compras militares

Las sanciones de Estados Unidos a las aerolíneas iraníes cortan algunos de los últimos vínculos del régimen con el exterior

Taiwán denunció que la guardia costera de China realizó una nueva incursión cerca de la isla de Kinmen

La Administración de la Guardia Costera de Taiwán reportó que cuatro embarcaciones chinas se aproximaron a aguas al sur del archipiélago a las 09.00 locales, y respondió con patrulleras hasta su salida

Taiwán denunció que la guardia costera de China realizó una nueva incursión cerca de la isla de Kinmen

Las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron una contraofensiva tras el avance relámpago de los rebeldes hutíes

El Ejército pidió a los civiles que eviten los tramos entre Taiz, Dhubab y Moca, y difundió un mapa con el área que el Gobierno reconocido internacionalmente busca reconquistar al grupo rebelde

Las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron una contraofensiva tras el avance relámpago de los rebeldes hutíes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia el trámite de una ley para ampliar las sanciones contra Rusia

El Comité de Reglas, con mayoría republicana, se reunirá el 14 de septiembre y definirá si la iniciativa pasa al recinto en una semana con agenda acotada por las campañas legislativas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia el trámite de una ley para ampliar las sanciones contra Rusia

El Gobierno israelí aseguró que el Ejército está listo para seguir la campaña contra Hezbollah tras tomar el control de una zona estratégica del Líbano

La advertencia del titular de Defensa llegó tras la destrucción de una infraestructura subterránea en Ali Taher y en vísperas del año nuevo judío, a semanas de unas elecciones reñidas

El Gobierno israelí aseguró que el Ejército está listo para seguir la campaña contra Hezbollah tras tomar el control de una zona estratégica del Líbano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 11 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 11 de septiembre

Asesinaron a un empresario misionero en Puerto Iguazú y sospecharían de su suegro de 82 años

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 12 de septiembre: 8 estados bajo alerta por intensas lluvias este sábado

“Levanta paredes en menos de una semana”: la innovadora tecnología argentina de impresión 3D que revoluciona la construcción

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

DEPORTES

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

ENTRETENIMIENTO

Lady Gaga tuvo a su primer bebé junto a Michael Polansky

Lady Gaga tuvo a su primer bebé junto a Michael Polansky

Billy Gibbons, Ozzy Osbourne y una fiesta junto a la piscina: “En 30 segundos, todos los vasos se hicieron añicos”, dijo el guitarrista

Michael Diamond sobre los primeros años de Beastie Boys: “Éramos jóvenes, corríamos de un lado a otro pasándolo muy bien”

Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre

Entre el cine y el básquet: Mahershala Ali y Jaylen Brown en una charla íntima sobre rechazo, fe y transformación