Ciencia

Un estudio vinculó subir al menos seis tramos de escalera por día con menor riesgo cardiovascular

La investigación siguió durante 12,5 años a cientos de miles de adultos del Reino Unido y encontró una asociación con menos casos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica

Un hombre camina hacia arriba sobre escalones alineados con una línea de electrocardiograma.
Subir escaleras se consolidó como un hábito breve que puede reducir el sedentarismo y aportar beneficios cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Para quienes pasan muchas horas sentados y no logran sostener una rutina de entrenamiento, subir escaleras se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en un estudio con 458.860 adultos del Reino Unido. El trabajo, publicado en Atherosclerosis, siguió a los participantes durante una mediana de 12,5 años y detectó que quienes declaraban subir entre 6 y 10 tramos diarios tenían un riesgo más bajo de enfermedad cardiovascular causada por la acumulación de placas en las arterias que quienes no lo hacían.

El hallazgo responde a una pregunta concreta sobre la vida cotidiana: si una actividad breve, incorporada a la rutina, puede vincularse con mejoras medibles en contextos marcados por la inactividad. En ese punto, el estudio aporta una base más precisa que las recomendaciones generales sobre la importancia de moverse, aunque sus autores aclaran que se trata de una asociación observada en una cohorte y no de una prueba directa de causalidad. Dicho de otro modo, el trabajo no permite afirmar que subir escaleras, por sí solo, reduzca el riesgo, pero sí muestra que ese hábito aparece asociado con mejores resultados cardiovasculares dentro de una población amplia seguida durante varios años.

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El menor riesgo apareció entre quienes subían de 6 a 10 tramos por día

Perspectiva inferior de una escalera de caracol de concreto por la que sube una persona con mochila.
La actividad física incluye movimientos breves de la vida diaria, y subir escaleras eleva la frecuencia cardíaca y activa grandes grupos musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación analizó datos del Biobanco del Reino Unido y comparó la frecuencia con la que los participantes subían escaleras con la aparición posterior de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular por obstrucción de un vaso sanguíneo y otras afecciones del sistema circulatorio. Según el trabajo, quienes informaron que subían entre 6 y 10 tramos diarios presentaron una reducción aproximada del 16 % en el riesgo de enfermedad cardiovascular causada por placas en las arterias, frente a quienes no subían escaleras. El análisis también indicó que superar los cinco tramos diarios, equivalentes a unos 50 escalones, se vinculaba con un menor riesgo de ese conjunto de problemas.

Los autores señalaron además que esa relación se mantenía incluso al considerar distintos perfiles de riesgo entre los participantes. Esa aclaración es importante porque dentro de una cohorte tan amplia conviven personas con edades, antecedentes y condiciones de salud diferentes. Aun así, el trabajo no demuestra por sí solo que subir escaleras sea la causa directa de esa reducción. Los estudios observacionales permiten detectar asociaciones valiosas, pero no despejan por completo la influencia de otros hábitos, como la alimentación, el nivel general de actividad física o el acceso a controles médicos.

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Dejar el hábito se vinculó con un riesgo más alto en la reevaluación posterior

Otro de los resultados que destacó el trabajo fue la evolución de ese comportamiento con el paso del tiempo. Los participantes que subían escaleras al inicio, pero habían dejado de hacerlo en una reevaluación posterior, mostraron un riesgo 32 % mayor de enfermedad cardiovascular causada por placas en las arterias que quienes nunca habían declarado ese hábito. Ese dato no alcanza para establecer una relación causal, pero suma un elemento de interés para interpretar el estudio, ya que sugiere que la continuidad de ciertos movimientos cotidianos podría influir dentro de los patrones generales de actividad física.

Esa observación también obliga a una lectura prudente. Dejar de subir escaleras puede estar relacionado con cambios de salud, de trabajo, de movilidad o de rutina que el estudio no logra aislar por completo. Sin embargo, el resultado refuerza una idea que aparece en otras investigaciones sobre actividad física: la regularidad suele ser un factor relevante cuando se analizan conductas pequeñas, sostenidas a lo largo del tiempo, en personas que no hacen ejercicio estructurado con frecuencia.

Vista trasera de una persona con mochila que sube por una escalera de mármol bajo un cartel con el texto SUBIDA SÓLO POR AQUÍ.
Un estudio publicado en Atherosclerosis analizó datos de 458.860 adultos del Biobanco del Reino Unido sobre subir escaleras y salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir escaleras exige esfuerzo físico en pocos minutos

Parte del interés por este hábito radica en que se trata de una actividad breve que puede elevar la frecuencia cardíaca y exigir grandes grupos musculares en poco tiempo. En términos simples, implica un esfuerzo mayor que el de otros movimientos cotidianos y, por eso, suele considerarse una forma intensa de actividad física dentro de la rutina diaria. Esa característica ayuda a explicar por qué suele aparecer en recomendaciones orientadas a interrumpir el sedentarismo con acciones concretas y fáciles de repetir.

En la práctica, subir escaleras no reemplaza otras formas de ejercicio ni modifica por sí solo el conjunto de factores que inciden en el riesgo cardiovascular. Tampoco equivale automáticamente a una rutina completa de entrenamiento. Pero el estudio sí aporta una referencia concreta para un problema frecuente: cómo sumar actividad física en días atravesados por el trabajo sedentario, los traslados y la falta de tiempo. En ese marco, la investigación publicada en Atherosclerosis ofrece un dato específico sobre el posible valor de un esfuerzo breve repetido a diario y ayuda a ordenar una pregunta habitual con un respaldo científico más preciso.

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