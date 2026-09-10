Ciencia

Por qué la mayoría de las personas pospone sus metas y cómo revertirlo, según expertos

El miedo intelectual, la identidad rígida y la ausencia de un propósito profundo explican la procrastinación crónica, destacan referentes especializados en psicología del comportamiento

Una mujer camina por un camino de tierra junto a árboles y una estructura de madera frente a un campo amplio al atardecer.
Rob Dial y Jay Shetty sostienen que el miedo intelectual, la falta de propósito y la identidad rígida frenan la acción y pueden abordarse con conciencia, práctica y repetición (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mayoría de las personas tiene metas claras y aun así no actúa. El miedo intelectual, la falta de propósito y la identidad rígida son los tres obstáculos que, según el coach Rob Dial y el creador de contenido Jay Shetty, frenan la acción, y los tres tienen solución dentro de un mismo ciclo: conciencia, práctica y repetición.

Un estudio publicado en 2026 en Psychological Reports, de investigadores de la Universidad de York St John (Reino Unido), confirmó que las personas con alta tendencia a procrastinar fijan metas igual de ambiciosas que quienes no lo hacen y las visualizan con igual claridad, pero sienten mayor ansiedad anticipatoria ante el fracaso. Esa ansiedad, y no la incapacidad de proyectarse al futuro, es lo que las frena.

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El miedo intelectual y cómo desactivarlo

El primer obstáculo es el miedo, pero no cualquier tipo. Dial, creador del pódcast The Mindset Mentor, distingue entre el miedo primal, ligado al dolor físico o a la muerte, y el miedo intelectual: el que se fabrica en la mente. El rechazo, el fracaso, el juicio ajeno o el miedo al éxito entran en esta segunda categoría. Son, en su formulación, enemigos inexistentes.

El problema es que el cerebro no establece esa diferencia. Cuando alguien proyecta mentalmente un escenario de fracaso, el organismo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Es el mismo mecanismo que opera en una pesadilla: el cuerpo no se mueve, pero el sudor y los latidos acelerados son reales.

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Una mujer sentada en un sillón dentro de un espacio interior con humo oscuro que forma siluetas de manos y una máscara a su espalda.
Rob Dial distingue el miedo intelectual del miedo primal y afirma que el rechazo, el fracaso, el juicio ajeno y el miedo al éxito se fabrican en la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

No puedes superar algo que no existe”, señaló Dial en el pódcast On Purpose. El error más frecuente es destinar toda la energía a combatir ese miedo imaginario en lugar de canalizarla hacia la acción concreta. Como respuesta, propone invertir el foco: en lugar de imaginar el peor resultado posible, preguntarse cuál sería el mejor. “No puedes cambiar tu primer pensamiento, pero sí puedes cambiar el segundo”, afirmó.

El mismo esquema funciona para patrones cotidianos. Dial lo aplicó sobre su hábito de juzgar a desconocidos: cada vez que detectaba ese primer pensamiento automático, se obligaba a identificar tres aspectos positivos de esa persona. Con la repetición, el juicio cedió lugar a la aceptación.

El propósito detrás de la procrastinación

El segundo obstáculo tiene una causa que pocas veces se señala con precisión. Dial lo ilustraba con una pregunta extrema en sus conferencias: ¿qué probabilidades hay de ganar un millón de dólares este año? Las respuestas rondaban el cero. La reformulación cambiaba todo: ¿y si la vida de cada ser querido dependiera de alcanzar esa cifra? La respuesta pasaba de inmediato al cien por ciento.

“El objetivo no cambió. El plazo no cambió. Lo que cambió fue el porqué”, señaló. Esa distancia entre querer algo y necesitarlo con urgencia real es el espacio donde vive la procrastinación. La solución no es más disciplina ni más motivación, volátil por naturaleza, presente ante un estímulo y ausente ante el primer contratiempo, sino determinación nacida de un propósito profundo.

Una mujer con suéter azul escribe en un cuaderno sobre un escritorio con libros, una taza y un retrato familiar de fondo.
Dial recomienda el ejercicio de los siete porqués para encontrar el propósito real detrás de una meta, como ocurrió con un cliente que quería recuperar la custodia de sus hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para encontrarlo, Dial recomienda el ejercicio de los siete porqués: preguntar de manera sucesiva hasta llegar a la razón real. Un cliente de coaching que quería ganar 100.000 dólares al año reveló, tras siete capas de preguntas, que su verdadero motor era recuperar la custodia de sus hijos y alejarlos de un barrio peligroso. “No le preguntaba cuánto le faltaba para los 100.000 dólares; le preguntaba cuánto más seguros estaban sus hijos”, recordó.

Shetty atribuyó el mismo principio a su propio recorrido: la constancia a lo largo de años no vino de la disciplina, sino del propósito. Cuando alguien le preguntó por qué seguía esforzándose teniendo ya estabilidad, su respuesta fue que recién había llegado al punto de partida desde donde podía hacer algo útil.

La identidad como límite de la acción

El tercer obstáculo es el más silencioso. Dial cita el caso del actor Jim Carrey durante el rodaje de El hombre en la luna, donde interpretó a Andy Kaufman durante cuatro meses sin salir del personaje.

Al concluir, Carrey declaró que había perdido el sentido de quién era. La conclusión que Dial extrae es que la identidad funciona como un guion que cada persona elige de manera continua, muchas veces sin saberlo. Quien cree que no es del tipo emprendedor, o que nunca ha sido constante, actúa ese personaje y descarta opciones antes de intentarlas.

Una mujer con chaqueta verde y bolso camina por una acera urbana flanqueada por edificios y árboles.
Rob Dial sostiene que la identidad funciona como un guion, que decidir implica descartar opciones y que revisar pensamientos repetidos ayuda a cambiar la conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que impide cambiar ese guion no es la falta de fuerza de voluntad, sino la resistencia a comprometerse con una sola dirección. Dial lo formuló con el concepto de decisión en su raíz latina: decidere, cortar. Decidir es eliminar las demás opciones, no mantenerlas abiertas como red de seguridad. Esa apertura permanente es, en sí misma, una forma de autosabotaje.

Tanto Dial como Shetty coincidieron en que los rasgos considerados negativos, el ego, la ambición, el juicio, no desaparecen si se reprimen. Solo se transforman cuando se los encauza hacia un propósito más amplio.

Cómo el pensamiento repetido moldea la conducta

Los tres obstáculos tienen un denominador común: operan en el plano del pensamiento automático, el que transcurre sin ser examinado. Dial comparó los pensamientos con autos que pasan por una carretera vista desde una montaña: la tarea no es detenerlos, sino identificar cuáles impulsan hacia donde se quiere ir y cuáles frenan.

Esa revisión, según Dial, tiene impacto directo sobre la conducta: los pensamientos automáticos no examinados son los que, con el tiempo, determinan las decisiones y los hábitos.

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