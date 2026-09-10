Ciencia

Aceite de hígado de bacalao: qué se sabe de sus posibles efectos sobre el corazón, los huesos y la visión

Su contenido de omega-3 y vitaminas A y D concentra el interés científico, aunque especialistas advierten que la dosis, las interacciones y el estado de salud pueden modificar su uso

Dibujo de un pez bacalao cuyo cuerpo se convierte en líquido amarillo sobre un fondo azul oscuro.
El aceite de hígado de bacalao aporta omega-3, vitamina A y vitamina D, nutrientes vinculados con la salud ósea, visual y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Detrás del aceite de hígado de bacalao hay un producto de origen animal que concentra nutrientes ligados a la salud ósea, visual y cardiovascular. Su origen es concreto: se obtiene del órgano del animal, un pez graso del que también se extraen compuestos valorados por su aporte de omega-3, vitamina A y vitamina D.

Las instituciones coinciden en que no se trata de un ingrediente milagroso ni de un reemplazo de tratamientos médicos, sino de un suplemento cuyo posible aporte depende del contexto, de la dosis y del perfil de cada persona. La evidencia disponible sugiere beneficios puntuales, pero también deja en claro que todavía hay áreas en las que hacen falta más estudios y que su uso requiere atención a las interacciones y al exceso de ciertas vitaminas.

PUBLICIDAD

Posibles beneficios del aceite de hígado de bacalao

De acuerdo con la Cleveland Clinic, contiene dos ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, y además aporta vitamina A y vitamina D, nutrientes vinculados con la salud de los ojos, los huesos, el cerebro, el corazón, las articulaciones y el sistema inmunitario. Esa composición es la base de la mayoría de los beneficios potenciales que se le atribuyen.

Hígado de bacalao fresco sobre una tabla de madera con cristales de sal gruesa y hojas de albahaca.
La evidencia sobre el aceite de hígado de bacalao indica posibles beneficios, pero no lo presenta como un reemplazo de tratamientos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó la revista Health, uno de los puntos más estudiados es su posible relación con la salud cardiovascular. Un estudio señaló que los omega-3 presentes pueden contribuir a reducir los triglicéridos, un tipo de grasa en sangre cuya disminución suele asociarse con mejores indicadores cardíacos y con menor riesgo de eventos cardiovasculares. Una investigación sugiere una reducción leve del riesgo de infarto entre quienes consumen estos suplementos.

PUBLICIDAD

En la misma línea, una revisión publicada en Cureus evaluó a 600 pacientes con colesterol alto y comparó dos grupos: uno recibió 415 miligramos diarios de aceite de hígado de bacalao en cápsulas junto con 10 miligramos de rosuvastatina, y el otro tomó la misma estatina con placebo. Tras 30 días, el grupo de intervención mostró una reducción mayor del colesterol total y del colesterol LDL (malo) que el grupo placebo. Los autores aclararon que el efecto se observó en combinación con medicación y que se necesitan ensayos más amplios antes de extender la conclusión a otras poblaciones o escenarios.

Otro eje de interés es la inflamación, un proceso biológico que participa en la respuesta del organismo frente a lesiones, infecciones y otras agresiones. Verywell Health citó un análisis que indicó que los suplementos del óleo pueden ayudar a reducir marcadores inflamatorios, en parte por la acción de los omega-3 sobre las membranas celulares y sobre las citoquinas, moléculas que participan en la respuesta inmune.

Botella de vidrio con líquido dorado y tapón de corcho, una cuchara de madera y plantas secas sobre una mesa de madera.
El aceite de hígado de bacalao también fue asociado con una disminución de marcadores inflamatorios por la acción de los omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D presente también colabora con la mineralización del hueso cuando forma parte de una ingesta adecuada junto con calcio. Ese proceso, conocido como densidad mineral ósea, se refiere a la cantidad de minerales presentes en el tejido óseo y funciona como un indicador de fortaleza.

En paralelo, la salud ocular también se ve beneficiada por el óleo. Según Health, la vitamina A es clave para la formación de pigmentos en la retina, el tejido del ojo que transforma la luz en señales visuales. Los omega-3, por sus propiedades antiinflamatorias, también fueron asociados con mejoras en la sequedad ocular y con apoyo frente a la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad que deteriora la visión central.

El suplemento exige cautela con la dosis y las interacciones

La principal limitación es que los beneficios atribuidos al aceite de hígado de bacalao no tienen el mismo nivel de respaldo en todos los casos. Health advirtió que, aunque hay estudios prometedores, la investigación sobre este suplemento por sí solo sigue siendo limitada.

El trabajo de Cureus, por ejemplo, mostró resultados sobre colesterol en personas que además tomaban rosuvastatina, por lo que no permite concluir que el mismo efecto ocurra de manera idéntica sin ese tratamiento.

Varios peces bacalao enteros expuestos sobre hielo picado dentro de un mostrador de cristal en una pescadería con un hombre al fondo.
El consumo de aceite de hígado de bacalao requiere controlar dosis, calidad e interacciones para evitar exceso de vitamina A y efectos adversos digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Cleveland Clinic remarcó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no evalúa este suplemento como evalúa a los medicamentos. Eso implica que la calidad y la composición pueden variar entre productos. Por esa razón, la revista Health sostuvo que conviene elegir suplementos que hayan sido sometidos a controles independientes por parte de organizaciones externas.

No obstante, el problema no suele estar en un uso moderado, sino en el exceso. Health indicó que consumir demasiado aceite de hígado de bacalao puede elevar de manera poco saludable la ingesta de omega-3 y, sobre todo, de vitamina A. Ese exceso puede provocar dolor de cabeza, náuseas y visión borrosa, mientras que los omega-3 en cantidades altas pueden asociarse con acidez, diarrea o malestar digestivo. La clínica estadounidense agregó entre los efectos adversos más habituales el mal aliento, el sabor metálico en la boca y el malestar estomacal.

En cuanto al consumo habitual, Health recomendó unos 5 mililitros al día en adultos, mientras que Cleveland Clinic insistió en leer las etiquetas en productos y no superar la dosis sugerida. Ambas fuentes coincidieron en un punto: la decisión sobre cantidad y duración debe conversarse con un profesional de la salud, especialmente en embarazo, lactancia, enfermedades hepáticas o renales, alergias a pescado y uso simultáneo de otros suplementos o medicamentos. Esa precaución, más que una formalidad, marca el límite entre una práctica de bienestar y un uso inadecuado.

Temas Relacionados

Omega-3SuplementosVitamina DPescadoSaludSalud cardiovascularBienestarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El humo de segunda mano causó más de 1,66 millones de muertes en 204 países, según un relevamiento

El estudio publicado en The Lancet Public Health analizó la exposición entre 1990 y 2023. Según el análisis, 2.710 millones de personas inhalaron tabaco ajeno, con especial impacto en mujeres y menores

El humo de segunda mano causó más de 1,66 millones de muertes en 204 países, según un relevamiento

Qué pasa en el cuerpo cuando se cambia de una dieta baja en carbohidratos a una alta

Un estudio en adultos que habían bajado de peso con un plan reducido en hidratos de carbono, halló que la respuesta biológica luego de la reintroducción de estos alimentos variaba según su origen, con mayor activación inmunológica en quienes incorporaron almidones refinados

Qué pasa en el cuerpo cuando se cambia de una dieta baja en carbohidratos a una alta

Dormir con luz artificial aunque sea tenue podría afectar la salud del corazón, según un estudio

La investigación analizó a 11.000 personas y detectó alteraciones cardíacas asociadas a la exposición nocturna a iluminación, incluso en niveles bajos

Dormir con luz artificial aunque sea tenue podría afectar la salud del corazón, según un estudio

Cemento magnetizable: qué es y cómo se aplica el invento patentado por un estudiante argentino de diseño industrial

En Infobae en Vivo a las Nueve, el salteño Marcos Secchi contó en qué consiste el sistema constructivo que logra fijar en paredes objetos sin clavos ni perforaciones

Cemento magnetizable: qué es y cómo se aplica el invento patentado por un estudiante argentino de diseño industrial

Un nuevo estudio sugiere que el consumo humano de sustancias psicoactivas se remonta a la Edad de Hielo

Investigadores australianos encontraron en dientes fósiles evidencia de ingesta de nuez de betel, uno de los estimulantes vegetales más consumidos, y usado desde hace siglos en la región de Asia-Pacífico

Un nuevo estudio sugiere que el consumo humano de sustancias psicoactivas se remonta a la Edad de Hielo

DEPORTES

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

Boca Juniors cerró la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: los detalles de la operación

El video del show de Neymar en el palco durante la victoria de Santos: las frases hilarantes que le dedicó a los fanáticos rivales

TELESHOW

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

Alex Anwandter desafía los límites estéticos del pop chileno: “Me gusta hablar de cosas reales”

Luana Fernández habló de la causa de Yao Cabrera: "Yo no tenía nada que ver"

Mariana Nannis lloró a Chiche Gelblung: “No me importa ser abuela, me importa que no tengo más a un amigo”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el calor extremo de los desiertos puede dar paso a noches muy frías

Por qué el calor extremo de los desiertos puede dar paso a noches muy frías

El Reino Unido designó a un nuevo comandante para su Fuerza Cibernética Nacional

Juana Manso, pedagoga argentina: “La verdadera prosperidad de un pueblo, como la verdadera nobleza de los individuos, está basada en la educación”

Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026 y mantendrá un solo feriado para el sector privado

De reina universal a mentora: Fátima Bosch conquista San Pedro Sula en la antesala del Miss Universe Honduras 2026