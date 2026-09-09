Solo el 5% de los adultos consume la fibra que necesita y el desayuno es donde más se acusa ese déficit

La cantidad diaria recomendada de fibra va de 25 a 38 gramos, pero el consumo real promedio ronda los 17 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Solo el 5% de los adultos consume la cantidad diaria recomendada de fibra, y el desayuno es donde más se acusa ese déficit: pan blanco, cereales refinados y lácteos solos aportan poco o nada de este nutriente. Con cambios concretos en ingredientes habituales, es posible sumar fibra sin suplementos ni una reforma completa de la rutina.

La meta diaria oscila entre 25 y 38 gramos según edad y sexo, de acuerdo con las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. El promedio de consumo real ronda los 17 gramos. Esa diferencia de más de 10 gramos diarios no se cierra con un solo alimento, pero sí puede reducirse de forma consistente si se reemplaza o complementa al menos uno o dos componentes del desayuno habitual.

PUBLICIDAD

Los cereales integrales son el cambio con mayor impacto y menor esfuerzo

El reemplazo de granos refinados por integrales es el ajuste más eficiente: no requiere incorporar nada nuevo, solo cambiar la versión del ingrediente que ya está en el desayuno. Pasar de pan blanco a pan integral suma entre dos y tres gramos de fibra por porción. Elegir avena en lugar de un cereal azucarado puede sumar hasta cinco gramos solo en ese plato, antes de agregar cualquier otro ingrediente.

La avena combina fibra soluble e insoluble. La primera, llamada betaglucano, ralentiza la absorción de glucosa en sangre; la segunda contribuye al volumen de las heces y al tránsito intestinal. Una revisión de 48 ensayos clínicos, publicada en 2025, determinó que las fibras de cereales mejoran con regularidad las señales de saciedad a lo largo del día. No hace falta cocinar avena todas las mañanas: puede prepararse la noche anterior en frío o agregarse cruda a un batido.

PUBLICIDAD

Las semillas concentran fibra en porciones pequeñas y no modifican el sabor

La cantidad diaria recomendada de fibra va de 25 a 38 gramos, pero el consumo real promedio ronda los 17 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía y el lino molido son los ingredientes con mayor densidad de fibra por volumen disponibles para el desayuno. Una cucharada de chía aporta cerca de cuatro gramos y, al mezclarse con líquidos, forma un gel que puede agregarse sin percibirse a yogur, avena o batidos. El lino molido (no el entero, que el organismo no procesa con la misma eficiencia) combina fibra con ácidos grasos omega-3 y se incorpora sin modificar el sabor de ninguna preparación semisólida o líquida.

Dos cucharadas de semillas de chía o lino molido en el desayuno equivalen a entre siete y ocho gramos de fibra. Es una de las formas más prácticas de acortar la brecha diaria sin agregar tiempo de preparación ni alterar el menú habitual.

PUBLICIDAD

Las ciruelas pasas tienen un lugar concreto cuando el objetivo es el tránsito intestinal

Las ciruelas pasas aportan fibra y sorbitol, y un ensayo clínico las vinculó con una mejora del tránsito intestinal en personas con estreñimiento crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los ingredientes que pueden sumarse a un batido o a un desayuno con yogur, las ciruelas pasas tienen una función específica: no solo aportan fibra concentrada (cerca de 3,5 gramos por cada cinco unidades), sino que contienen sorbitol, un carbohidrato natural que atrae agua hacia el intestino y facilita el tránsito.

Un ensayo clínico presentado en congreso en 2025, pendiente de publicación en revista científica, encontró que 90 gramos diarios de ciruelas pasas durante cuatro semanas aumentaron de forma significativa la frecuencia y el peso de las deposiciones en personas con estreñimiento crónico. “Estamos aportando prueba clínica de buena calidad para mostrar que este enfoque alimentario puede tener un beneficio real”, señaló el investigador principal del estudio.

PUBLICIDAD

La aclaración necesaria es que esa evidencia está acotada a la función intestinal: no hay datos que respalden efectos más amplios sobre el microbioma, el peso o la glucosa atribuibles específicamente a las ciruelas pasas. Son un recurso útil para quienes buscan mejorar el tránsito, no un ingrediente con propiedades generales superiores a las de otras frutas.

Aumentar la fibra de golpe puede generar malestar digestivo

Cualquier aumento brusco de fibra, en especial en personas que parten de una ingesta muy baja, puede provocar gases, distensión abdominal e incomodidad digestiva. La recomendación de organismos como la Clínica Mayo y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) es incorporar un alimento nuevo por vez, en cantidades moderadas, y mantener una ingesta adecuada de agua durante el día, ya que la fibra necesita líquido para funcionar correctamente.

PUBLICIDAD

El objetivo práctico es llegar a entre 7 y 10 gramos de fibra en el desayuno. Con avena, frutos rojos y una cucharada de chía, ese número es alcanzable sin ingredientes inusuales ni preparaciones complejas. Las ciruelas pasas, el lino molido o las legumbres (en versiones como hummus sobre tostada integral o una tortilla de frijoles) son variantes que permiten rotar y alcanzar ese piso con distintas combinaciones.