Ciencia

Membrillo fresco o dulce: por qué no aportan la misma energía

El agregado de azúcar transforma el perfil calórico de esta fruta y explica su uso tradicional como recurso rápido durante actividades de larga duración

Un membrillo amarillo con hoja, medio membrillo cortado y un bloque de dulce de membrillo rojo sobre una mesa de madera.
El membrillo fresco casi no se consume crudo por su textura dura y su sabor ácido, y suele cocinarse o transformarse en otras preparaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El membrillo suele asociarse con dulces y recetas caseras, pero la diferencia entre la fruta fresca y el dulce explica por qué aparece vinculado con la energía.

El fruto, que se cosecha entre octubre y noviembre, casi no se consume crudo por su textura dura y su sabor ácido. Por eso suele cocinarse o transformarse en otras preparaciones.

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Según un artículo de Sport Life, firmado por Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas y periodista especializada en nutrición, salud y deporte en España, la carne de membrillo fue durante años una fuente de glucosa concentrada y fácil de llevar, sobre todo en el ciclismo. Ese antecedente explica su vínculo histórico con la recarga energética.

La diferencia entre el membrillo natural y su versión azucarada ordena el tema y permite distinguir entre dos formas de consumo con efectos distintos en el aporte calórico.

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Un frasco de jalea de membrillo con una cuchara, rodeado de membrillos enteros y en rodajas, hojas verdes y azúcar esparcida sobre una tabla de madera.
La diferencia entre el membrillo y el dulce de membrillo explica su vínculo con la energía y marca usos nutricionales distintos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre fruta y dulce marca la diferencia

El dato más concreto que aporta la autora es la distancia calórica entre ambas presentaciones. Según indicó en su artículo, 100 gramos de membrillo aportan 52 calorías.

En cambio, el dulce de membrillo tiene un aporte energético más alto por el agregado de azúcar durante su elaboración, aunque el valor exacto puede variar según la marca y la proporción utilizada.

Dos preparaciones hechas a partir de una misma fruta pueden tener perfiles nutricionales distintos.

Según el mismo medio, el aumento se explica por el agregado de azúcar durante la elaboración del dulce. Por eso, cuando se menciona al membrillo como un recurso para recuperar energía, el foco está puesto en una preparación con mayor concentración de glucosa y con un valor calórico más alto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nota indica que 100 gramos de membrillo aportan 52 calorías, mientras que 100 gramos de dulce de membrillo llegan a 451 calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubica ese uso en un marco concreto: antiguos ciclistas llevaban membrillo para evitar la llamada “pájara”, un término deportivo que describe una caída brusca del rendimiento asociada a la falta de energía disponible.

La referencia no aparece en el artículo como una indicación general de consumo, sino como un antecedente histórico dentro del deporte.

El artículo menciona vitamina C, pectina, taninos y ácido málico

Además del contraste energético, Yolanda Vázquez Mazariego señala que el membrillo en su estado natural aporta vitamina C, aunque en la publicación no se detallan cantidades específicas. El dato aparece como parte de la composición de la fruta.

La autora también menciona taninos y pectina. En el texto explica que ambos compuestos actúan como astringentes, es decir, que pueden ayudar a reducir episodios de diarrea.

Mermelada de piña casera con textura espesa y color dorado. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dulce de membrillo concentra más glucosa y calorías por el agregado de azúcar durante su elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la pectina, además, aclara que se trata de un tipo de fibra y que su presencia elevada explica por qué el membrillo espesa con facilidad en mermeladas, gelatinas y carne de membrillo.

Otro componente incluido en la nota es el ácido málico, que, según la especialista, tiene efecto diurético y favorece la eliminación del ácido úrico. En términos simples, la diuresis es el proceso por el cual el cuerpo elimina líquidos a través de la orina.

Los límites del dulce cambian su lugar en la alimentación

“Si hay problemas con la báscula o con el control de la glucosa en sangre, no conviene abusar”, advirtió Vázquez Mazariego en el artículo. La autora marca una diferencia concreta: el dulce puede aportar energía de forma rápida, pero tiene un contenido calórico mucho más alto que el membrillo fresco.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso del membrillo en antiguos ciclistas se vinculó con la prevención de la “pájara”, una caída brusca del rendimiento por falta de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso tradicional del producto, su vínculo ocasional con la actividad deportiva y su lugar en el consumo diario remiten a situaciones distintas. A partir de una misma fruta, las preparaciones pueden dar lugar a perfiles nutricionales muy diferentes.

La publicación también menciona un dato histórico: en la antigua Grecia, le daban membrillo a los recién casados antes de la noche de bodas, porque se consideraba la fruta de Afrodita, diosa del amor y la fecundidad.

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