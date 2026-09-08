Qué se sabe de BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina y por qué los expertos siguen atentos a su evolución en el mundo

La variante BA.3.2 Cicada de COVID-19 se detecta en Argentina y despierta la atención de las autoridades sanitarias. (Reuters)

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Los primeros tres casos de la nueva variante del COVID, llamada BA.3.2 en Argentina encendieron la atención del sistema sanitario, aunque por ahora no aparecen señales de un riesgo extra para la población.

El hallazgo se hizo en la provincia de Buenos Aires a partir de la vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán) y abrió interrogantes sobre si este linaje del SARS-CoV-2 resulta más contagioso, más peligroso o simplemente distinto a las variantes que circularon hasta ahora.

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La respuesta, con los datos disponibles, apunta a la cautela antes que a la alarma. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) ubicó a BA.3.2 dentro de la categoría de Variante Bajo Monitoreo (VUM), tal como también la sostienen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aclaró que, hasta el momento, no surgieron pruebas de que provoque cuadros más graves que otros linajes recientes.

Una infografía del medio Infobae detalla el hallazgo de la variante BA.3.2 de COVID-19 en Buenos Aires y el monitoreo oficial sobre su transmisibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad, entonces, no pasa por una amenaza confirmada sino por la irrupción local de una variante que ya circuló en otros países en 2024 y 2025 y que merece seguimiento por su comportamiento biológico.

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Los casos detectados corresponden a personas residentes en la provincia de Buenos Aires. Las muestras se tomaron entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. En ese período, los equipos de vigilancia secuenciaron 21 genomas y tres de ellos, el 14%, correspondieron a BA.3.2. Uno de los pacientes requirió internación por comorbilidades previas, pero el parte oficial indicó que todos evolucionaron de manera favorable.

Ese dato resulta central para poner el hallazgo en perspectiva. La detección de una nueva variante no implica, por sí sola, un cambio brusco del escenario sanitario.

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Lo que observan los especialistas es otra cosa: si el linaje gana terreno frente a otros, si logra escapar con más facilidad a las defensas previas, si modifica el impacto clínico de la infección o si altera la eficacia de herramientas de prevención y tratamiento. En el caso argentino, por ahora, el cuadro permanece estable y con circulación baja del virus.

BA.3.2 no mostró hasta ahora un salto en la gravedad de los casos

El Boletín Epidemiológico Nacional indicó que los tres pacientes evolucionaron de forma favorable, uno requirió internación por comorbilidades previas (Reuters)

El linaje BA.3.2 desciende de Ómicron BA.3 y su primera detección ocurrió en Sudáfrica en noviembre de 2024. La OMS lo designó como variante bajo vigilancia el 5 de diciembre de 2025. Esa categoría no equivale a una señal de peligro inminente, pero sí marca que el linaje reúne rasgos que justifican atención internacional por su posible relevancia para la salud pública.

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Antes de su aparición en Argentina, BA.3.2 ya había sido identificada en distintos puntos del mundo. El BEN señaló que, en la región de las Américas, existían registros en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa. También precisó que no figuraban reportes previos en Sudamérica, un dato que volvió más relevante la detección local.

El seguimiento internacional mostró además que su circulación no avanzó de forma uniforme. A fines de 2025, la variante aumentó su presencia a nivel global, aunque con diferencias marcadas entre países. Durante las primeras semanas de 2026, su proporción se acercó al 20% de las secuencias notificadas en el mundo en las semanas 4 y 5, siempre con trayectorias distintas según cada territorio. Hasta febrero de ese año, ya se la había identificado en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía.

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Los datos oficiales no encontraron indicios de que BA.3.2 cause cuadros más graves, que las variantes que circularon en 2025 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de ese ascenso inicial, la participación global del linaje mostró una baja. Entre el 14 de junio y el 12 de julio de 2026, la proporción de BA.3.2 entre las secuencias reportadas descendió de 15,1% a 6,45%. En el medio, los valores informados rondaron el 11%, 13% y 10,3%. Esa caída no borra la importancia del monitoreo, pero sí sugiere que el linaje no avanzó de manera lineal ni imparable.

La gran pregunta para el público sigue siendo la misma: si BA.3.2 causa una enfermedad más grave. Con la información disponible, la respuesta oficial y la de varios especialistas apunta al no. El BEN indicó que no se encontraron elementos que permitan afirmar un riesgo adicional sustancial para la salud.

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“Esta nueva variante detectada originalmente en Sudáfrica es un desprendimiento de Ómicron. Lo fundamental es saber que el virus quiere persistir, entonces está haciendo mutaciones constantes. La nueva variante se ha detectado en pocos pacientes. Hoy el 97% está internado por la gripe H3N2 subclado K, fundamentalmente porque la gente no se ha vacunado contra la influenza”, explicó a Infobae el infectólogo Hugo Pizzi.

Refiriéndose a la industria farmacéutica, Karen comenta que "Estamos muy regulados. Y en momentos donde el país estuvo más cerrado, tuvimos más oportunidades que otros sectores, porque hacemos algo que sí o sí se necesita" (Foto: Shutterstock)

“El descubrimiento de una variante de COVID en Argentina hoy no es una preocupación real, como sí lo es la gripe. Lo que sí es importante y es digno de tenerse en cuenta de que cuando hay nuevos hallazgos es saber y estar alerta en los hospitales y clínicas para identificar el comportamiento de la cepa, y que la gente se siga testeando”, agregó el experto epidemiólogo, Magister en Salud Pública y Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

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En la misma línea, el neumonólogo y especialista en cuidados intensivos Kyle B. Enfield, profesor asociado de Medicina de la Universidad de Virginia, sostuvo: “no hay indicios de que la variante BA.3.2, apodada Cicada, sea más peligrosa o cause una enfermedad más grave que las variantes que circulaban en el invierno de 2025-26”.

Esa evaluación coincide con lo observado en los tres casos argentinos. Aunque uno de los pacientes necesitó internación, ese ingreso estuvo asociado a enfermedades previas y no a una señal distintiva del nuevo linaje. Los tres evolucionaron favorablemente. En términos sanitarios, ese punto importa porque separa dos planos que a menudo se confunden en la conversación pública: detectar una variante nueva no significa comprobar que esa variante cambió el curso clínico de la enfermedad.

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Antes de llegar a Argentina, BA.3.2 ya había sido detectada en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae el doctor Gerardo Laube, médico infectólogo del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires y profesor titular de Infectología, Medicina del viajero y Microbiología de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, precisó que todas las cepas nuevas que son variantes suelen ser más contagiosas en principio por lo que siempre se deben tomar las medidas adecuadas de protección respiratoria como en todos los cuadros virales de este tipo.

“Siempre puede ser más severa en personas con afecciones respiratorias previas o déficits inmunitarios, por lo que se recomienda la vacunación en estas personas y por supuesto la consulta inmediata ante sintomatología respiratoria”, concluyó el experto.

La incógnita pasa más por la transmisibilidad y el escape inmunitario que por una mayor letalidad

BA.3.2 desciende de Ómicron BA.3 y la OMS la clasificó como variante bajo monitoreo, por su posible relevancia para la salud pública - crédito EFE

Si BA.3.2 no mostró hasta ahora una mayor gravedad, ¿por qué sigue bajo vigilancia? La razón está en sus mutaciones y en su potencial capacidad para expandirse. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) informaron que el sublinaje BA.3.2.2, definido por cambios específicos en la proteína espiga, registró frecuencias relativas crecientes en varios países. También describieron dos trayectorias evolutivas principales, RE.1 y RE.2, con presencia destacada en Australia y en países europeos como Países Bajos, Alemania y Reino Unido.

Los modelos basados en la vigilancia genómica del Reino Unido sugirieron, además, que BA.3.2.2 contaba con una ventaja de crecimiento frente a XFG, la variante que dominaba antes en ese escenario. Ese dato no prueba por sí solo que sea “más contagiosa” en cualquier contexto, pero sí indica que posee atributos que podrían favorecer su expansión en determinadas poblaciones.

Esa ventaja posible convive con un rasgo llamativo. Según los datos citados por los NIH, el linaje mostró una unión reducida al receptor ACE2 y una menor entrada a las células pulmonares, dos aspectos que a primera vista no encajan con la idea de una expansión más eficiente.

Esa aparente contradicción recuerda algo básico de la evolución viral: el éxito de una variante no depende de un solo mecanismo. También pesan su capacidad de esquivar defensas previas, el contexto inmunológico de la población y la competencia con otros linajes.

Entre junio y julio de 2026, la proporción global de BA.3.2 bajó de 15,1 por ciento a 6,45 por ciento, según datos del BEN

En ese terreno aparece uno de los puntos más sensibles del análisis. Los NIH advirtieron sobre “preocupaciones legítimas” en relación con el escape inmunitario, ya que BA.3.2 mostró una resistencia marcada a anticuerpos inducidos por la vacuna. Dicho de otro modo, algunas mutaciones de esta familia viral podrían dificultar el reconocimiento por parte del sistema inmune.

Enfield lo explicó en términos directos: “La mayoría de estos cambios desaparecen, pero ocasionalmente alguno le otorga al virus una ventaja sobre otras variantes, lo que permite que esa versión se propague”. Luego añadió otra clave para entender el fenómeno: “Estos cambios dificultan que el sistema inmunitario reconozca el virus”.

En Argentina, por ahora, la principal novedad no está en un salto de gravedad ni en una expansión masiva, sino en la confirmación de que el sistema de vigilancia genómica logró captar la llegada de un linaje que ya circulaba en otras regiones.

El BEN destacó justamente ese punto y remarcó la necesidad de sostener la vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad. Esa tarea permite seguir de cerca la transmisibilidad, la severidad y el posible impacto de nuevas variantes sobre las medidas de prevención y control.

Las muestras que permitieron detectar BA.3.2 en el país se tomaron entre abril y julio de 2026, según el Boletín Epidemiológico Nacional - REUTERS/Diego Vara/File Photo

Con los datos actuales, la conclusión práctica para Argentina resulta concreta. La nueva variante BA.3.2 fue detectada en el país, pero no mostró hasta ahora que sea más peligrosa que las anteriores. Tampoco existe todavía una confirmación categórica de que resulte más contagiosa en la población local, aunque algunos sublinajes exhibieron señales de crecimiento y capacidad de escape inmunitario en otros países.

Por eso las autoridades mantienen la vigilancia: no por una alarma comprobada, sino porque la evolución del SARS-CoV-2 sigue exigiendo seguimiento fino, incluso en una etapa de circulación baja y estable.