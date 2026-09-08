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Cómo pasó la noche Mirtha Legrand en el sanatorio: la diva sigue internada por un problema respiratorio

Fuentes cercanas a la diva contaron a Teleshow cómo transitó las últimas horas en el Mater Dei, donde continúa bajo control por un cuadro bronquial

El periodista Luis Bremer contó que habló con el nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale, sobre la salud de Mirtha Legrand (Video: Desayuno Americano, América)
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La salud de Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la atención este martes, mientras continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Según pudo saber Teleshow por fuentes cercanas a la diva, pasó bien la noche y mantuvo comunicación permanente con sus seres queridos, en una señal que llevó tranquilidad en medio de la preocupación por su estado.

En ese marco, este martes Nacho Viale habló con Luis Bremer para el programa Desayuno Americano y dio una actualización breve sobre la evolución de su abuela. El periodista leyó al aire el mensaje que recibió del productor: “Todo en orden por suerte”. La frase aportó calma luego de las primeras horas de internación y reforzó la idea de una evolución estable.

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La internación de la conductora se conoció el lunes, después de varios días marcados por un cuadro gripal que la obligó a suspender su actividad. La ausencia del último fin de semana en su programa ya había encendido señales de alerta entre sus televidentes, sobre todo porque su reemplazo quedó en manos de Juana Viale, quien explicó al aire que su abuela atravesaba un estado gripal.

Con el correr del lunes, el Sanatorio Mater Dei difundió el primer parte médico oficial con detalles sobre el diagnóstico y la modalidad de atención. El comunicado, firmado por el director médico Enrique Echagüe, indicó: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”. Luego precisó: “Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”.

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Mirtha Legrand 08/08/2026
Nacho Viale afirmó sobre la salud de Mirtha Legrand que “todo en orden por suerte” en un mensaje leído en Desayuno Americano.

El parte también fijó el criterio de comunicación hacia adelante. “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, señaló el texto. Y agregó: “De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

Ese mismo lunes, después de la difusión del comunicado, Nacho Viale ya había dado una primera señal pública sobre la salud de Mirtha. Ante la consulta de Teleshow, expresó: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”. Esa declaración apareció como una de las primeras reacciones del entorno directo tras conocerse el parte y se sumó al mensaje de calma que la familia sostuvo desde el comienzo.

La decisión de internarla respondió a la necesidad de un seguimiento más cercano y a la realización de estudios en un ámbito clínico. En televisión también circularon versiones sobre un traslado definido a partir de una evaluación médica posterior, con la intención de controlar la evolución del cuadro y acelerar los chequeos. Hasta el momento, la información oficial no mencionó un cuadro de gravedad y la familia eligió una comunicación medida.

En paralelo, Marcela Tinayre también llevó tranquilidad al referirse al estado de salud de su madre. Según trascendió en las últimas horas, explicó que se encontraba internada para control, con buen ánimo y chequeos favorables. También señaló que la tos la cansaba mucho, un dato que ayudó a completar el cuadro general de estas jornadas.

El look de Mirtha Legrand en una nueva emisión de sus clásicos programas
La salud de Mirtha Legrand mostró una evolución estable tras una noche sin sobresaltos y con contacto con sus seres queridos. (Gentileza: La noche de Mirtha)

Cada noticia sobre la salud de Mirtha genera repercusión inmediata por el lugar que ocupa en la televisión argentina y por la vigencia que sostiene desde hace décadas. A los 99 años, cualquier alteración en su rutina despierta interés entre colegas, figuras del espectáculo y una audiencia que sigue de cerca cada novedad sobre la conductora.

Por ahora, el foco permanece puesto en su evolución clínica dentro del Mater Dei, después de una noche que transcurrió sin sobresaltos, con contacto permanente con sus afectos y con una nueva señal de tranquilidad de parte de su nieto. Si no surge ningún cambio, el próximo parte médico oficial llegará el miércoles.

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