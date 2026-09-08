Los 48 Cantones y la alcaldía indígena de Sololá ocupan la Plaza de la Constitución en Guatemala para exigir medidas por el alza de los combustibles

Los 48 Cantones, la alcaldía indígena de Sololá y autoridades comunitarias protestaron en Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles y el encarecimiento de la canasta básica. (Prensa comunitaria)

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Representantes de los 48 Cantones, la alcaldía indígena de Sololá y otras autoridades comunitarias ocuparon este martes la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala para exigir medidas contra el alza de los combustibles, una protesta que busca presionar al Congreso para aprobar una ley sobre el tema y al presidente Bernardo Arévalo para que reciba un pliego que también reclama acciones por el encarecimiento del transporte, los alimentos y la canasta básica.

La movilización comenzó de madrugada frente al Palacio Nacional de la Cultura y continuó con una marcha prevista hacia el Organismo Legislativo. Para el miércoles, las gremiales de transporte extraurbano Gretrucex y Gretexpa anunciaron una caravana de unas 100 autobuses con destino al Congreso, donde planean permanecer hasta las 18:00 o hasta ser recibidos por alguna autoridad del Ejecutivo o del Legislativo.

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Según el comunicado leído, la caminata de este martes fue organizada para avanzar desde la Plaza de la Constitución por la séptima calle, la décima avenida y la octava calle hasta la parte posterior del Congreso. Uno de los voceros pidió a los asistentes cubrirse el rostro con la vara de identificación de cada comunidad y no usar máscaras para evitar infiltraciones que alteren el carácter pacífico de la protesta.

Cada alcalde comunal quedó a cargo de la conducta de los integrantes de su corporación. Tras la concentración frente al Legislativo, los manifestantes prevén regresar al Palacio Nacional para entregar personalmente sus demandas al mandatario.

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Los 48 Cantones, la alcaldía indígena de Sololá y autoridades comunitarias protestaron en Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles y el encarecimiento de la canasta básica. (Prensa comunitaria)

El reclamo apunta al Congreso y al Ejecutivo por combustibles, transporte y alimentos

El eje de la protesta es el aumento del precio de los combustibles y su efecto sobre otros costos de la vida diaria. En el pliego leído durante la concentración, la Junta Directiva de los 48 Cantones, la Municipalidad Indígena de Sololá y la Articulación de Pueblos exigieron mecanismos de fiscalización y regulación para frenar la especulación, además de reducir y congelar las tarifas del transporte público urbano y extraurbano.

El documento también pide contener el costo del flete de alimentos y productos de primera necesidad para impedir que esa subida llegue al consumidor final. A eso suma una exigencia de intervención estatal sobre la canasta básica, con sanciones contra la especulación y el acaparamiento y con la activación de las instituciones de protección al consumidor.

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Las organizaciones rechazaron de forma explícita el subsidio a los combustibles que, según el texto, estaría impulsando el Ejecutivo. En su lugar, plantearon otras medidas que consideran de beneficio más directo para la población.

Un representante de la alcaldía indígena de Sololá reclamó al Congreso que declare de urgencia nacional la situación provocada por el encarecimiento de los combustibles y por la sequía que afecta a agricultores de zonas rurales. Durante la concentración advirtió: “Si no tenemos respuesta positiva, vamos a encerrar a los congresistas para que ellos trabajen de inmediato a favor de la población guatemalteca”.

El mismo vocero cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante el aumento de costos y rechazó iniciativas legislativas que, a su juicio, no favorecen a la población. También recordó que movilizaciones previas de sectores indígenas terminaron en la renuncia de mandatarios en Guatemala y dijo que no descartan elevar la presión si la sesión legislativa de este martes no atiende su reclamo.

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Los 48 Cantones, la alcaldía indígena de Sololá y autoridades comunitarias protestaron en Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles y el encarecimiento de la canasta básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los combustibles superaron los 41 quetzales por galón y el diésel llegó a 46,39

Al momento de la manifestación, el galón de gasolina regular con servicio completo costaba 41,09 quetzales en Ciudad de Guatemala. La gasolina súper se ubicaba en 43,09 quetzales y el diésel alcanzó 46,39 quetzales por galón.

Los organizadores vincularon ese incremento con la crisis internacional derivada de los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, que provocaron el cierre de esa vía marítima y encarecieron los combustibles a escala mundial. Ese fue el argumento central para sostener que el impacto ya se trasladó al transporte y a los productos básicos.

La protesta de este martes se sumó a los bloqueos registrados durante la última semana en distintas carreteras del país. Esas acciones provocaron pronunciamientos del sector empresarial, que pidió a los manifestantes ejercer su derecho sin afectar la libre locomoción de miles de conductores.

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Para este miércoles 9 de septiembre, Gretrucex y Gretexpa notificaron a la Gobernación Departamental de Guatemala que sus unidades saldrán de forma simultánea desde el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, en Mixco, y desde el bulevar Centra Sur, en Villa Nueva, para confluir en el Centro Histórico.