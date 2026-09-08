Narcisismo en las relaciones: las señales que pueden revelar un vínculo dañino, según una psicóloga

El narcisismo en las relaciones puede generar malestar, culpa y dificultad para poner límites en parejas, amistades y familias

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El narcisismo es un trastorno de la personalidad por el que una persona busca atención excesiva y deseo de ser admirado. En las relaciones puede ir más allá de la vanidad o la búsqueda ocasional de reconocimiento. El problema aparece cuando ciertos patrones se repiten en parejas, amistades o familias y provocan malestar en quien los padece.

La psicóloga Viviana Kelmanowicz afirmó en Infobae A las Nueve, que no suele recibir a pacientes que se autodefinen como narcisistas. En su práctica, atiende con frecuencia a personas que describen vínculos donde se sienten ignoradas, culpables o desvalorizadas.

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La especialista señaló que el problema aparece cuando un patrón repetido combina idealización, desvalorización y dependencia extrema de la aprobación ajena, hasta afectar la relación y generar culpa, ansiedad o dificultad para fijar límites.

Validación externa y dificultad ante la crítica

Kelmanowicz diferenció los rasgos narcisistas del trastorno de personalidad narcisista. Explicó que todas las personas pueden experimentar orgullo por sus logros y valorar el reconocimiento de los demás. “Cuando hago algo que está bien, me gusta ser reconocida”, expresó la psicóloga. Para la especialista, esa validación externa no representa por sí sola un problema dentro de un vínculo o en la vida personal.

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Viviana Kelmanowicz diferenció los rasgos narcisistas del trastorno de personalidad narcisista, que requiere evaluación profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación cambia cuando una persona depende de manera excesiva de la mirada ajena. Kelmanowicz sostuvo que, en esos casos, el bienestar propio “depende más de la validación externa” que de la validación interna. La psicóloga indicó que esa dependencia puede dificultar la tolerancia a la frustración. Una crítica, una falta de reconocimiento o una respuesta que no cumple las expectativas pueden generar enojo, malestar o rechazo.

Kelmanowicz describió una diferencia entre quienes pueden revisar una situación adversa y quienes necesitan una confirmación permanente. “Me banco la frustración y sigo adelante”, dijo al explicar una respuesta posible frente a un resultado que no satisface.

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Idealización y desvalorización en los vínculos

La profesional identificó la repetición de ciertos comportamientos como una señal para observar una relación. Entre ellos, mencionó la idealización inicial y la posterior desvalorización de la otra persona.

Según Kelmanowicz, una persona con esos patrones puede mostrarse encantadora al comienzo del vínculo. Puede generar cercanía, atención y una sensación de elección especial en una pareja, una amistad o una relación familiar.

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La psicóloga explicó que ese inicio puede cambiar cuando surge una crítica o una diferencia. La persona puede responder con rechazo, falta de respuesta o lo que describió como “la ley de hielo”. Kelmanowicz llamó “relación cigarrillo” a un vínculo que provoca daño, pero también impulsa el deseo de volver. La comparación apunta a relaciones donde el malestar convive con la búsqueda de momentos previos de cercanía y reconocimiento.

La psicóloga explicó que la validación externa no es un problema en sí mismo, pero su dependencia excesiva puede afectar el bienestar propio (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me hace mal, pero sigo fumando”, resumió la psicóloga al explicar esa dinámica. Para ella, la persona afectada puede intentar recuperar el período inicial donde se sintió elegida, valorada o acompañada.

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Los patrones que pueden causar malestar

Kelmanowicz aclaró que los rasgos aislados no permiten definir a alguien como narcisista. La psicóloga insistió en que el foco debe estar en conductas reiteradas y en el efecto que producen sobre otras personas.

La especialista mencionó la exageración de los propios logros como uno de esos comportamientos. También citó la tendencia a presentar una imagen de éxito permanente y a ocultar problemas, errores o momentos adversos.

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Otro indicio puede aparecer cuando la persona descalifica a terceros. Kelmanowicz explicó que ese trato no siempre comienza contra quien mantiene el vínculo, pero puede extenderse con el tiempo.

La psicóloga señaló que una persona puede sentir malestar físico o emocional ante esas escenas. Para ella, esa reacción puede ayudar a identificar que existe un patrón que genera tensión, inseguridad o desvalorización.

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Kelmanowicz remarcó que una situación aislada no alcanza para definir una relación. “Esto no es una vez, porque una vez nos puede pasar, es reiterado”, afirmó durante la conversación.

La dificultad para tolerar la crítica y la frustración aparece como una señal del narcisismo en los vínculos, según Kelmanowicz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Narcisismo vulnerable y lugar de víctima

La especialista también habló sobre una forma de narcisismo que no se expresa mediante grandiosidad abierta. Kelmanowicz la definió como narcisismo vulnerable y la vinculó con una posición constante de víctima.

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En esa modalidad, la persona puede sostener que su sufrimiento supera al de los demás. También puede escuchar un problema ajeno sin otorgarle un lugar real dentro de la conversación.

Kelmanowicz diferenció la empatía cognitiva de la emocional. La primera permite entender que otra persona atraviesa un mal momento, aunque ese reconocimiento no implique una preocupación genuina por lo que le sucede.

“Yo soy el que más sufre”, dijo la psicóloga al resumir esa postura. También mencionó a quienes creen que los demás les deben una compensación o que merecen un trato especial.

La profesional advirtió que la vanidad no equivale al narcisismo. “Un vanidoso es un vanidoso”, afirmó, y sostuvo que un diagnóstico requiere observar múltiples patrones, no una conducta aislada.

Límites y dificultades dentro de la familia

La especiaista afirmó que el trastorno de personalidad narcisista requiere diagnóstico profesional. También señaló que no existe medicación específica para el narcisismo, aunque puede haber tratamientos para problemas de desregulación.

Además consideró difícil que una persona con un trastorno narcisista reconozca por sí misma su falta de empatía. “Cree que sí lo es”, afirmó sobre quien considera que comprende a los demás.

Para Kelmanowicz, la mayor dificultad puede recaer sobre quien padece el vínculo. Alejarse no siempre resulta posible, sobre todo cuando la relación involucra a padres, madres, hijos, hermanas o hermanos.

Los límites familiares pueden romper silencios sostenidos durante años para evitar conflictos. Ese cambio puede provocar enojo u ofensa en la otra persona cuando ya no recibe la misma respuesta. “Cuando hay un límite, en una familia, ahí explota todo”, afirmó Kelmanowicz. Según la psicóloga, la reacción puede aparecer cuando alguien deja de aceptar conductas que antes permanecían sin respuesta.

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