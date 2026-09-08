Cómo saber si el bebé está bien antes de nacer: la explicación del doctor Jorge Hamer

El reconocido obstetra y ecografista, Dr. Jorge Hamer, explica en detalle en qué consiste el scan morfológico y los estudios de ADN fetal. Descubre cómo estos métodos no invasivos permiten detectar posibles patologías cromosómicas y brindan tranquilidad a los futuros padres.

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Los controles prenatales permiten conocer el desarrollo del embarazo desde las primeras semanas y orientar las consultas posteriores. Las ecografías, los análisis de sangre materna y las evaluaciones de la anatomía fetal forman parte de ese seguimiento. El objetivo consiste en identificar datos sobre el embrión o feto y acompañar a la familia durante cada etapa.

Jorge Hamer, ecografista, director honorario de la Sociedad de Diagnóstico Prenatal y director médico del Maternity Integral Center, explicó en Infobae A las Nueve que existen métodos no invasivos. Estos estudios utilizan una muestra de sangre de la madre. El análisis permite conocer cómo se encuentra cromosómicamente el bebé.

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El médico indicó que muchas parejas preguntan si el futuro bebé estará bien. Según afirmó, entre el 98% y el 99% de los embarazos evoluciona de manera favorable. Aun así, señaló que ninguna consulta puede garantizar de forma absoluta que todo transcurrirá sin dificultades.

Hamer explicó que el público conoce estos análisis como ADN fetal. Señaló que antes los centros enviaban las muestras al exterior. Luego, distintos establecimientos comenzaron a realizar esos estudios en Argentina, según relató durante la entrevista.

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El especialista sostuvo que la información disponible aumentó con el tiempo. Al comienzo, los estudios se concentraban en trastornos cromosómicos. “Hoy día hay un montón de enfermedades que se pueden estudiar y averiguar”, afirmó Hamer.

Los controles prenatales incluyen ecografías, análisis de sangre materna y evaluaciones de la anatomía fetal para seguir el desarrollo del embarazo

El médico aclaró que cada pareja puede decidir si desea acceder a esos resultados. “Cada pareja sabe lo que quiere y hay que respetar”, expresó. De todos modos, consideró que el conocimiento puede ayudar a organizar consultas con profesionales especializados.

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Para Hamer, los resultados pueden preparar a la pareja para el resto del embarazo. Esa preparación puede incluir controles más cercanos o encuentros con especialistas. El médico vinculó esa decisión con aspectos éticos y personales de cada familia.

Qué información aporta la primera ecografía

Hamer señaló que los especialistas suelen realizar la primera ecografía por vía transvaginal. El estudio permite observar el estado inicial del embarazo. También permite confirmar la presencia de latidos cuando el desarrollo ya alcanzó esa etapa.

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“El primer mensaje tiene que ser: está todo bien, hay latidos”, dijo el ecografista. Hamer sostuvo que escuchar el latido puede aliviar la preocupación de la paciente y de su pareja. Después, el profesional realiza las mediciones necesarias.

El médico afirmó que el embrión puede medir entre tres y seis milímetros en esa instancia. Pese a ese tamaño, la ecografía aporta datos sobre la edad gestacional. El estudio puede establecerla con una diferencia aproximada de dos o tres días.

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Hamer explicó que no todas las mujeres tienen ciclos menstruales de 28 días. Algunas ovulan más tarde que otras. Esa diferencia puede modificar el cálculo inicial y evitar interpretaciones incorrectas sobre un supuesto retraso en el crecimiento.

Los estudios no invasivos con sangre materna, conocidos como ADN fetal, permiten conocer cómo se encuentra cromosómicamente el bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también mencionó las características del saco gestacional, que rodea al embrión. Según explicó, esos elementos ofrecen señales sobre la evolución del embarazo. Hamer afirmó que su experiencia le permite advertir cuándo una imagen inicial ofrece expectativas favorables.

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El médico descartó preparaciones especiales para una ecografía rutinaria. “La mujer puede ir como quiera”, aseguró. También recordó que antes los equipos requerían una vejiga llena, por lo que las pacientes tomaban grandes cantidades de agua.

Ecografías de 12 y 20 semanas

Al mismo tiempo, Hamer definió a la traslucencia nucal como una de las ecografías centrales del embarazo. Los médicos suelen realizarla alrededor de la semana 12. El estudio no busca solo conocer el sexo del bebé, según explicó.

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La evaluación permite observar la anatomía fetal en una etapa temprana. Hamer indicó que los profesionales pueden analizar aspectos cromosómicos, incluso si la pareja ya realizó un análisis de ADN fetal. También pueden revisar la forma general del bebé.

El ecografista afirmó que la traslucencia nucal puede anticipar el sexo con un 82% de probabilidad. Aclaró que ese dato no constituye el objetivo principal del estudio. Algunas pacientes piden que el informe omita esa información.

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Hamer también destacó el estudio morfológico, que los médicos realizan entre las semanas 20 y 21. Esa ecografía permite revisar la anatomía fetal órgano por órgano. El profesional señaló que algunos centros pueden efectuar tratamientos dentro del útero.

Jorge Hamer afirmó que entre el 98% y el 99% de los embarazos evoluciona de manera favorable, aunque ninguna consulta lo garantiza de forma absoluta (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ahí vemos toda la anatomía del bebé”, dijo Hamer sobre el estudio de la semana 20. El médico agregó que la obstetricia incorporó herramientas que amplían las posibilidades de atención fetal. Esos avances exigen formación para controlar la salud materna y fetal.

El especialista afirmó que los equipos modernos ofrecen imágenes más nítidas. Según explicó, en la semana 12 el bebé ya tiene una forma reconocible para sus padres. Muchas familias graban o conservan esas imágenes durante el embarazo.

La comunicación de resultados y el seguimiento médico

Hamer señaló que los profesionales también deben comunicar resultados que generan preocupación. Según explicó, esa tarea exige experiencia y una forma adecuada de transmitir la información. “Hay maneras y maneras de decir todas las cosas”, afirmó.

El médico relató que, ante una imagen que no ofrece el desarrollo esperado, puede convocar a la paciente dos semanas después. Esa decisión permite controlar la evolución. También puede dar tiempo para que la familia comprenda que existe una situación para seguir.

Hamer sostuvo que el ecografista no debe dejar a la paciente sin explicaciones hasta una consulta posterior. Consideró que el profesional tiene responsabilidad ante el resultado que observa. “Yo me siento el médico del feto”, expresó.

La primera ecografía transvaginal permite confirmar latidos, observar el estado inicial del embarazo y precisar la edad gestacional con una diferencia de dos o tres días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explicó que algunos embarazos no evolucionan con normalidad. También diferenció esa situación del embarazo químico o bioquímico, cuando la hormona del embarazo da positivo sin que el desarrollo llegue a conformar un embrión observable.

Hamer afirmó que los años de trabajo enseñan cómo comunicar una noticia difícil. Según dijo, las pacientes perciben cuando el profesional encuentra algo diferente o no habitual. El médico consideró que una explicación clara puede reducir la angustia ante la espera.

También mencionó los casos que requieren evaluar riesgos y beneficios de determinados tratamientos. El profesional sostuvo que los médicos deben explicar las probabilidades reales. Esa información permite valorar la continuidad de una medicación y definir controles específicos durante la gestación.

Embarazos a mayor edad y cambios en la atención

El especialista afirmó que observa menos embarazadas y menos partos que en otros períodos de su carrera. Relacionó esa situación con mujeres que priorizan estudios, trabajo y desarrollo personal. Según su descripción, muchas buscan un embarazo entre los 34 y 36 años.

Además indicó que esos embarazos requieren un control más cercano. No los definió como embarazos diferentes, pero señaló que los profesionales siguen con mayor atención a las pacientes. Comparó esa situación con quienes tenían hijos entre los 23 y 25 años.

Hamer recordó que, durante su residencia en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), en 1977, las primerizas tenían entre 25 y 26 años. Aclaró que no puede precisar la edad promedio actual. De todos modos, afirmó que las mujeres tienen hijos a edades mayores.

El ecografista también destacó el vínculo que construye con muchas pacientes y familias. Dijo que comparte la emoción de los padres cuando escucha el primer latido. “A los papás les cambia la cara”, afirmó.

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