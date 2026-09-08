El Salvador

Caída de remesas e incertidumbre por el TPS amenazan la estabilidad económica de El Salvador

A horas de que venza el plazo para conocer si habrá una extensión, modificación o cancelación del TPS para los salvadoreños en Estados Unidos, analistas advierten sobre los efectos colaterales en el país

Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, analizó los posibles efectos del TPS sobre las remesas salvadoreñas. (Cortesía: Frente a Frente).
Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, analizó los posibles efectos del TPS sobre las remesas salvadoreñas. (Cortesía: Frente a Frente).
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El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos se consolida como uno de los factores externos de mayor impacto para la estabilidad macroeconómica y social de El Salvador.

Con la llegada del plazo límite para que el gobierno estadounidense defina si habrá una extensión, modificación o cancelación definitiva del beneficio- el 9 de septiembre- la incertidumbre migratoria ha dejado de ser únicamente un tema legal para convertirse en un riesgo económico inminente.

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La eventual pérdida de la protección legal para miles de compatriotas amenaza directamente dos de los pilares que sostienen el dinamismo interno: la seguridad de los migrantes y el flujo constante de remesas.

De acuerdo con el análisis del economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, explicó en el espacio de entrevista Frente a Frente, que cualquier resolución adversa en torno al TPS generará efectos desfavorables directos en la economía nacional.

La incertidumbre sobre la permanencia en territorio estadounidense altera de forma inmediata la conducta financiera de los beneficiarios. Ante la posibilidad de perder su estatus, muchos salvadoreños optan por liquidar activos, vender propiedades o cerrar pequeños negocios en Estados Unidos para enviar sus ahorros de manera anticipada a El Salvador.

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Alcancía azul con el mapa de El Salvador, la sigla TPS y una grieta por donde caen billetes de dólar que salen de un sobre.
Una alcancía con la forma de El Salvador y las siglas TPS pierde billetes de dólar por una grieta mientras recibe un sobre postal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento preventivo provoca un fenómeno particular en la liquidez. Si bien en un primer momento puede registrarse un incremento puntual por la transferencia de ahorros destinados a la compra de viviendas o el inicio de emprendimientos locales, el resultado a mediano plazo es una contracción en los envíos ordinarios.

Para los hogares receptores en El Salvador, este cambio representa una amenaza crítica, dado que los fondos procedentes del exterior están destinados principalmente a cubrir necesidades básicas diarias como alimentación, salud, educación, pago de alquileres y servicios básicos.

La desaceleración de los envíos en los meses recientes

El debate sobre el futuro del TPS coincide con una señal de alerta en las estadísticas macroeconómicas del país. Tras varios meses de dinamismo sostenido, los datos correspondientes a junio y julio mostraron una caída en el ingreso de remesas al compararse con los mismos meses del año anterior.

Acevedo subrayó que el comportamiento del mes de agosto será determinante para confirmar si este descenso responde a una fluctuación pasajera o si marca el inicio de una tendencia a la baja.

Entre las causas principales de esta desaceleración se identifican dos variables interconectadas: la incertidumbre migratoria y la coyuntura económica interna de Estados Unidos.

La presión sobre la estabilidad laboral de los trabajadores hispanos y el temor a cambios drásticos en las políticas migratorias reducen el margen de maniobra financiero de los compatriotas. Además, el perfil del beneficiario del TPS ha evolucionado con el tiempo; quienes llevan más de dos décadas en el exterior y lograron la reunificación familiar en Estados Unidos tienden a disminuir la frecuencia y el monto de las remesas en comparación con aquellos que conservan responsabilidades económicas directas con parientes en suelo salvadoreño.

Una mano gira una válvula con la sigla TPS sobre un puente de dólares entre varios rascacielos y una casa.
Una válvula con la sigla TPS reduce el flujo de dólares desde rascacielos de Estados Unidos hacia viviendas en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del escenario de tensión, el economista sugiere que una eventual cancelación del TPS no provocará un retorno masivo e inmediato de la población afectada. Con más de 20 años de residencia ininterrumpida en Estados Unidos, la mayoría de los beneficiarios salvadoreños ha echado raíces profundas en la sociedad estadounidense, consolidando hogares, patrimonio inmobiliario y actividades comerciales estables.

Frente a la posibilidad de que el programa llegue a su fin, la tendencia predominante entre los afectados será agotar las vías legales disponibles dentro del sistema migratorio estadounidense para regularizar su permanencia antes de contemplar la repatriación.

No obstante, el periodo de transición e incertidumbre administrativa continuará afectando la toma de decisiones económicas, consolidando al TPS como un eje central en la agenda de la economía salvadoreña.

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