El Salvador

El acuerdo con el FMI abre la puerta a $140 millones y mejora el panorama económico de El Salvador, según economista

El acuerdo técnico alcanzado entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo abre la puerta a un desembolso inmediato de USD 140 millones, sino que abre la vía para acceder a hasta USD 5,000 millones en financiamiento

Manos de dos hombres en trajes, bandera y pin de El Salvador, logo del Fondo Monetario Internacional, pizarra con texto "Acuerdo con FMI por $1,400 millones".
Representantes de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizan un acuerdo financiero por 1.400 millones de dólares, con el logo del organismo en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El acuerdo técnico entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador abre la posibilidad de un desembolso de USD 140 millones y refuerza las expectativas sobre el desempeño fiscal y económico del país. Así lo sostuvo Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), durante una entrevista en el programa Frente a Frente.

Acevedo consideró que el entendimiento entre el Gobierno salvadoreño y el FMI representa una señal positiva, luego de varios meses sin información sobre la segunda y la tercera revisión del programa financiero. El organismo decidió agrupar ambas evaluaciones en un solo proceso, pese a que el país ya se acercaba a la cuarta revisión.

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El economista señaló que el acuerdo aún debe pasar por el Directorio Ejecutivo del Fondo. Si recibe el aval, El Salvador obtendría USD 140 millones, correspondientes a un nuevo tramo de financiamiento.

Para Acevedo, esa cifra por sí sola no cubre las necesidades de financiamiento que tiene el país, aunque destacó que el acuerdo puede tener efectos más amplios sobre la disponibilidad de recursos.

Según explicó, una evaluación favorable del Fondo facilita el acceso de El Salvador a préstamos de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, puede mejorar la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.

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Carlos Acevedo destacó que el crecimiento previsto para este año puede facilitar el ordenamiento de las cuentas públicas y ampliar las opciones de financiamiento externo (Cortesía: Frente a Frente).
Carlos Acevedo destacó que el crecimiento previsto para este año puede facilitar el ordenamiento de las cuentas públicas y ampliar las opciones de financiamiento externo (Cortesía: Frente a Frente).

Esa mayor confianza puede traducirse en condiciones menos costosas para emitir deuda, con tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios. Acevedo estimó que, al sumar los posibles recursos de organismos multilaterales y mercados financieros, el país podría acceder a entre USD 4,000 millones y USD 5,000 millones en financiamiento bajo condiciones más favorables.

El anuncio del FMI también coincidió con una mejora en los precios de los bonos salvadoreños. Para el exfuncionario, los inversores suelen reaccionar ante las evaluaciones del organismo porque estas ofrecen una referencia sobre las cuentas públicas, la deuda y las medidas económicas que adopta cada gobierno.

El FMI elevó la previsión de crecimiento a 4.5%

Uno de los elementos que Acevedo destacó fue la revisión al alza de la proyección de crecimiento económico. De acuerdo con el comunicado citado durante la entrevista, el FMI prevé que la economía salvadoreña crezca 4.5% este año.

El economista afirmó que, si se deja de lado el rebote registrado en 2021 después de la caída provocada por la pandemia, una expansión de 4.5% sería la mayor en cerca de 30 años. El crecimiento de 3.9% registrado el año anterior, sumado a la nueva previsión, dejaría un promedio de entre 4.2% y 4.3% en dos años.

Acevedo sostuvo que ese ritmo colocaría a El Salvador por encima del promedio de crecimiento de Centroamérica y América Latina. También indicó que una economía con mayor actividad facilita el ajuste de las finanzas públicas, ya que permite elevar los ingresos tributarios y reduce la presión sobre algunas partidas de gasto.

Una mano sostiene un bolígrafo sobre un gráfico ascendente, junto a un distintivo con la bandera de El Salvador y un informe escrito.
Un informe del Fondo Monetario Internacional señala un crecimiento económico del 5% y un superávit récord en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo proyecta, además, un superávit primario de 2.9% del producto interno bruto (PIB) este año y de 3.7% el próximo. Ese resultado mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, antes del pago de intereses de la deuda.

Para Acevedo, un superávit primario muestra que el Gobierno dispone de mayor capacidad para cubrir los intereses de sus compromisos financieros. El programa prevé que la deuda pública baje desde un nivel cercano a 90% del PIB hasta 80% en 2030. El entrevistado calificó esa meta como exigente, aunque afirmó que el FMI considera que el país avanza en una dirección compatible con ese objetivo.

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