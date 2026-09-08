Ciencia

Cómo las mitocondrias deciden el destino de la energía celular y qué ocurre cuando ese equilibrio se altera

Un bioquímico explicó en el podcast Huberman Lab cómo estos orgánulos distribuyen los nutrientes según las necesidades de cada tejido y por qué sus modificaciones están relacionadas con el crecimiento tumoral y las enfermedades cardíacas

Ilustración digital vibrante de una mitocondria en corte transversal, liberando vesículas luminosas que se dispersan en un citoplasma con estructuras secundarias, predominan verdes, azules y naranjas
Las mitocondrias cumplen funciones que van más allá de la producción de ATP, la molécula que aporta energía inmediata a las células (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El metabolismo humano no responde a un único mecanismo: es la suma de los procesos con los que decenas de billones de células administran los nutrientes, producen energía y fabrican los componentes que necesitan para funcionar.

Esa mirada, planteada por el bioquímico Jared Rutter, permite vincular el trabajo de las mitocondrias con enfermedades como el cáncer, la insuficiencia cardíaca, el envejecimiento y algunos trastornos metabólicos.

PUBLICIDAD

Rutter, profesor de Bioquímica de la Universidad de Utah e investigador del Instituto Médico Howard Hughes, explicó en el podcast Huberman Lab que las mitocondrias cumplen tareas que exceden la producción de ATP, la molécula que aporta energía inmediata a las células.

Dos hombres sentados frente a micrófonos de mesa en un estudio de grabación con fondo oscuro
Jared Rutter vinculó el trabajo de las mitocondrias con enfermedades como el cáncer, la insuficiencia cardíaca, el envejecimiento y trastornos metabólicos (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

“El metabolismo de nuestro cuerpo es en realidad la suma total del metabolismo de cada una de nuestras células”, afirmó Rutter. Cada tipo celular recibe nutrientes y señales hormonales, como la insulina o el glucagón, y utiliza esos recursos de acuerdo con su función.

PUBLICIDAD

Una célula del corazón, por ejemplo, requiere ATP de forma constante para mantener las contracciones. En cambio, una célula madre del intestino debe producir proteínas, lípidos, ADN y otras estructuras para renovar el revestimiento intestinal. El destino de los nutrientes define, en parte, si la célula prioriza el gasto energético o la formación de biomasa.

El piruvato funciona como una bifurcación entre producir ATP y fabricar componentes celulares

La glucosa que ingresa en las células atraviesa una secuencia de reacciones químicas conocida como glucólisis. Uno de sus productos es el piruvato, una molécula que representa un punto de decisión para el metabolismo celular.

Según Rutter, el piruvato puede ingresar en la mitocondria y oxidarse para extraer energía y producir ATP. También puede destinarse a procesos que aportan material para fabricar nuevas estructuras celulares. “La comida puede convertirse en energía o en bloques de construcción para formar una nueva célula o reparar una célula dañada”, señaló.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El piruvato actúa como una bifurcación del metabolismo celular entre la producción de ATP en la mitocondria y la fabricación de biomasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador participó en la identificación de dos proteínas, MPC1 y MPC2, que forman el denominado transportador mitocondrial de piruvato. Su función consiste en permitir el ingreso del piruvato a la mitocondria. El hallazgo se publicó en 2012, tras estudios en levaduras, moscas de la fruta y células humanas.

La relevancia de ese mecanismo se observó en modelos animales. Indicó que los embriones de ratón que carecen de ese sistema no sobreviven hasta el nacimiento. Cuando la alteración se limita al corazón, los animales desarrollan un aumento patológico de tamaño de ese órgano y, con el tiempo, insuficiencia cardíaca.

“En lugar de utilizar la glucosa para quemarla y hacer ATP, esas células empiezan a fabricar biomasa. Crecen”, explicó. En el músculo cardíaco, esa elección altera la estructura del órgano y afecta su capacidad de bombear sangre.

El cáncer reorienta el metabolismo para crecer

El vínculo entre cáncer y metabolismo se estudia desde hace más de un siglo. A comienzos del siglo XX, Otto Warburg observó que muchas células tumorales consumían menos oxígeno que los tejidos sanos, un fenómeno que más tarde se conoció como efecto Warburg.

Hombre con camisa gris sentado frente a un micrófono y una taza negra sobre una mesa
El transportador mitocondrial de piruvato, formado por las proteínas MPC1 y MPC2, permite el ingreso del piruvato a la mitocondria (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

Durante décadas, esa diferencia se interpretó como una señal de daño mitocondrial, pero Rutter sostuvo que la evidencia posterior obligó a revisar esa idea. “Las mitocondrias de las células cancerosas no están rotas. Son muy buenas, aunque no necesariamente para hacer ATP, sino para fabricar material”, afirmó.

Según esa perspectiva, las células tumorales no usan los nutrientes solo para obtener energía: también los desvían hacia la producción de ADN, proteínas, membranas y otros componentes que sostienen su proliferación.

Ese cambio metabólico no alcanza por sí solo para explicar el cáncer. Se combina con mutaciones y con adaptaciones al microambiente tumoral, entre ellas la hipoxia, que refuerzan la reprogramación del uso de nutrientes.

cáncer, oncología, tumores, patologías oncológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cáncer reorienta el metabolismo celular para destinar nutrientes a la producción de ADN, proteínas y membranas que sostienen el crecimiento tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el experto planteó que los tratamientos del futuro probablemente combinen fármacos dirigidos a distintas vulnerabilidades de cada tumor, con la intención de reducir la resistencia y evitar recaídas.

El exceso de energía también puede dañar a la célula

Rutter explicó además que las mitocondrias no solo abastecen de energía: también pueden contribuir al daño celular cuando quedan sobrecargadas.

Una de las principales hipótesis en biología celular sostiene que el exceso de energía mitocondrial favorece la producción de especies reactivas de oxígeno, compuestos que pueden dañar proteínas, lípidos y ADN.

“Cuando una mitocondria está sobrecargada de energía, queda en un estado susceptible a la generación de estas especies reactivas que pueden dañar el genoma y crear mutaciones”, sostuvo en el podcast.

Cuatro científicos con batas de laboratorio observan grandes pantallas holográficas en un laboratorio moderno, mostrando visualizaciones de mitocondrias y membranas celulares.
El exceso de energía en las mitocondrias puede favorecer especies reactivas de oxígeno, daño celular y mutaciones asociadas con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los mecanismos del envejecimiento todavía no se comprenden por completo, Rutter señaló que las mitocondrias tienden a perder eficiencia con los años y que la acumulación de daño celular aparece asociada con ese proceso.

La investigación actual busca entender qué señales determinan el destino de los nutrientes dentro de cada célula y qué ocurre cuando esas decisiones cambian. Ese conocimiento podría abrir nuevas vías para estudiar enfermedades cardíacas, cáncer, trastornos metabólicos y procesos vinculados con la edad.

Temas Relacionados

MetabolismoMitocondriasCáncerCélulasBioquímicaEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinta con inclinación o escaladora: cuál exige más al corazón, las piernas y las rodillas

Especialistas y estudios analizaron las diferencias entre ambas opciones para orientar la elección según los objetivos, el nivel de exigencia y la tolerancia al esfuerzo

Cinta con inclinación o escaladora: cuál exige más al corazón, las piernas y las rodillas

De daño ocular a mayor riesgo de ACV: el impacto de la diabetes tipo 2 en personas delgadas, según un estudio

Investigadores del Amsterdam UMC detectaron que el origen de la enfermedad es radicalmente distinto del que se manifiesta con el sobrepeso. El hallazgo podría ser el primer paso hacia tratamientos más específicos

De daño ocular a mayor riesgo de ACV: el impacto de la diabetes tipo 2 en personas delgadas, según un estudio

Cómo el horario de las comidas puede impactar en la actividad del hígado

El estudio, realizado en modelos animales, analizó la relación entre las señales de alimentación, el reloj biológico y un mecanismo celular que responde a la llegada de nutrientes y regula procesos del metabolismo hepático

Cómo el horario de las comidas puede impactar en la actividad del hígado

Alimentación y salud ocular: qué dice la evidencia sobre los suplementos y las vitaminas

La calidad de la dieta influye en distintos procesos de la visión y puede acompañar el cuidado de los ojos, aunque las investigaciones distinguen entre hábitos generales y apoyos puntuales para cuadros específicos

Alimentación y salud ocular: qué dice la evidencia sobre los suplementos y las vitaminas

Un compuesto de los arándanos impulsaría la quema de grasa en células musculares

Un estudio en células cultivadas halló que el pterostilbeno favorece el uso de lípidos como fuente de energía en el músculo. Aún faltan pruebas en animales y personas

Un compuesto de los arándanos impulsaría la quema de grasa en células musculares

DEPORTES

Conmoción en el juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu por la declaración del principal acusado: “Disparé en legítima defensa”

Conmoción en el juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu por la declaración del principal acusado: “Disparé en legítima defensa”

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Conmoción: un luchador de MMA estranguló a un streamer durante un vivo hasta dejarlo inconsciente

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de España en el estreno del circuito de Madrid: días, horarios y todo lo que hay que saber

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Otro aniversario de dolor y recuerdos: las emotivas palabras de Benjamín Vicuña a Blanca a 14 años de su muerte

Otro aniversario de dolor y recuerdos: las emotivas palabras de Benjamín Vicuña a Blanca a 14 años de su muerte

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

Los sugestivos videos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de rumores de romance: “Nosotros somos los dioses”

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a ocho presuntos integrantes de una pandilla durante allanamientos en Panamá

Capturan a ocho presuntos integrantes de una pandilla durante allanamientos en Panamá

Tres ondas tropicales prolongarán la inestabilidad climática en Nicaragua hasta el fin de semana

Clamor de una familia salvadoreña: Exigen pena de muerte para D4vd por el brutal asesinato y mutilación de Celeste Rivas

Policía captura en 72 horas a cinco de los prófugos más buscados en Santo Domingo Este, República Dominicana

Médicos en Honduras mantienen asambleas mientras salud asegura que cumple lo acordado