Ciencia

Cuándo el dolor mamario deja de ser una molestia común y exige una consulta médica

Un trabajo publicado en Turkish Journal of Surgery encontró que la mastalgia aislada no se asoció de forma significativa con malignidad, salvo cuando se combina con una masa palpable u otros signos concretos

Una mujer sentada en un consultorio médico con las manos en el pecho debajo de un lazo rosa flotante.
La mastalgia o dolor mamario suele ser una condición benigna y, por sí sola, no se asoció de manera significativa con cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dolor mamario suele despertar preocupación inmediata, pero una revisión reciente de 840 pacientes aportó un dato que ayuda a ordenar esa inquietud: la mastalgia, el término médico para el dolor en las mamas, suele ser una condición benigna, aunque ciertos patrones exigen una evaluación más atenta.

La pregunta que organiza hoy el tema no es si cualquier molestia debe encender una alarma mayor, sino en qué casos el síntoma deja de ser frecuente y pasa a requerir estudios.

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Ese punto tiene relevancia porque el dolor mamario es una consulta habitual y, al mismo tiempo, una de las molestias que más rápido se asocia al temor por cáncer de mama.

La distinción entre cuadros comunes y señales que justifican control médico sigue siendo un problema práctico en la atención cotidiana, sobre todo cuando el dolor persiste, aparece en una sola mama o se acompaña de otros cambios visibles o palpables.

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Una médica con bata blanca apunta con un bolígrafo a un monitor que muestra una mastografía digital con áreas resaltadas por análisis de IA.
La revisión de 840 pacientes concluyó que la mastalgia sola no actuó como un indicador relevante de cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, la mayoría de los casos no está vinculada con cáncer, aunque ciertas formas de presentación merecen una revisión específica.

La especialista en salud mamaria Lakshmi Khatri, médica de esa institución, explicó que es muy raro que el cáncer de mama se presente como dolor.

Un estudio publicado en Turkish Journal of Surgery aporta un respaldo más preciso a esa advertencia. Según ese trabajo, el dolor por sí solo no se asoció de manera significativa con malignidad, pero el perfil cambia cuando aparece junto con una masa palpable, cuando es no cíclico, cuando se mantiene en el tiempo o cuando afecta a mujeres posmenopáusicas.

Mujer de mediana edad con expresión de angustia, sujetándose el pecho con ambas manos en un consultorio médico. Al fondo se ven persianas y un póster sobre cáncer de mama.
El dolor mamario requiere una evaluación más atenta cuando persiste, aparece en una sola mama o se acompaña de cambios visibles o palpables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no es cualquier dolor, sino ciertos patrones clínicos

Khatri sostuvo que es muy raro que el cáncer de mama se manifieste como dolor, pero ese punto de partida no agota el tema.

La clave está en identificar qué características del síntoma cambian la evaluación y justifican estudios por imágenes o un seguimiento más cercano. En la revisión de 840 pacientes, los autores concluyeron que la mastalgia sola no actuó como un indicador relevante de cáncer.

Según el estudio, casi todos los casos que terminaron con diagnóstico oncológico mostraban además una masa palpable, es decir, un bulto que podía detectarse en el examen clínico. Ese dato ayuda a evitar dos errores frecuentes: minimizar cualquier dolor o suponer que toda molestia anticipa un cuadro grave.

Una doctora con bata azul y estetoscopio habla con una mujer sentada en una silla, quien muestra una expresión de preocupación; la doctora sostiene un portapapeles.
El estudio de 2025 señaló que el dolor no cíclico, unilateral y sostenido en el tiempo integra los perfiles de mayor vigilancia clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Khatri como el trabajo académico coinciden en que la consulta cobra otra importancia cuando el dolor es unilateral, persistente y no cíclico, en especial después de la menopausia.

También cuando aparece junto con una masa palpable, alteraciones en la piel, cambios en el pezón, secreción, modificaciones en el tamaño o la forma de la mama, enrojecimiento, calor local o signos compatibles con infección, o cuando persiste después de un golpe o traumatismo y hay hallazgos sospechosos en mamografía o ecografía.

La persistencia, la localización y los cambios en la mama ordenan la consulta

Uno de los criterios que remarcó Lakshmi Khatri es la duración. La especialista indicó que, si el dolor se mantiene y permanece localizado en una única zona de una mama, corresponde evaluarlo con más atención.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los casos con diagnóstico oncológico mostraban además una masa palpable, un dato que cambia la evaluación del dolor mamario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto no es solo cuánto molesta, sino si se trata de una molestia persistente y focal, concentrada en un lugar preciso.

El estudio de 2025 coincide con esa lectura y suma otra distinción útil para el público general. El dolor cíclico suele acompañar variaciones hormonales a lo largo del ciclo menstrual, mientras que el dolor no cíclico no sigue ese patrón.

Cuando además es unilateral y sostenido en el tiempo, el cuadro se aparta de las formas más frecuentes y benignas de presentación, de acuerdo con el trabajo académico.

Doctora con bata blanca y estetoscopio de pie frente a una paciente obesa sentada en camilla en un consultorio. La doctora escribe en un portapapeles.
Lakshmi Khatri indicó que el dolor localizado en una única zona de la mama debe evaluarse con más atención si se mantiene en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se agregan otros cambios que modifican el criterio médico. Khatri indicó que el dolor acompañado por un bulto nuevo, alteraciones en la piel, cambios en el pezón o signos compatibles con infección requiere consulta.

La publicación menciona, además, que algunas de esas manifestaciones pueden vincularse con mastitis o eccema, pero aclara que las variaciones recientes en el aspecto habitual de la mama deben ser valoradas por un profesional.

Después de la menopausia, el dolor deja de leerse con la misma lógica hormonal

En las mujeres posmenopáusicas, el dolor mamario no implica por sí solo un problema mayor, pero requiere más atención si persiste, aparece en un área concreta o se acompaña de otros cambios. Lakshmi Khatri explicó que, después de la menopausia, el dolor cíclico asociado a cambios hormonales se vuelve menos frecuente.

Mujer consulta a una médica en un consultorio, ambas sentadas, con documentos y un vaso de agua en la mesa.
El dolor mamario acompañado por un bulto nuevo, alteraciones en la piel, cambios en el pezón o signos de infección requiere consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también ubicó a ese grupo entre los que necesitan un seguimiento más estrecho cuando el dolor es unilateral y no cíclico. Ese enfoque permite distinguir con más claridad cuándo el síntoma suele ser benigno y cuándo necesita revisión médica.

La mayoría de los casos no se asocia con cáncer de mama, pero debe evaluarse si el dolor es persistente, focal, unilateral o aparece junto con una masa u otros cambios visibles. A partir de esa consulta, el profesional define si corresponde una mamografía, una ecografía u otros estudios.

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