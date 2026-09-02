El homenaje que le rendirán los clubes a Lionel Messi tras la confirmación de su retiro de la selección argentina

Messi será homenajeado por todo el fútbol argentino (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La AFA dispuso que todos los partidos se detengan a los 10 minutos del primer tiempo para aplaudir a Lionel Messi, después de que el rosarino anunciara el lunes su retiro de la selección argentina tras cerrar su etapa en el Mundial 2026. El tributo abarcará la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas, masculinas y femeninas, como reconocimiento a la trayectoria del capitán con la Albiceleste.

“Se dispone que en la próxima fecha de todas las Categorías de todas las Disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez (10) minutos del Primer Tiempo de juego y se brinde un (1) minutos de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina”, rezó parte del comunicado publicado por la AFA correspondiente al boletín N° 6940 firmado por la mesa directiva.

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La medida será el primer reconocimiento oficial tras su despedida del seleccionado. La AFA todavía debe definir si organizará un partido de despedida para el actual jugador de Inter Miami y una fecha posible sería la próxima ventana FIFA, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aunque no se conoce la postura del astro de 39 años.

En Primera División, el homenaje comenzará el viernes, con el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura: Estudiantes de Río Cuarto-Sarmiento, Belgrano-Huracán y Platense-Deportivo Riestra. Lo cierto es que el lunes pasado, a pocas horas de haber publicado la carta en la que confirmó su despedida de la selección argentina el máximo emblema nacional, Estudiantes de La Plata se anticipó y posó en la formación previa al cotejo frente a Newell’s con una bandera que decía “Gracias eternas Messi”.

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Estudiantes de La Plata se anticipó y le dedicó una bandera el lunes pasado

A través de un posteo que compartió en sus redes sociales, Claudio Tapia se expresó en honor a Messi: “El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible. ¿Qué más se te puede pedir, Leo? Quizás, solamente, una cosa: que seas eterno. Porque el argentino no entiende de años, entiende de eternidades. Y vos ya sos parte de la nuestra. Ya sos leyenda de esta tierra, de nuestra Selección y del fútbol mundial. Hablar de vos como jugador, a esta altura, queda chico. Todo lo que podamos decir de tu fútbol ya fue dicho y, aun así, nunca alcanza".

Y Chiqui completó: “Por eso hoy prefiero hablar de la persona. Del compañero. Del líder. Del profesional. Del amigo. Del tipo que estuvo siempre, en las buenas y, mucho más, en las malas. Del que soportó injusticias, se levantó una y otra vez y nunca dejó de elegir la misma camiseta. ¿Cuántas veces hiciste feliz a un argentino? ¿A cuántas personas ayudaste en silencio? ¿Cuántas lágrimas transformaste en abrazos? ¿Cuántos chicos quisieron ser Messi después de verte jugar? Nos hiciste creer en la magia, Leo. Y, quizás, por eso nos cuesta aceptar que el tiempo también pasa para vos. Te vimos hacer tantas cosas imposibles que terminamos creyéndote invencible. El Predio lleva tu nombre porque es tu casa. La camiseta de la Selección Argentina es tu bandera. Y el amor de nuestro pueblo por vos ya es para siempre”.

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Vale mencionar que hace un par de semanas, la AFA había dispuesto de minutos de silencio, brazaletes negros y banderas a media asta en todas las categorías tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel. En prácticamente todos los estadios, respetó el minuto de silencio y el público acompañó el momento con aplausos desde las tribunas.

El comunicado de la mesa directiva de la AFA

Se dispone que en la próxima fecha de todas las Categorías de todas las Disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez (10) minutos del Primer Tiempo de juego y se brinde un (1) minutos de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina. Asimismo, en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la Asociación.

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