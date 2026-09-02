Elecciones municipales 2026: López Aliaga encabeza la intención de voto en Lima y Spadaro se despega en el Callao, según encuesta de Imasolu

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Foto: Andina

A poco más de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, Rafael López Aliaga aparece primero en la intención de voto para la Alcaldía Metropolitana de Lima, mientras Pedro Spadaro registra una amplia diferencia sobre sus competidores para el Gobierno Regional del Callao, de acuerdo con la medición de agosto realizada por Imasolu.

En Lima, López Aliaga obtiene 19,83% y Carlos Bruce se ubica en segundo lugar con 16,17%, una diferencia de 3,66 puntos porcentuales. En el Callao, Spadaro alcanza 44,61%, mientras Miguel Cordano registra 8,46%. En esta última elección, además, el 31,67% responde que no sabe o no opina.

El estudio consigna un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±4% tanto para Lima Metropolitana como para el Callao. Para la medición distrital, el margen de error es de ±5,2%. El trabajo de campo se desarrolló del 7 al 14 de agosto de 2026 mediante encuestas presenciales en hogares.

La investigación, denominada “Evaluación Electoral en Lima Metropolitana y Callao – Agosto 2026”, también analiza la elección para la Alcaldía Provincial del Callao, las preferencias en distintos distritos de Lima Metropolitana y simulacros de votación mediante cédula electoral.

López Aliaga obtiene 19,83% y Bruce alcanza 16,17% en Lima

La intención de voto para la Alcaldía Metropolitana coloca a López Aliaga en el primer lugar con 19,83%, seguido por Bruce con 16,17%. Daniel Urresti ocupa la tercera posición con 11,33%, mientras Francis Allison registra 10,67% y Ricardo Belmont alcanza 9,83%.

Más atrás aparecen Samuel Daza, con 7,33%, y Susel Paredes, con 5,83%. Además, 8,83% de los consultados señaló que votaría por otros candidatos y 10,17% respondió que no sabe o no opina.

El estudio incorporó también un simulacro mediante cédula electoral. A diferencia de la pregunta directa sobre candidatos, este ejercicio recoge las preferencias expresadas al momento de marcar una organización política en la cédula.

En este simulacro, Somos Perú ocupa el primer lugar con 17,33%, seguido por Fuerza Popular con 12,83% y Renovación Popular con 12,67%. Avanza País obtiene 11,17%; Cívico Obras, 8,83%; Podemos Perú, 7,83%; y Acción Popular, 5,17%.

Otro 11,33% corresponde a otras organizaciones políticas, mientras el voto en blanco alcanza 10,33% y el viciado, 2,50%.

Spadaro registra una amplia diferencia en el Callao

En la medición para el Gobierno Regional del Callao, Pedro Spadaro obtiene 44,61% de intención de voto. Miguel Cordano aparece en segundo lugar con 8,46% y Dante Mandriotti registra 3,81%.

José Dulanto e Ismael Paredes alcanzan 1,99% cada uno, Manuel Encalada obtiene 1,33% y Cinthya Camasca, 0,50%. El conjunto de otros candidatos suma 5,64%.

A la vez, 31,67% de los consultados respondió que no sabe o no opina. Esta categoría constituye el segundo porcentaje más alto de la medición, después del registrado por Spadaro.

El simulacro con cédula para la elección regional muestra a Renovación Popular con 41,33%, seguida por Fuerza Popular con 14,33%. Somos Perú alcanza 6,67% y Acción Popular, 5,33%, mientras Popular Cristiano registra 1,83%; Primero la Gente, 1,67%; y Partido Frepap, 1,33%.

El voto en blanco representa 23,83% y el nulo alcanza 3,67%.

Un 46,60% no define candidato para la Alcaldía Provincial del Callao

La proporción de personas que no expresa una preferencia es mayor en la medición para la Alcaldía Provincial del Callao. César Pérez ocupa el primer lugar entre los candidatos con 31,67%, mientras 46,60% responde que no sabe o no opina.

Después de Pérez aparecen Josseline Garrido, con 4,81%; Christian Valdivia, con 3,32%; Nancy Bernachea, con 3,15%; Guillermo Aguilar, con 2,82%; Oswaldo Acevedo, con 1,49%; y Gloria Quispe, con 0,83%. Otros candidatos concentran en conjunto 5,31%.

El simulacro con cédula para esta elección ubica a Renovación Popular con 36,33%, seguida por Fuerza Popular con 15,33% y Somos Perú con 6,33%. Popular Cristiano obtiene 1,83%; Alianza Regional por el Perú y Pueblo Consciente registran 0,50% cada uno; y Tierra Verde alcanza 0,33%.

En este ejercicio, el voto en blanco llega a 35,17%, frente al 36,33% obtenido por Renovación Popular, una diferencia de 1,16 puntos porcentuales. El voto nulo representa 3,67%.

Los escenarios distritales de Lima

La medición también recoge resultados de las contiendas distritales de Lima Metropolitana. Los porcentajes y las distancias entre los candidatos que aparecen en las primeras posiciones varían según cada jurisdicción.

Entre los porcentajes más altos aparecen Elvis Pómez en Pachacámac, con 58,29%, y Juan Carlos Zurek en La Molina, con 52,86%. Les siguen Arturo Bobbio en Santiago de Surco y Leonor Chumbimune en Santa Anita, ambos con 38,57%; Guido Iñigo en Villa María del Triunfo, con 38,29%; Rennán Espinoza Venegas en Puente Piedra, con 37,43%; y José Luis Huamaní en Surquillo, con 36,29%.

También figuran Kevin Iñigo en Villa El Salvador, con 35,43%; Manuel Vidal en Ate Vitarte, con 34,86%; Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho, con 33,43%; Richard Soria en El Agustino, con 32,29%; y Marco Tello Castro en Chaclacayo, con 37,14%.

En otras jurisdicciones, las diferencias entre quienes ocupan las primeras posiciones son menores. En San Isidro, Javier Paino registra 17,14%, seguido por Víctor Bazán con 11,43% y César Combina con 10,29%. En Jesús María, Jorge Quintana obtiene 26,57%, Enrique Ocrospoma 19,14% y Daniel Li 14,29%.

En Barranco, Antonio Mezarina aparece primero con 20,57%, seguido por Manuel Espinoza con 14,29% y Angélica Noguerol con 11,14%. En Lince, José Aliaga alcanza 20,57%, Lucho Flores 15,14% y Mirtha Uribe 12,29%.

San Borja presenta porcentajes más próximos entre sus tres primeras posiciones: Alberto Tejada registra 14,57%; Gina Casanova, 12,29%; y Javier Diez, 11,71%. En Cieneguilla, Tensy de Chávez obtiene 25,43%, Edwin Subileti 23,71% y Ronald Salazar 18%.

En Miraflores, Jorge Muñoz aparece primero con 22,29%, seguido por Alexander Von Ehren con 18,86% y Amílcar Cantella con 16,29%. En Ancón, Felipe Arakaki obtiene 22,86%, Lauro Muñoz 16,29% y Jhon Barrera 14,29%.

La Victoria parece tener un panorama más definido: Alberto Moreno lidera con 33,71%, seguido por Joaquín Albarracín con 13,43% y Susana Saldaño con 11,71%.

En Comas, el primer lugar lo ocupa Raúl Díaz con 27,14%, seguido por Mónica Acuña con 11,43% y Jean Paul Granados con 10,29%.

Entre otros resultados incluidos en el estudio, Ladi Espinoza registra 29,14% en Carabayllo; George Robles Soto, 28,29% en Santa Rosa; Juan Raúl Marticorena, 28,57% en Lurín; Dante Mendieta, 25,14% en San Juan de Miraflores; Rosario López, 24,86% en San Luis; Marcos Cabrera, 23,71% en San Miguel; Jhonel Leguía, 20,29% en Pueblo Libre; Felipe Castillo Oliva, 21,14% en Los Olivos; Bobby Mattos, 20,86% en San Martín de Porres; Gregorio Quispe, 16,86% en Independencia; y Enrique Peramás, 14,29% en el Rímac.

Los resultados muestran así escenarios distritales distintos: mientras algunas candidaturas superan el 50% en la medición, en otras jurisdicciones los porcentajes entre las primeras posiciones son más próximos. La lectura de estos resultados debe considerar, además, el margen de error de ±5,2% consignado para la medición distrital.

Ficha técnica de la encuesta

El estudio fue elaborado por Imasolu S.A.C., empresa que también figura como contratante y financista de la investigación mediante recursos propios. La ficha técnica consigna el registro 000482-REE/JNE.

La muestra comprende 600 encuestas en Lima Metropolitana, 350 para la medición distrital y 600 en el Callao. Se utilizó un muestreo probabilístico trietápico (en tres etapas sucesivas) y las entrevistas fueron realizadas presencialmente en hogares.

El nivel de confianza es de 95%. Los márgenes de error consignados son de ±4% para Lima Metropolitana, ±5,2% para la medición distrital y ±4% para el Callao. El trabajo de campo se desarrolló del 7 al 14 de agosto de 2026 y la cobertura comprendió 33 distritos de Lima Metropolitana y Callao.