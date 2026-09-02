El Gobierno lanzó un plan para prevenir problemas de salud mental en adolescentes

La Mesa interministerial de Salud Mental reunió a Salud, Seguridad y Capital Humano para revisar el registro de casos, la capacitación de equipos y la prevención en niños y adolescentes. (Ministerio de Salud Nacion)

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La Mesa interministerial de Salud Mental volvió a reunir este martes a los equipos de los ministerios de Salud, Seguridad y Capital Humano para revisar medidas vinculadas con el registro de casos, la capacitación de equipos y la prevención en niños y adolescentes.

La reunión fue encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. En ese marco, el Gobierno concentró la agenda en la vigilancia de los intentos de suicidio y la planificación de nuevas acciones preventivas, dos de los ejes que hoy articulan este espacio de trabajo entre carteras.

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El encuentro se da en el marco de aumento de indicadores que preocupan: según informó Infobae, la tasa de suicidios en la Argentina alcanzó en 2025 su nivel más alto registrado, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad Nacional.

Entre los datos presentados, se informó que en tres de los primeros seis meses de 2026 todas las jurisdicciones cargaron casos en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0) y que la red llegó a 246 establecimientos notificadores. Para el sistema sanitario, una base más amplia permite seguir la evolución de estos episodios, detectar diferencias territoriales y ordenar respuestas de prevención, atención y acompañamiento posterior.

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La estrategia para adolescentes comenzará en cinco provincias

La Estrategia Federal en Adolescencia comenzará en Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut para abordar la salud mental en el ámbito escolar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los anuncios de la jornada fue la puesta en marcha de una línea de trabajo orientada a adolescentes dentro del ámbito escolar. La implementación inicial está prevista en Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut, con articulación entre Capital Humano y Salud.

La propuesta de Capital Humano, presentada como Estrategia Federal en Adolescencia, apunta a que las escuelas puedan identificar antes señales de malestar psíquico y activar mecanismos de acompañamiento. En ese marco, las áreas nacionales también avanzan en recomendaciones específicas para el abordaje de la conducta suicida en el ámbito universitario. El documento será presentado en septiembre en un congreso de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

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Parte de las medidas repasadas durante la mesa se encuadran en un convenio firmado en 2025 entre Salud y Seguridad. Ese acuerdo prevé mejorar la información relevada sobre muertes por causas violentas, desarrollar protocolos de actuación y capacitar equipos profesionales en prevención, detección temprana, atención integral y acompañamiento posterior.

Dentro de ese esquema, los funcionarios también revisaron avances en un programa de formación para personal de fuerzas federales y policías provinciales. El objetivo es que puedan reconocer indicadores de riesgo y facilitar el acceso a atención profesional en situaciones de estrés, angustia o cambios de conducta.

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Los datos muestran que los suicidios crecieron en la Argentina

La tasa de suicidios en la Argentina alcanzó en 2025 su nivel más alto registrado, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal.

El trasfondo de esa agenda es el aumento sostenido de los suicidios en el país. Un informe del Observatorio de Política Criminal (OPC) difundido en agosto señaló que la tasa llegó en 2025 a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, el nivel más alto de la serie relevada, y ubicó a la Argentina en el tercer puesto de Sudamérica, detrás de Uruguay y Chile.

El trabajo, elaborado con datos del SNIC, indicó que el número de suicidios pasó de 3.304 en 2017 a 5.209 en 2025, lo que implica un aumento de 57,7 % en ese período. En la misma serie, la tasa nacional subió de 8,2 a 11,8 cada 100.000 habitantes, con un alza de 43,9 %.

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Ese informe también señaló que el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta entre adolescentes y jóvenes, por encima de los incidentes viales. Además, marcó una fuerte disparidad territorial y describió un escenario en el que estas muertes casi triplicaron a los homicidios en 2025, cuya tasa fue de 3,6 por cada 100.000 habitantes.

Durante la reunión, los equipos técnicos informaron además sobre talleres y lineamientos vinculados con consumos problemáticos, con referencias a alcohol, otras sustancias psicoactivas, juego digital y apuestas en línea. El Ministerio de Seguridad agregó que trabaja en medidas preventivas para su personal y en exámenes de detección de sustancias bajo protocolos elaborados con asesoramiento de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

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