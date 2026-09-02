Ciencia

Cómo un tratamiento hormonal podría aliviar la niebla mental asociada a la menopausia

Tras una investigación realizada en modelos animales, un estudio observacional de UCLA Health siguió durante 12 meses a mujeres bajo este tratamiento. Qué dicen los resultados preliminares

Una mujer observa la pantalla de una computadora portátil sentada junto a un escritorio con libros, papeles y una taza.
Un estudio de UCLA Health reportó una reducción de la niebla mental en la menopausia tras 12 meses de tratamiento con estriol y progesterona (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La menopausia suele asociarse con sofocos, alteraciones del sueño y cambios hormonales. Sin embargo, muchas mujeres también describen otro problema menos visible y más difícil de abordar: olvidos frecuentes, dificultades para concentrarse y una sensación de lentitud mental que suele resumirse en la expresión “niebla mental”.

Ese cuadro hoy no tiene un tratamiento aprobado de manera específica. En ese contexto, un estudio de UCLA Health, sistema de salud de la Universidad de California en Los Ángeles evaluó una combinación de estriol y progesterona en una serie observacional de 20 mujeres, sin placebo ni asignación aleatoria, y registró una reducción de síntomas cognitivos informados por las participantes tras 12 meses, aunque los resultados siguen siendo preliminares.

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La primera señal surgió en un estudio publicado en la revista Scientific Reports, donde los autores describieron una reducción de esos síntomas al cabo de un año de tratamiento. El avance todavía no permite hablar de una solución definitiva ni de una recomendación terapéutica individual, pero instala una hipótesis concreta para abordar un problema frecuente y todavía poco resuelto.

Infografía con una ilustración de un cerebro, texto sobre estriol y progesterona, iconos explicativos y el logotipo de Infobae.
La investigación sobre menopausia siguió a 20 mujeres con un esquema individualizado y registró menos quejas de memoria, atención y lentitud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo observó mejoras en memoria, concentración y velocidad mental

El estudio siguió a mujeres menopáusicas con una edad promedio de 53 años. Antes de iniciar el tratamiento, las participantes completaron una evaluación inicial de sus síntomas cognitivos y luego recibieron durante un año un régimen personalizado de estriol y progesterona.

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Al final de ese período, las participantes informaron reducciones en la niebla mental y en problemas de concentración, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, memoria verbal y resolución de problemas.

La memoria de trabajo es la capacidad de sostener y manipular información durante unos segundos, como cuando se retiene un número antes de anotarlo. La velocidad de procesamiento alude a la rapidez con la que el cerebro organiza y usa la información. Son funciones centrales en actividades cotidianas, desde seguir una conversación hasta resolver tareas laborales o domésticas.

Menopausia, sofoco, abanico, mujer madura, alivio del calor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio señaló mejoras en concentración, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, memoria verbal y resolución de problemas durante la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El estrógeno cumple un papel bien documentado en la protección del cerebro, pero todavía no existe un tipo de tratamiento aprobado ni una dosis aprobada que apunte específicamente a los síntomas cognitivos que muchas mujeres experimentan durante la menopausia”, afirmó Rhonda Voskuhl, neuróloga e integrante del Comprehensive Menopause Center de UCLA Health, según el comunicado institucional.

En esa misma comunicación, la especialista agregó: “A muchas mujeres se les dice que simplemente convivan con la niebla mental, cuando en realidad existe una base neurocientífica para ese fenómeno y posiblemente una forma de abordarlo. Esa brecha en la atención fue lo que nos llevó a observar más de cerca el estriol”.

Según se detalla en el estudio, el trabajo fue una serie observacional de casos. Eso significa que los investigadores siguieron a un grupo pequeño sin compararlo con otro que recibiera placebo y sin asignación aleatoria. En términos sencillos, el diseño permite detectar señales iniciales, pero no probar con certeza que la mejoría se deba exclusivamente al tratamiento.

El estudio plantea una hipótesis sobre cómo podría actuar el estriol en el cerebro

Uno de los aspectos del trabajo es el foco en el estriol, una forma natural de estrógeno que aparece durante el embarazo y que, de acuerdo con la universidad, ya se utilizó en Europa y Asia para tratar otros síntomas de la menopausia, como los sofocos y las molestias genitourinarias.

El comunicado explicó que el estriol se diferencia del estradiol, la forma de estrógeno más usada en terapias hormonales en Estados Unidos, porque se une sobre todo a un receptor distinto en el cerebro. Un receptor puede entenderse como una especie de cerradura molecular: ciertas hormonas funcionan como llaves y, al encajar, desencadenan respuestas en las células. En este caso, la diferencia importa porque el cerebro no responde igual a todas las variantes hormonales.

Menopausia, sofoco, abanico, mujer madura, alivio del calor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El trabajo puso el foco en el estriol, una forma natural de estrógeno que ya se utilizó para otros síntomas de la menopausia, como los sofocos y las molestias genitourinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La universidad señaló que investigaciones previas habían mostrado que el estriol “podría contribuir a proteger las células cerebrales y a reducir la atrofia cerebral en el hipocampo”, una región clave para el aprendizaje y la memoria.

Ese trasfondo ayuda a entender por qué el equipo eligió esta hormona para estudiar la niebla mental de la menopausia. Según se detalla en el trabajo, la hipótesis es que su acción sobre el cerebro podría tener un efecto específico sobre síntomas cognitivos que no siempre mejoran con otros abordajes hormonales más conocidos.

Los ensayos en ratones apuntaron a cambios en el hipocampo y aportaron una pista biológica

Para explorar cómo podría actuar el tratamiento, el equipo también analizó el efecto del estriol en ratones hembra de mediana edad. Allí observó una reducción de marcadores de patología cerebral en el hipocampo y mejoras en el rendimiento cognitivo de los animales, incluida la memoria de trabajo y la memoria espacial.

La memoria espacial es la capacidad de recordar ubicaciones y orientarse en el entorno. En animales, suele evaluarse con pruebas que miden cómo recuerdan recorridos o posiciones. En este caso, esos datos no prueban por sí solos qué ocurrirá en personas, pero aportan una pista biológica sobre los mecanismos que podrían estar involucrados.

Por eso, según se detalla en el trabajo, estos hallazgos deberán confirmarse en estudios más amplios, con evaluaciones cognitivas estandarizadas e imágenes cerebrales.

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