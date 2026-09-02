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La reacción de Evangelina Anderson ante la incorporación de Ian Lucas a MasterChef Junior

De cara a la edición infantil del certamen culinario, la modelo se enteró del rol de su excompañero en el jurado y no pudo ocultar su incomodidad en vivo

Tras vivir momentos de tensión y enfrentamientos por versiones de romance con Ian Lucas, Evangelina Anderson no pudo ocultar su reacción al enterarse que formará parte de la edición infantil del certamen culinario (Cortá por Lozano - Telefe)
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Mientras la expectativa por el regreso de MasterChef Junior crece en la pantalla de Telefe, los primeros nombres confirmados ya generan revuelo. Una de las sorpresas más comentadas es la presencia protagónica de Ian Lucas, figura que saltó a la popularidad en el universo de las redes y que ahora dará el salto definitivo como parte del jurado del reality gastronómico infantil. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la confirmación del influencer, sino la reacción en vivo de Evangelina Anderson, quien compartió certamen con Lucas en la edición Celebrity y no pudo evitar dejar entrever cierta incomodidad ante las cámaras.

La escena se vivió en la última emisión de Cortá por Lozano (Telefe), cuando Verónica Lozano anunció a los integrantes del jurado de la nueva temporada. “¡Ian Lucas!”, exclamó la conductora, mientras los aplausos inundaban el estudio. Lozano no tardó en recordar que Eva y el influencer compartieron competencia en el pasado. “Ustedes compartieron certamen”, remarcó, abriendo la puerta a recuerdos y comentarios cruzados. Ceferino Reato, panelista del ciclo, sumó: “Estuvieron en el mismo programa”. Anderson, por su parte, respondió con una sonrisa medida: “Sí, estuvimos los dos”.

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La conversación avanzó entre bromas y guiños, pero el clima se tensó cuando los panelistas comenzaron a indagar sobre la relación entre ambos. Lozano consultó cómo imagina Eva a Ian Lucas como jurado y, ante el silencio de la modelo, la pregunta quedó flotando en el aire. Cuando se la interrogó sobre si Ian cocinaba bien, Anderson evitó profundizar: “Sí, claro...”.

evangelina anderson ian lucas
La modelo fue consultada sobre la incorporación de su excompañerodel reality tras meses de tensiones

La charla giró entonces hacia la nueva etapa de Ian Lucas como jurado, poniendo el foco en el desafío de evaluar a chicos en la cocina. “Que disfrute mucho, porque trabajar con chicos debe ser lo más lindo del mundo y él tiene un feeling especial. A él lo aman”, opinó Lozano. Ceferino Reato coincidió en que Lucas tiene su propio público, lo que podría facilitar su adaptación al nuevo rol. Evangelina Anderson, sin embargo, apuntó a la dificultad de la tarea: “¿Cómo le decís a un chico que no te gusta el plato, qué difícil?”.

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Pero detrás de la cordialidad televisiva se esconde una historia reciente marcada por cortocircuitos y rumores. Vale recordar que Anderson y Lucas protagonizaron uno de los vínculos más comentados de la edición Celebrity. Entre versiones de romance y fotos que alimentaron las especulaciones, la relación terminó de manera abrupta y, según trascendió, en malos términos. En marzo pasado, Ian Lucas sorprendió al dejar de seguir a Evangelina en redes sociales, movimiento que no pasó inadvertido en el mundo del espectáculo. Poco después, el influencer publicó un descargo en sus cuentas, aclarando que la decisión respondía a motivos personales y a la necesidad de poner fin a una exposición mediática que, según él, lo había superado.

El influencer Ian Lucas, anuncia su incorporación como jurado de MasterChef Junior (Instagram)

El gesto digital avivó el debate sobre cómo los vínculos creados en la televisión trascienden la pantalla y se trasladan a la vida real, incluso cuando parece que todo quedó en el pasado. Para Anderson, la situación significó un cierre incómodo, pero decidió mantener la compostura y evitar declaraciones polémicas. En cada aparición pública, la modelo decidió apostr a la diplomacia, aunque las miradas atentas no dejan pasar los detalles: las respuestas breves, las pausas y los silencios dicen tanto como cualquier declaración.

Con el regreso inminente de MasterChef Junior y la confirmación de Ian Lucas en un rol protagónico, la atención vuelve a posarse sobre los vínculos y los desafíos de la exposición mediática. La nueva etapa del reality promete cocina, emoción y también la posibilidad de ver a viejos conocidos enfrentando nuevos retos, cada uno desde su lugar. Y aunque Evangelina Anderson prefiere mantener la distancia, su presencia y sus gestos siguen siendo materia de análisis para quienes leen entre líneas la trastienda del show.

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