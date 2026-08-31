El Salvador

Las importaciones salvadoreñas de plantas aromáticas y especies suman USD 9.9 millones en el primer semestre de 2026

El volumen comprado por El Salvador alcanzó 2.5 millones de kilogramos entre enero y junio, mientras el valor retrocedió 4.2% interanual, según cifras del Banco Central de Reserva

Cajas de madera con ramas de canela, raíces de jengibre y cúrcuma, chiles rojos, limoncillo, pimienta y otras especias.
Cajas de madera organizan una variedad de especias frescas y medicinales como canela, jengibre, cúrcuma y chiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre enero y junio de 2026, El Salvador realizó importaciones de especies y plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas por un total de 9.9 millones de dólares y 2.5 millones de kilogramos, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Este registro muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el volumen de importaciones durante los últimos años.

En 2020, las compras alcanzaron 4.6 millones de dólares y 1.2 millones de kilogramos. Para 2021, las cifras subieron a 6.1 millones de dólares y 1.3 millones de kilogramos.

En 2022 y 2023, las importaciones continuaron aumentando, situándose en 7.5 y 7.7 millones de dólares, respectivamente, con volúmenes de 1.5 millones de kilogramos en ambos años. En 2024 y 2025, el valor se elevó a 10.5 y 10.3 millones de dólares, mientras que el volumen se consolidó en 2.2 millones de kilogramos.

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El análisis de la variación acumulada de importaciones revela fluctuaciones importantes. En 2021, el crecimiento fue de 32.3% en valor y 5% en volumen respecto al año previo.

Para 2022, la variación fue de 23.2% en dólares y 21.2% en kilogramos. En 2023, el incremento en dólares fue marginal, de 2.5%, y el volumen descendió 3.2%. El año 2024 marcó un alza significativa con 35.6% más en dólares y 50.6% en kilogramos. En 2025, la variación en valor fue negativa, con -1.7%, pero el volumen creció 12.4%.

Los datos del Banco Central de Reserva dibujan una curva que viene desde 2020 y cambia el ritmo en el primer semestre. Qué rubros empujan la compra externa y qué señales deja la tendencia (Imagen BCR)
Los datos del Banco Central de Reserva dibujan una curva que viene desde 2020 y cambia el ritmo en el primer semestre. Qué rubros empujan la compra externa y qué señales deja la tendencia (Imagen BCR)

En 2026, el valor en dólares bajó 4.2%, mientras el volumen aumentó 12.8%, lo que sugiere una reducción del precio promedio o un giro hacia productos de menor valor unitario.

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Los principales productos importados en el primer semestre de 2026 fueron las especias frescas o secas, que representaron 2.4 millones de dólares y 1.2 millones de kilogramos.

Les siguieron las especias trituradas o pulverizadas, con 1.4 millones de dólares y 0.3 millones de kilogramos, y la canela, con 1.2 millones de dólares y 0.1 millones de kilogramos.

Otros productos relevantes fueron los aromáticos y medicinales diversos, con 0.9 millones de dólares y 0.2 millones de kilogramos, la pimienta negra con 0.6 millones de dólares y 0.1 millones de kilogramos, además del lúpulo y derivados, materias pécticas, pectinas y mucílagos, todos por debajo de 0.5 millones de dólares y con volúmenes menores a 0.2 millones de kilogramos.

Especies como cúrcuma, curry, mezclas de especias y partes comestibles de plantas presentaron importaciones marginales.

El Banco Central de Reserva reportó importaciones por USD 9,9 millones; las especias frescas o secas lideraron con USD 2,4 millones y 1,2 millones de kilos (Imagen BCR)
El Banco Central de Reserva reportó importaciones por USD 9,9 millones; las especias frescas o secas lideraron con USD 2,4 millones y 1,2 millones de kilos (Imagen BCR)

Socios comerciales

En cuanto a los principales socios comerciales, Estados Unidos ocupa el primer lugar con exportaciones hacia El Salvador por 1.8 millones de dólares y 0.1 millones de kilogramos. Le sigue Nigeria, con 1.7 millones de dólares y 1.1 millones de kilogramos, y Guatemala, con 1.1 millones de dólares y 0.4 millones de kilogramos. Otros proveedores destacados son Ceilán (Sri Lanka), Brasil, China, Honduras, Costa Rica, México, Perú y España, aunque con volúmenes y valores menores.

El listado de socios muestra una diversificación de orígenes, con una presencia relevante de países latinoamericanos, asiáticos y Estados Unidos.

Cajas de madera llenas de canela, anís estrellado, jengibre, chiles, cardamomo, ginseng, clavo de olor y un globo terráqueo al fondo.
Diversas especias medicinales y hierbas aromáticas importadas de distintas regiones descansan en recipientes de madera junto a un globo terráqueo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras reflejan la importancia de las especies y plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas tanto para la industria alimentaria como para el sector farmacéutico y de salud en El Salvador. El comportamiento reciente de las importaciones evidencia una demanda creciente en volumen, acompañada de una reducción en el valor promedio, lo que puede atribuirse a cambios en la composición de los productos importados o variaciones en los precios internacionales.

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