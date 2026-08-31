Economía

Mercados: suben las acciones argentinas a pesar de la tendencia negativa en Wall Street

El S&P Merval gana 1,9% y supera los 3 millones de puntos, debido a la ponderación de las acciones petroleras, que se benefician con el salto de 3% en el precio del crudo

Los índices de Nueva York inician la semana negativos.
Los índices de Nueva York inician la semana negativos.
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La noticia del primer intercambio directo de disparos entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán en aproximadamente un mes provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo el lunes, con los futuros del Brent superando los 90 dólares por barril, a medida que los inversores anticipaban una nueva escalada.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte, el referente internacional, alcanzaron un máximo intradiario por encima de los 91 dólares por barril, con una ganancia de 3%, para superar los 90 dólares por primera vez en aproximadamente una semana. Mientras tanto, los del crudo WTI, ​​de referencia estadounidense, suben aproximadamente un 2,8%, para cotizar cerca de los 86 dólares.

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A las 11:40 horas, los principales indicadores de las bolsas de Nueva York caen en un rango de 0,4% a 0,7%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rebota 1,9%, en los 3.030.000 puntos, debido a la importante ponderación de acciones petroleras en el panel líder porteño.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en el exterior se imponen las alzas. Lidera Tenaris, con un 4,2 por ciento. YPF avanza 2,1% y Vista Energy, un 1,6 por ciento. Del lado perdedor, destaca Corporación América (-3,6%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan un 0,3% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan baja dos unidades para la Argentina, en los 512 puntos básicos, debido al movimiento de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU, la base de comparación de dicho indicador.

“De cara a septiembre, adoptamos una postura algo más constructiva sobre la historia de crédito. Una eventual compresión del riesgo país, sumada a los elevados diferenciales actuales, podría favorecer relativamente a los Bonares y habilitar una reducción parcial del spread por legislación. En este marco, vemos valor en una rotación táctica dentro de la curva soberana hard dollar”, comentaron los expertos de Portfolio Personal Inversores.

En el plano local, “la normalización de la liquidez y la menor renovación de vencimientos impulsaron una baja de tasas, mientras el dólar avanzó y el BCRA aceleró sus compras”, señaló Cohen Aliados Financieros.

“Por otra parte, se anunció la llegada de nuevos Cedear para el mercado local, que incluyen empresas y ETFs. Algunos instrumentos que se suman son Morgan Stanley (MS), Dell Technologies (DELL) y el ETF de soja SOYB (SOYB)”, indicaron desde Rava Bursátil.

Los futuros del petróleo se dispararon al comienzo de la sesión bursátil del domingo por la noche tras la noticia de que el ejército estadounidense había lanzado una serie de ataques aéreos contra la isla iraní de Larak , una pequeña masa de tierra dentro del Estrecho de Ormuz, donde el Comando Central de Estados Unidos alega que el ejército iraní estaba preparando cohetes que transportarían minas marinas al estrecho.

“Dada su ubicación en el estrecho, la isla de Larak se ha convertido en un punto crucial de vigilancia y control de tráfico para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, indicó Yahoo Finance.

“Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak. Se observó a fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica preparándose para lanzar cohetes con minas marinas al estrecho de Ormuz”, dijo un portavoz del Comando Central en un comunicado.

El ejército iraní respondió con un ataque de drones contra objetivos en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, países del Consejo de Cooperación del Golfo, y afirmó haber capturado un buque granelero cerca del puerto de Bandar Abbas, en el Estrecho de Ormuz. La cúpula militar de Teherán también alegó que un superpetrolero había chocado contra una mina al intentar transitar por una ruta no autorizada a través del estrecho, si bien el Comando Central de Estados Unidos declaró el domingo que había desminado con éxito la vía marítima.

En el simposio internacional de banqueros centrales reunidos en Jackson Hole (EEUU), el discurso del presidente de la Reserva Federal norteamericana, Kevin Warsh, sobre la importancia de la estabilidad de precios aumentó al 55% las probabilidades de un incremento de la tasa de referencia en septiembre.

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