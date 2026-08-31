República Dominicana

Asfura muestra interés en tecnología militar dominicana para combatir el crimen organizado

El presidente de Honduras expresó su disposición a adquirir vehículos blindados y aviones de patrullaje fabricados en República Dominicana, como parte de una estrategia contra amenazas regionales

La visita oficial de Nasry Asfura a República Dominicana abrió conversaciones para que Honduras adquiera aviones TP-75 Dulus y vehículos blindados Furia de la Industria Militar Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La visita oficial de Nasry Asfura a República Dominicana abrió conversaciones para que Honduras adquiera aviones TP-75 Dulus y vehículos blindados Furia de la Industria Militar Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
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La visita oficial del presidente de Honduras, Nasry Asfura, a República Dominicana generó expectativas en el ámbito regional tras confirmarse su interés en adquirir aviones y vehículos blindados ensamblados por la industria militar dominicana. El mandatario centroamericano busca fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad de su país ante las amenazas crecientes del crimen organizado transnacional.

Durante su recorrido por territorio dominicano, Asfura sostuvo encuentros con el presidente Luis Abinader y altos mandos de la Industria Militar Dominicana (Indom), entidad estatal responsable del desarrollo de equipamiento destinado a la defensa y la seguridad pública. El jefe de Estado hondureño encabezó una inspección por la Base Aérea de San Isidro y la zona fronteriza norte, donde conoció de primera mano el proceso de ensamblaje de aeronaves y vehículos tácticos producidos localmente.

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Honduras busca reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional y la Policía Militar con equipamiento militar dominicano ante el crimen organizado transnacional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Honduras busca reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional y la Policía Militar con equipamiento militar dominicano ante el crimen organizado transnacional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El mandatario hondureño explicó que se han iniciado conversaciones formales con el gobierno dominicano para la adquisición de los modelos TP-75 Dulus, aviones diseñados para patrullaje y entrenamiento, así como los vehículos blindados conocidos como Furia. Ambos productos se ensamblan en instalaciones de la Indom, que en los últimos años ha diversificado su cartera de suministros para la defensa, incorporando tecnología y procesos de integración local.

En declaraciones durante la visita, Asfura remarcó la urgencia de reforzar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y la Policía Militar de Honduras. “Sí estamos muy interesados en el tema de seguridad en la Industria Militar Dominicana, que podamos tener acceso a aviones Dulus, a carros blindados para poder enfrentar todos esos grandes retos. Debemos protegernos técnicamente, tácticamente y con equipo para poder salir adelante”, expresó el presidente hondureño, subrayando el impacto que tendría la incorporación de estos recursos en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas delictivas.

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El presidente de Honduras recorrió la Base Aérea de San Isidro para conocer el ensamblaje de aeronaves y vehículos tácticos producidos por la Industria Militar Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente de Honduras recorrió la Base Aérea de San Isidro para conocer el ensamblaje de aeronaves y vehículos tácticos producidos por la Industria Militar Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El gobierno de Honduras ha priorizado la modernización de sus fuerzas de seguridad en respuesta a fenómenos como el tráfico de drogas, el terrorismo y la violencia fronteriza. De acuerdo con lo expresado durante la comparecencia conjunta, Asfura valoró la experiencia dominicana en materia de protección de fronteras, señalando que ningún territorio está exento de los riesgos asociados a la criminalidad global.

La gira oficial incluyó una visita a la antigua Armería de San Cristóbal, actual sede de la Indom, donde el mandatario observó el ensamblaje de los vehículos Furia. Además, en la zona limítrofe de Dajabón, el presidente hondureño inspeccionó los sistemas tecnológicos y de vigilancia implementados en el muro fronterizo dominicano, estructura que ha sido presentada como un modelo en la región para el control y monitoreo de flujos irregulares y amenazas transnacionales.

El mandatario centroamericano calificó de relevante la infraestructura y la capacidad de producción militar de República Dominicana, destacando que el modelo adoptado por el país caribeño podría traducirse en ventajas logísticas y económicas para los países de la región interesados en fortalecer sus dispositivos de defensa. “Realmente estoy muy impresionado por la Industria Militar Dominicana. Yo creo que es un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe, que nos va a venir a dar una fortaleza a todos los países, porque vamos a tener una oportunidad de poder fortalecernos en el menor tiempo posible y con mejores condiciones de precio”, afirmó Asfura tras el recorrido por la frontera norte dominicana.

Nasry Asfura destacó que la infraestructura de República Dominicana y la capacidad de producción de Indom pueden ofrecer ventajas logísticas y mejores condiciones de precio en la región. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Nasry Asfura destacó que la infraestructura de República Dominicana y la capacidad de producción de Indom pueden ofrecer ventajas logísticas y mejores condiciones de precio en la región. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La agenda oficial contempló la firma de una declaración conjunta sobre cooperación y seguridad, en la que ambos presidentes reiteraron su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad a través de la protección de las fronteras nacionales. La administración hondureña ha manifestado que la apertura de vías comerciales para la adquisición de equipamiento militar dominicano forma parte de una estrategia integral de seguridad, centrada en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y tácticas de sus fuerzas del orden.

El interés de Honduras por los productos de la Industria Militar Dominicana se da en un contexto de creciente demanda de soluciones regionales para enfrentar amenazas globales, con un enfoque en la cooperación entre países del Caribe y Centroamérica. Las negociaciones, según fuentes oficiales, continúan avanzando en el marco de los acuerdos bilaterales suscritos durante la visita, en espera de definiciones sobre volúmenes, plazos y modalidades de adquisición.

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