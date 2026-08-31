Boca Juniors vendió al Changuito Zeballos: los detalles de la transferencia a un club de Italia con una particular cláusula

Exequiel Zeballos deja Boca y seguirá su carrera en el Monza, de Italia (AP Photo/Gustavo Garello)

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En la antesala del duelo de octavos de final de la Copa Argentina del próximo miércoles en Córdoba ante Vélez, Boca Juniors acordó la venta de Exequiel Zeballos al Monza de Italia por una cifra cercana a los USD 5 millones, una salida que le permite al club cobrar por un futbolista que tenía contrato hasta fin de año y podía marcharse libre en pocos meses.

Según reveló el periodista especializado en el mercado de transferencias Fabrizio Romano, el acuerdo incluye una cláusula particular: el Xeneize conservará una plusvalía del 40% sobre una futura transferencia. Es decir, que si el club que milita en el Calcio lo vende por una suma mayor a la que lo adquirió, Boca cobrará dicho porcentaje. La operación se cerró sobre el final del mercado de pases y destrabó una situación que arrastraba meses de incertidumbre.

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El extremo de 24 años viajará en las próximas horas a Italia para someterse a la revisión médica. Si no aparece ningún inconveniente, firmará su contrato y continuará su carrera en el fútbol europeo, el objetivo que sostenía desde hacía tiempo. El contrato que lo vinculará al equipo de la Serie A será por las próximas cinco temporadas.

La salida también resuelve un problema deportivo para Boca Juniors. Zeballos seguía entrenándose con el plantel profesional bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena, pero había dejado de integrar la consideración futbolística y ya no era convocado. Lo que hay que remarcar es que el delantero había tomado la decisión de no renovar su vínculo, que vencía en diciembre de 2026. En ese contexto, el club quedaba expuesto a perderlo sin ingreso alguno si la negociación no avanzaba en esta ventana de pases.

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Antes de que se cerrara la operación con Monza, también aparecieron otros clubes interesados del fútbol italiano: Napoli y Parma fueron mencionados como alternativas, pero ninguno logró alcanzar un entendimiento con el club que preside Juan Román Riquelme.

Zeballos en lo que fue su último partido con la camiseta del Xeneize

¿Cuándo fue la última vez que Zeballos jugó con la camiseta azul y oro? Ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, en el último encuentro de la fase de grupos que decretó la eliminación del por entonces conjunto dirigido por Claudio Úbeda. Ya con Arruabarrena como entrenador, no volvió a sumar minutos y tampoco fue incluido en la lista para disputar la Copa Sudamericana. Es más, hasta perdió su número (7) de cara a la nueva temporada, ahora en poder del chileno Carlos Palacios.

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El mejor tramo reciente del Changuito había llegado con Úbeda. Después de ser apartado por Miguel Ángel Russo tras el Mundial de Clubes, el Sifón le dio continuidad y lo convirtió en una de las figuras del equipo en el cierre de 2025. En ese período marcó cuatro goles. Uno de ellos llegó en el triunfo 2-0 sobre River Plate en la Bombonera, una tarde en la que celebró entre los hinchas en la platea.

El comienzo de 2026 alteró esa secuencia. Una lesión lo dejó afuera de las canchas durante más de dos meses y, a partir de entonces, no consiguió recuperar su lugar. Cuando volvió, tampoco logró sostener el nivel que había mostrado en su mejor momento.

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El Changuito llegó a las divisiones inferiores de Boca en 2016 a los 14 años, después de dar sus primeros pasos en Sarmiento de La Banda. Cuatro años más tarde, se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en firmar un contrato profesional. Tenía 18 años. Su debut oficial en Primera División se produjo el 29 de noviembre de 2020. Entre 2022 y 2023 prácticamente desapareció de las canchas. Una grave lesión en el tobillo derecho durante un partido de Copa Argentina lo alejó de las canchas por un largo período, al que siguieron distintos problemas musculares y una lesión de rodilla. En total, sufrió cuatro lesiones en 14 meses, lo que le impidió consolidarse de manera sostenida en el equipo.

A pesar de los contratiempos físicos, Zeballos acumuló en Boca 140 partidos oficiales, con 16 goles y 16 asistencias. Sumó cinco títulos en el club. Su temporada más completa fue 2025, cuando disputó 35 encuentros y anotó 6 goles, incluyendo participaciones en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes de la FIFA. Uno de sus capítulos más recordados ocurrió en la Bombonera: en el Superclásico ante River por el Clausura 2025, Zeballos anotó el primer gol y generó el segundo de Miguel Merentiel.

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En la actualidad, el Monza marcha en el último lugar de la máxima categoría del fútbol en Italia: perdió los primeros dos encuentros del certamen frente a Inter (1-4) y contra Udinese (2-3).