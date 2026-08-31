Keenan Allen fue arrestado por manejar alcoholizado a menos de dos semanas de firmar con los Colts

La detención del receptor alteró su arranque en Indianápolis antes del inicio de la temporada (Robert Goddin-Imagn Images)

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El arranque de Keenan Allen en los Indianapolis Colts quedó marcado por un problema judicial antes del comienzo de la temporada.

El receptor quedó detenido en Indianápolis y el caso alteró los primeros días de una incorporación de peso para la franquicia, que lo había firmado menos de dos semanas antes, informó CBS News.

La causa quedó abierta con cargos preliminares por operar un vehículo en estado de ebriedad y por poner en peligro a otra persona.

El expediente avanzará ahora en la Fiscalía del Condado de Marion, que deberá resolver si presenta una acusación formal, aseguró CBS News.

El episodio derivó en cargos preliminares y en la apertura de una causa en Indiana (Indianapolis Metropolitan Police Department)

El procedimiento comenzó a la 1 de la madrugada del domingo a partir de una infracción de estacionamiento en el centro de la ciudad.

Cuando los agentes hablaron con Allen, detectaron indicios de ebriedad y ampliaron la intervención.

Las autoridades no informaron si había otras personas dentro del vehículo, de acuerdo con el reporte del medio estadounidense.

Los oficiales profundizaron la revisión después de detectar señales compatibles con consumo de alcohol (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

La causa quedó a la espera de una definición judicial

El reporte de CBS News agregó que una acusación de este tipo requiere un nivel de alcohol en sangre de 0,08 o superior.

Ese umbral funciona como referencia legal en Estados Unidos para este tipo de expedientes.

La fiscalía del condado de Marion deberá resolver si impulsa cargos formales (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El episodio abrió un problema para la franquicia

El arresto impactó en un tramo sensible del calendario. Allen se incorporó a los Colts con un contrato por un año en la parte final de la preparación para la nueva campaña de la NFL, tal y como informó AP. El episodio apareció así en pleno proceso de adaptación del receptor dentro del equipo.

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Horas antes del arresto, el sábado, Allen había participado del partido de pretemporada frente a los Detroit Lions. En ese encuentro registró una recepción de 24 yardas (21,9 metros), detalló AP. La cercanía entre su estreno deportivo y el episodio policial amplificó la repercusión del caso.

“Estamos al tanto del incidente que involucró a Keenan Allen anoche”, indicó la franquicia de Indianápolis en una declaración recogida por CBS News.

Además, añadieron que “están en proceso de reunir más información y no harán más comentarios por el momento”.

El incidente sumó una preocupación inesperada para los Colts en plena preparación (Kirby Lee-Imagn Images)

El jugador llegó con una carrera consolidada

Antes de su desembarco en Indianápolis, Allen había construido una trayectoria extensa en la liga. El receptor disputó 12 temporadas con Los Angeles Chargers y luego jugó una campaña con los Chicago Bears.

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Su firma con los Colts abrió una nueva etapa en su decimocuarta temporada como profesional.

Su incorporación se produjo tras un año en los Bears y luego de otra campaña con buenos números (Mike Dinovo-Imagn Images)

La temporada pasada cerró con 81 recepciones, 777 yardas (710,5 metros) y cuatro touchdowns en 17 partidos, consignó AP.

Además, ocupa el puesto 13 en la historia de la NFL en recepciones, con 1.055, un dato que ayuda a dimensionar el peso de su nombre dentro de la liga.

Allen construyó la mayor parte de su carrera en Los Angeles, donde jugó 12 temporadas (Vasquez-Imagn Images)

A lo largo de su recorrido en la NFL, Allen recibió seis selecciones al Pro Bowl, una marca que lo ubicó entre los receptores más reconocidos de su generación. Ese antecedente ayuda a entender la atención que recibió el arresto más allá del mercado local.

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Hasta que exista una decisión formal, el caso permanecerá abierto y el equipo evitará ampliar su postura pública.