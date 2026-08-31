“Si son tan combativos, ¿por qué no logran los aumentos salariales?“: crece la pelea de dos líderes de gremios estatales

Andrés Rodríguez (UPCN) y Rodolfo Aguiar (ATE), en otra fase de su fuerte enfrentamiento

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La fuerte pelea entre los dos líderes de los sindicatos estatales se profundizó en las últimas horas luego de que el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, contestó en duros términos las críticas que le hizo el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por la reciente paritaria del sector público.

Este último, de impronta combativa, rechazó el aumento del 6,8%, más un bono de $80 mil, para el período septiembre-diciembre, que fue firmado por Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, y dijo que, “con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público; después de la firma, deben estar festejando juntos”.

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“Rodolfo Aguiar miente. Quienes nos agreden desde los medios de comunicación mienten a sus afiliados y a la prensa. Atacan a una organización sindical con más de 70 años de lucha y la representación mayoritaria en el Estado -señaló Rodríguez-. Pero no atacan sólo a UPCN; también, con su discurso, desconocen la dura realidad que atraviesa el conjunto de los trabajadores de todos los ámbitos en materia de retroceso salarial desde diciembre de 2023. Quien nos ataca, además, ha firmado las mismas paritarias que UPCN en organismos como ANSES y ACUMAR, y paritarias a la baja en Río Negro en complicidad con el gobernador”.

Andrés Rodríguez, al inaugurar un sanatorio de UPCN en Zárate

“También en el orden nacional, donde dice rechazar todo acuerdo, firma las actas paritarias para cobrar el aporte solidario”, dijo el líder de UPCN contra Aguiar.

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Agregó que “miente a nivel de la negociación nacional y miente en la negociación provincial en acuerdo con el gobernador, pero los trabajadores no son sonsos y mantienen mayoritariamente su afiliación a UPCN”.

Rodríguez consideró que “quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de noticia falsa, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”. Y finalizó con una dura réplica: “​Si son tan fuertes y combativos, ¿por qué no logran ellos los aumentos salariales?“.

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Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, en una movilización callejera

El enfrentamiento entre estos dos dirigentes no es nuevo. El líder de UPCN, que está al frente del sindicato más representativo de la administración pública nacional desde hace más de 3 décadas, es uno de los principales directivos de la CGT y pertenece al sector dialoguista. Compite por la afiliación de los trabajadores del sector público con el titular de ATE Nacional, un ultraopositor al gobierno de Javier Milei, de impronta combativa, cuyo sindicato pertenece a la CTA Autónoma.

De por sí, cada vez que la administración libertaria convoca a los sindicatos para definir la paritaria de los estatales, UPCN termina firmando el aumento salarial y ATE siempre lo rechaza por insuficiente.

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La última paritaria de los estatales agravó la pelea entre UPCN y ATE

Es lo que volvió a suceder el martes pasado tras anunciarse las mejoras para los empleados del Estado Nacional que consisten en aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.

En enero de 2025 se dio uno de los cruces más virulentos entre los dos dirigentes: Rodríguez afirmó que el país no está preparado para un nuevo paro nacional y cuestionó el liderazgo de Cristina Kirchner al frente del PJ, al exigir una renovación de la clase dirigente, mientras que Aguiar lo acusó de ser “un ministro sin cartera” de Milei.

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