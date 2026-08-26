Cuál es el hábito que mejora la salud pulmonar en pacientes con asma o EPOC: los datos de una investigación de 10 años

Un estudio publicado en ERJ Open Research asoció una mejor calidad de dieta con una mejor función pulmonar, sobre todo en personas con asma o EPOC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un nuevo estudio suma una pista relevante sobre el bienestar: la calidad de la dieta podría estar asociada con una mejor función de los pulmones, sobre todo en personas con asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

El trabajo científico original se publicó en la revista ERJ Open Research. El estudio siguió a adultos del proyecto Lifelines, una gran cohorte de Países Bajos, para evaluar si existían diferencias entre alimentación y capacidad respiratoria según la presencia de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La EPOC es una afección que dificulta la salida del aire de los pulmones. Dicho de otra manera, se trata de una enfermedad respiratoria crónica que vuelve más difícil respirar con normalidad.

PUBLICIDAD

El trabajo fue liderado por Arturo F. Martínez-Rodríguez, de la Universidad de Groningen, junto con otros investigadores. El equipo utilizó una herramienta llamada Lifelines diet score (LLDS) para medir la calidad de la alimentación de los participantes. En términos simples, ese puntaje permite estimar si una persona mantiene un patrón alimentario más saludable o menos saludable.

La investigación siguió a adultos del proyecto Lifelines de Países Bajos para evaluar la relación entre alimentación, asma, EPOC y capacidad respiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron la función pulmonar al comienzo del estudio y en dos seguimientos posteriores a lo largo de cerca de 10 años. Esa observación prolongada permitió no solo mirar una foto del momento, sino también seguir la evolución respiratoria de miles de personas con el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

Qué midieron los investigadores en los pulmones

Para evaluar la capacidad respiratoria, el estudio usó una prueba habitual en neumonología. Se trata de un examen que mide cuánto aire puede expulsar una persona y con qué rapidez.

Entre los indicadores analizados estuvieron el FEV1, la FVC y la relación FEV1/FVC. El primero muestra cuánto aire puede expulsarse en un segundo; el segundo calcula la cantidad total de aire expulsado tras una inhalación profunda; y la relación entre ambos ayuda a detectar obstrucciones en las vías respiratorias. Estos valores permiten saber si los pulmones funcionan mejor o peor.

PUBLICIDAD

Los autores encontraron que una puntuación dietaria más alta se asoció con una mejor función pulmonar y con un deterioro más lento. Ese hallazgo apareció con más claridad en personas con enfermedades respiratorias previas.

El análisis longitudinal de 37.752 participantes mostró que una mejor calidad de dieta se relacionó con una caída más lenta de la función pulmonar en pacientes con EPOC. (Canva)

Los resultados en personas con asma y EPOC

Uno de los tramos más relevantes del estudio fue el análisis transversal, que incluyó a 83.460 individuos. En ese grupo, una mejor calidad de dieta se vinculó con niveles más altos de FEV1 y FEV1/FVC entre quienes tenían asma o EPOC, en comparación con quienes no presentaban esas condiciones.

PUBLICIDAD

El trabajo también realizó un análisis longitudinal con 37.752 participantes, lo que permitió observar cambios a lo largo del tiempo. En esa parte, los investigadores detectaron que un puntaje de dieta más alto se relacionó con una caída más lenta del FEV1, la FVC y la relación FEV1/FVC en pacientes con EPOC frente a quienes no tenían ese diagnóstico.

Esto sugiere que una alimentación de mejor calidad no solo aparece ligada a una mejor capacidad respiratoria en un momento puntual, sino también a una pérdida más lenta de esa función en personas con EPOC.

PUBLICIDAD

Por qué este hallazgo puede ser importante

Los autores subrayaron el valor potencial de la alimentación como un factor que sí puede modificarse. La idea central del estudio no apunta a presentar la dieta como una cura ni como un reemplazo de los tratamientos médicos. Lo que plantea es otra cosa: dentro de los hábitos cotidianos que una persona puede revisar, la alimentación podría influir en la evolución de la salud pulmonar. En otras palabras, lo que se come podría formar parte del conjunto de factores que ayudan a conservar mejor la capacidad respiratoria.

Los autores plantearon que la alimentación puede actuar como un factor modificable dentro del cuidado de la salud pulmonar, sin reemplazar los tratamientos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto resulta especialmente relevante en enfermedades crónicas como la EPOC, que suele avanzar con el tiempo y reducir la calidad de vida. Si futuros trabajos refuerzan esta relación, la alimentación podría ganar más espacio en las estrategias de prevención y seguimiento clínico.

PUBLICIDAD

El trabajo aporta una base sólida por la cantidad de personas incluidas y por el tiempo de seguimiento. También ofrece un dato valioso al diferenciar entre población general, personas con asma y pacientes con EPOC. Aun así, el hallazgo describe una asociación, no una prueba definitiva de causa y efecto.

El estudio muestra que mejor dieta y mejor función pulmonar aparecen vinculadas, pero no demuestra por sí solo que un cambio alimentario produzca automáticamente una mejora respiratoria en todos los casos. Para eso suelen hacer falta otros estudios, con diseños más específicos.

PUBLICIDAD

Los autores concluyeron que “estos hallazgos respaldan el papel potencial de la dieta como un factor de estilo de vida modificable en la salud respiratoria, especialmente en participantes con EPOC”.