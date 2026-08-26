Economía

Uso de las reservas: qué dice el polémico artículo que cuestionó la oposición en el debate por la reforma del BCRA

Luego de la media sanción del proyecto para modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria en Diputados, legisladores opositores pidieron que quite un artículo vinculado a la utilización de las tenencias del Central

Diputados le dio media sanción al proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Diputados le dio media sanción al proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
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Tras la aprobación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Diputados, la oposición le exigió al oficialismo remover un artículo que permite a la autoridad monetaria utilizar las reservas como respaldo para tomar deuda. Sin embargo, el reclamo opositor no prosperó y terminó aprobándose.

En concreto, el artículo 13 de la iniciativa señala que “los bienes que integran las reservas son inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.

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Este articulado puntual generó cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y la oposición. Por parte del peronismo, Cecilia Moreau y Germán Martínez cruzaron al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, por este tema. También hubo fuertes críticas de la legisladora Myriam Bregman.

Aunque la votación por título ya se había realizado, el peronismo solicitó que se reabra el debate para permitir una nueva votación específica del apartado 13. Finalmente, la votación se realizó por títulos. El bloque que comprendía los artículos del 1 al 18 fue aprobado con 138 votos a favor, 110 en contra y 7 abstenciones.

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Santiago Bausili
Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, si el proyecto se aprueba en el Senado, los cambios propuestos por el Gobierno habilitarían al Banco Central a emplear sus reservas como garantía para obtener financiamiento en los mercados internacionales.

Esta mecánica podría aplicarse, por ejemplo, con un REPO. Se trata de un acuerdo de recompra que constituye una herramienta utilizada por el BCRA en los últimos años para obtener financiamiento en los mercados internacionales a una tasa más baja.

Un REPO con entidades bancarias del exterior implica que un banco o un gobierno transfiere temporalmente activos financieros a una institución extranjera, asumiendo el compromiso de readquirirlos en una fecha y a un precio fijados de antemano.

A principios de julio, el BCRA comunicó la cancelación total de sus operaciones de pase pasivo registradas en su balance, por un valor conjunto de USD 6.000 millones, y la concreción de un nuevo acuerdo por igual monto con diez entidades bancarias internacionales de primer nivel. El nuevo contrato extendió el plazo de vencimiento de estas obligaciones hasta septiembre de 2028, luego de las elecciones presidenciales, desplazando así los compromisos que inicialmente correspondían a 2026 y 2027.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Pese al pedido opositor, el oficialismo no quitó el artículo 13 del proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA. (RS Fotos)

La operación se realizó empleando títulos BONAR disponibles en el portafolio de la entidad monetaria. En la subasta llevada a cabo el 30 de junio, la entidad recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando de manera considerable la cantidad licitada. Se detalló que la tasa de interés pactada será equivalente a SOFR-USD más un diferencial de 4 por ciento.

En estas transacciones, quien necesita liquidez entrega instrumentos como bonos soberanos o títulos de deuda a un banco internacional a cambio de dinero en efectivo. El pacto establece que esos activos serán readquiridos tras un período determinado, abonando un importe superior al recibido inicialmente. La diferencia entre ambos valores establece la tasa de interés, que constituye el costo del acceso a los fondos. En la práctica, el Central podría poner las reservas como garantía para tomar esa deuda, según lo que detalla el artículo 13 de la Carta Orgánica aprobada en Diputados.

“Muchas gracias diputados nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió el presidente Javier Milei en sus redes sociales luego de la media sanción.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, opinó que hoy se dio “un paso enorme hacia la normalidad”. “Me sumo al agradecimiento de nuestro Presidente a los diputados nacionales que acompañaron el proyecto”, agregó en su cuenta oficial de X.

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