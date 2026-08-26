República Dominicana: Autoridades decomisan seis paquetes de marihuana ocultos en un portaplanos

Las autoridades decomisaron seis paquetes de marihuana en el Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

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Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en colaboración con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), realizaron el decomiso de seis paquetes de marihuana en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA-JFPG), durante un operativo que forma parte del reforzamiento de las operaciones de inteligencia e interdicción en las terminales aéreas y portuarias de la República Dominicana.

El hallazgo tuvo lugar en una de las terminales de carga, donde los agentes antinarcóticos, apoyados por inspectores de Aduanas, detectaron imágenes sospechosas dentro de una caja de cartón procedente de Miami, Estados Unidos.

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Según informó la DNCD, el paquete contenía un tubo de plástico oculto dentro de un portaplanos, donde se encontraban los seis paquetes de la sustancia ilícita, envueltos en fundas plásticas transparentes y negras, con un peso aproximado de siete libras (3.18 kilogramos).

La caja levantó sospechas en una terminal de carga de Santo Domingo durante una inspección rutinaria con apoyo de agentes antinarcóticos y Aduanas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas )

Interceptan envío de marihuana procedente de Miami

La institución explicó que, tras detectar las imágenes sospechosas mediante inspección rutinaria, se activaron de inmediato los protocolos de actuación establecidos para este tipo de casos. El manejador de la unidad canina procedió a pasar uno de los ejemplares por la caja, lo que derivó en una alerta positiva a sustancias controladas. Posteriormente, por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a la apertura de la caja, donde se confirmó la presencia de la droga.

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Joel López, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, indicó que la acción se enmarca en la intensificación de los controles para combatir nuevas modalidades del crimen organizado que buscan utilizar las vías aéreas y portuarias para el tráfico de sustancias ilícitas. “La caja, según el manifiesto de envío, tenía como destinatario a un hombre que fue arrestado recientemente al salir de una plaza comercial en el Distrito Nacional, justo cuando acudió a retirarla. Al momento de su captura, las autoridades le ocuparon otros paquetes con la misma sustancia”, señaló la DNCD en un comunicado oficial.

Autoridades mantienen abierta una investigación para identificar y ubicar a otros posibles implicados en el frustrado intento de envío de marihuana desde los Estados Unidos hacia República Dominicana.

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La entidad resaltó que se han redoblado los esfuerzos de interdicción en las terminales aéreas y portuarias del país, con el objetivo de anticipar y neutralizar las estrategias empleadas por las redes de tráfico de drogas.

La DNCD activó los protocolos de inspección inmediata y una unidad canina confirmó la alerta positiva a sustancias controladas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

El operativo contó con el respaldo técnico del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), que colaboró con los procedimientos de inspección y verificación de la carga. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta ante el crimen organizado transnacional.

En el comunicado divulgado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, se enfatizó que los operativos de inteligencia y control se realizan de manera permanente y se ajustan a los patrones evolucionados del tráfico ilícito.

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Hasta el momento, el detenido permanece bajo custodia del Ministerio Público, mientras avanzan las diligencias judiciales.

La DNCD comunicó que las investigaciones se mantienen abiertas y que no se descartan nuevas detenciones o la desarticulación de redes asociadas a este tipo de envíos, que constituyen una amenaza para la seguridad y la salud pública en la República Dominicana.