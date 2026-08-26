Premios Fundación Bunge y Born 2026: distinguen a tres expertos argentinos por sus investigaciones en química

La Fundación Bunge y Born anunció los ganadores de los Premios Científicos 2026 en una edición dedicada a la química. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fundación Bunge y Born anunció los ganadores de sus Premios Científicos 2026. La disciplina elegida para este año fue química.

El Premio Fundación Bunge y Born fue para Omar Azzaroni y el Premio Estímulo distinguió a Daiana Capdevila y Marcos Tascon, en una edición dedicada a una disciplina central para entender la composición, la estructura y las transformaciones de la materia y su vínculo con la energía.

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Azzaroni es doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata, investigador superior del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad. Recibió, entre otras distinciones, el Premio Houssay, el Premio Konex y el Georg Forster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt. Fue galardonado por sus aportes en ciencia de polímeros, química de superficies, materia blanda y nanotecnología, con transferencia de conocimiento hacia desarrollos de impacto social y tecnológico que derivaron en patentes y en una empresa de base tecnológica.

Entre los trabajos más relevantes de su equipo figura un dispositivo argentino para detectar y medir biomarcadores renales, ya validado clínicamente en el Hospital San Martín de La Plata y en inicio de aprobación regulatoria.

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Omar Azzaroni recibió el Premio Fundación Bunge y Born 2026 por sus aportes en ciencia de polímeros, química de superficies, materia blanda y nanotecnología (Rodrigo de la Fuente)

Ese desarrollo surgió de un convenio de investigación y desarrollo entre CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y una empresa de base tecnológica con inversión extranjera. El objetivo es ofrecer una herramienta accesible, portátil y de uso simple para centros de baja complejidad, de modo de facilitar el diagnóstico y el control de pacientes con problemas renales sin traslados constantes a centros de alta complejidad.

El jurado sostuvo sobre Azzaroni: “Sus trabajos han contribuido significativamente a consolidar nuevas líneas de investigación, posicionándolo como una referencia internacional en química de materiales blandos y nanotecnología. Además, ha contribuido de manera fundacional al establecimiento de la comunidad de la química de la materia blanda en el país”.

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También afirmó: “Es una combinación excepcional de excelencia científica, liderazgo académico, innovación tecnológica y compromiso con el desarrollo del sistema científico nacional”.

El Premio Estímulo 2026 distinguió dos trayectorias

Capdevila fue distinguida por aportes en química estructural, bioquímica y bioinorgánica, con contribuciones a la comprensión de mecanismos moleculares que regulan procesos biológicos esenciales en sistemas de relevancia biomédica. Su trabajo estudia la evolución de proteínas que miden la disponibilidad de metales y compuestos con azufre dentro de bacterias.

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En 2019 ganó un concurso para jefa de nuevo laboratorio en el Instituto Leloir y obtuvo un subsidio internacional de repatriación que le permitió incorporar equipamiento de última tecnología. Con su equipo desarrolla biosensores o tests rápidos para enfermedades infecciosas y sensores de moléculas con azufre vinculadas con enfermedades relacionadas con el intestino y con las bacterias que habitan allí.

Daiana Capdevila obtuvo el Premio Estímulo 2026 por sus investigaciones en química estructural, bioquímica y bioinorgánica aplicadas a procesos biológicos y enfermedades infecciosas

Capdevila es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET, jefa del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Instituto Leloir y profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín. Entre sus reconocimientos figuran el premio FIMA Leloir, la distinción Franco Argentina a la Innovación, el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la beca L’Oréal-UNESCO-CONICET.

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Esos proyectos buscan entender la química del azufre para desarrollar tratamientos que eliminen bacterias resistentes a los antibióticos o favorezcan las que tienen un efecto positivo para la salud. Otra línea de aplicación de sus biosensores apunta al análisis de contaminación ambiental, con detección de plomo y arsénico en distintos estados.

Uno de esos desarrollos tuvo aplicación a través de ACUMAR en la cuenca Matanza Riachuelo, con foco en la detección de plomo. El equipo también trabaja en una solución local para el arsénico, a partir de que muchas regiones de Argentina presentan niveles naturales en suelo y fuentes de agua más altos que en gran parte del mundo y en un estado distinto del registrado en otros países.

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El jurado señaló sobre su trayectoria: “La Dra. Capdevila ha desarrollado, en una etapa temprana de su carrera, una trayectoria científica de notable calidad y proyección, caracterizada por contribuciones originales aplicadas al estudio de problemas fundamentales de relevancia biológica. Su sólida producción científica, el reconocimiento obtenido a nivel nacional e internacional, la consolidación de una línea de investigación propia, la formación de recursos humanos y la dirección exitosa de proyectos competitivos evidencian una madurez científica excepcional para su generación”.

Las metodologías de Marcos Tascon permitieron analizar contaminantes ambientales, conservar fotografías históricas y estudiar pinturas rupestres de Inca Cueva en Jujuy

Tascon, el otro ganador del Premio Estímulo, fue reconocido por sus aportes en química analítica, ciencias de la separación y espectrometría de masas. Sus trabajos impulsaron nuevas metodologías e instrumentación para analizar muestras complejas con mínima o nula invasividad, con aplicaciones en diagnóstico biomédico, monitoreo ambiental y conservación del patrimonio cultural.

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Tascon es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de La Plata, investigador adjunto del CONICET y profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Martín. Lideró proyectos nacionales e internacionales y realizó formación posdoctoral en la Universidad de Waterloo, en Canadá, especializada en tecnologías de microextracción.

Entre sus principales desarrollos figuran biosensores de baja o nula invasividad para monitoreo de contaminantes ambientales y estudios sobre barreras naturales con árboles frente a la contaminación del aire. Esas herramientas fueron utilizadas en museos argentinos como el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes.

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Otro de sus avances consiste en un método sin invasión ni manipulación para el tratamiento de fotografías históricas, basado en el análisis del olor que desprende el material para determinar su estado de degradación y las condiciones ambientales. Sus análisis de micromuestras también permitieron construir cronologías en pinturas rupestres de Inca Cueva, en Jujuy, con diferencias fechadas entre 1700 y 10.000 años AP.

La ceremonia de los Premios Científicos 2026 de la Fundación Bunge y Born se realizará el 14 de septiembre en el Palacio Libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre Tascon, el jurado indicó: “La trayectoria del Dr. Tascon se distingue por la originalidad, calidad e impacto de sus contribuciones. A una etapa temprana de su carrera ha desarrollado una línea de investigación propia, reconocida internacionalmente, basada en el diseño de metodologías e instrumentación innovadoras. Su labor combina investigación de excelencia, desarrollos tecnológicos transferibles, formación de recursos humanos y una destacada capacidad para generar colaboraciones y capacidades científicas tanto en el país como en el exterior”.

La Fundación Bunge y Born conforma cada año un Comité de Selección y un jurado integrado por científicos nacionales e internacionales. El comité elabora una terna por categoría y el jurado define a los ganadores, en un proceso en el que tanto los premiados como el resto de la comunidad científica desconocen quiénes compiten.

La próxima ceremonia de premiación será el lunes 14 de septiembre a las 18 horas en la Sala Argentina del Palacio Libertad.

En 2026, el jurado fue presidido por Gerardo Burton de la Universidad de Buenos Aires e integrado por Mirta Aranguren de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Víctor Batista de Yale University, Guillermo Raúl Castro de la Universidad Federal de ABC de San Pablo y Héctor Casimiro Goicoechea de la Universidad Nacional del Litoral.

El Premio Fundación Bunge y Born se entrega de manera ininterrumpida desde 1964 y distingue la trayectoria y los aportes de científicos argentinos. El Premio Estímulo se otorga desde 2001 a investigadores jóvenes destacados en su disciplina.

Entre los galardonados de años anteriores figuran Luis Federico Leloir, distinguido en 1965 en Medicina; Gabriel Rabinovich, en 2014 en Medicina Experimental; María Beatriz Aguirre-Urreta, en 2016 en Paleontología; Carlos Balseiro, en 2017 en Física; Víctor Yohai, en 2018 en Matemática; Sandra Díaz, en 2019 en Ecología; Jorge Medina, en 2020 en Neurociencia Experimental; Diego de Mendoza, en 2021 en Microbiología; Galo Soler Illia, en 2022 en Nanociencias; Raquel Chan, en 2023 en Agrobiotecnología; Alberto Piola, en 2024 en Ciencias del Mar y la Atmósfera; y Alberto Kornblihtt, en 2025 en Bioquímica y Biología Molecular.

*Fotos de los científicos premiados: Rodrigo de la Fuente