Deportes

Se definieron los últimos cuatro clasificados a la Champions: cuándo será el sorteo, todos los participantes y el formato

La edición 72 del certamen continental de la UEFA entrará en su Fase de Liga

El sorteo de la Champiosn será este jueves (REUTERS/Pierre Albouy)
El sorteo de la Champiosn será este jueves (REUTERS/Pierre Albouy)
Guardar

El sorteo de la Champions League 2026/27 se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco, a las 18 hora local (13 de Argentina), con los 36 participantes ya confirmados. Los cuatro cupos restantes se definieron este miércoles con los partidos de vuelta de la fase previa.

Lyon perdió 2-1 ante el Fenerbahce, que accedió a la Fase Liga por el global de 3-2; AEK goleó 4-0 al Levski Sofia en Atenas; Viking se impuso por 3-1 (5-3) al Dinamo Zagreb y Slovan Bratislava se impuso en el alargue al Celje.

PUBLICIDAD

La edición número 72 del torneo tendrá su final el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid. El club que se corone campeón accederá a la Supercopa de Europa 2027, a la Champions League 2027/28, a la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

PSG es el último campeón (REUTERS/Phil Noble)
PSG es el último campeón (REUTERS/Phil Noble)

El formato de la Fase de Liga

Por tercera temporada consecutiva, la competencia prescinde de la fase de grupos. En su lugar, los 36 equipos disputan una liga unificada en la que cada club juega ocho partidos. La tabla general determina tres destinos: los ocho primeros avanzan directo a octavos de final, del noveno al 24° disputan un playoff por un lugar en el Top 16, y los que queden del 25° al 36° quedan eliminados.

PUBLICIDAD

Cada equipo enfrenta a ocho rivales distintos: dos por bombo, incluido el propio. Contra cada bombo disputa un partido como local y otro como visitante. Los clubes de una misma federación no pueden cruzarse en esta fase, y cada equipo puede medirse con un máximo de dos rivales de una misma federación extranjera.

La distribución en los bombos

Los 36 participantes se reparten en cuatro bombos de nueve equipos, ordenados según el ranking de coeficientes de la UEFA al inicio de la temporada. El vigente campeón ocupa automáticamente el primer lugar del Bombo 1, independientemente de su coeficiente: ese lugar corresponde al Paris Saint-Germain (PSG), bicampeón defensor.

La composición actual de los bombos, con las últimas cuatro plazas ya definidas, es la siguiente:

Bombo 1: PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt y Fenerbahce

Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como 1907, RC Lens, Lask Linz, Sabah, AEK, Viking y Slovan Bratislava.

El calendario de la Fase de Liga

Inglaterra y España son las ligas con mayor representación: cinco clubes cada una. Italia y Alemania aportan cuatro equipos respectivamente, mientras que Francia suma tres, entre ellos el campeón defensor.

La Fase de Liga arranca el 8 de septiembre de 2026 y se extiende hasta el 27 de enero de 2027, con el siguiente calendario de fechas:

  • Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19-20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027

TODOS LOS CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

  • 1956 Real Madrid (España)
  • 1957 Real Madrid (España)
  • 1958 Real Madrid (España)
  • 1959 Real Madrid (España)
  • 1960 Real Madrid (España)
  • 1961 Benfica (Portugal)
  • 1962 Benfica (Portugal)
  • 1963 Milan (Italia)
  • 1964 Inter (Italia)
  • 1965 Inter (Italia)
  • 1966 Real Madrid (España)
  • 1967 Glasgow Celtic (Escocia)
  • 1968 Manchester United (Inglaterra)
  • 1969 Milan (Italia)
  • 1970 Feyenoord (Países Bajos)
  • 1971 Ajax (Países Bajos)
  • 1972 Ajax (Países Bajos)
  • 1973 Ajax (Países Bajos)
  • 1974 Bayern Munich (Alemania)
  • 1975 Bayern Munich (Alemania)
  • 1976 Bayern Munich (Alemania)
  • 1977 Liverpool (Inglaterra)
  • 1978 Liverpool (Inglaterra)
  • 1979 Nottingham Forest (Inglaterra)
  • 1980 Nottingham Forest (Inglaterra)
  • 1981 Liverpool (Inglaterra)
  • 1982 Aston Villa (Inglaterra)
  • 1983 Hamburgo (Alemania)
  • 1984 Liverpool (Inglaterra)
  • 1985 Juventus (Italia)
  • 1986 Steaua Bucarest (Rumania)
  • 1987 Porto (Portugal)
  • 1988 PSV Eindhoven (Países Bajos)
  • 1989 Milan (Italia)
  • 1990 Milan (Italia)
  • 1991 Estrella Roja (Serbia)
  • 1992 Barcelona (España)
  • 1993 Olympique de Marsella (Francia)
  • 1994 Milan (Italia)
  • 1995 Ajax (Países Bajos)
  • 1996 Juventus (Italia)
  • 1997 Borussia Dortmund (Alemania)
  • 1998 Real Madrid (España)
  • 1999 Manchester United (Inglaterra)
  • 2000 Real Madrid (España)
  • 2001 Bayern Munich (Alemania)
  • 2002 Real Madrid (España)
  • 2003 Milan (Italia)
  • 2004 Porto (Portugal)
  • 2005 Liverpool (Inglaterra)
  • 2006 Barcelona (España)
  • 2007 Milan (Italia)
  • 2008 Manchester United (Inglaterra)
  • 2009 Barcelona (España)
  • 2010 Inter (Italia)
  • 2011 Barcelona (España)
  • 2012 Chelsea (Inglaterra)
  • 2013 Bayern Munich (Alemania)
  • 2014 Real Madrid (España)
  • 2015 Barcelona (España)
  • 2016 Real Madrid (España)
  • 2017 Real Madrid (España)
  • 2018 Real Madrid (España)
  • 2019 Liverpool (Inglaterra)
  • 2020 Bayern Munich (Alemania)
  • 2021 Chelsea (Inglaterra)
  • 2022 Real Madrid (España)
  • 2023 Manchester City (Inglaterra)
  • 2024 Real Madrid (España)
  • 2025 PSG (Francia)
  • 2026 PSG (Francia)

Temas Relacionados

Champions LeagueUEFAdeportes-argentinasorteo Champions League

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fue el heredero de Hamilton, ganó 5 carreras seguidas y hoy lidera el campeonato: quién es Kimi Antonelli

Construyó su temporada entre récords, un perfil juvenil que contrasta con su ferocidad en pista y una advertencia de Wolff que marcó los límites de la guerra interna con George Russell

Fue el heredero de Hamilton, ganó 5 carreras seguidas y hoy lidera el campeonato: quién es Kimi Antonelli

El cerebro después de la NFL: qué revela un nuevo estudio de Harvard sobre la salud neurológica de los exjugadores

La investigación, liderada por expertos del Mass General Brigham, tomó como referencia 878 muertes entre 2016 y 2021 e identificó patrones que surgen antes de la etapa profesional, en categorías universitarias y juveniles

El cerebro después de la NFL: qué revela un nuevo estudio de Harvard sobre la salud neurológica de los exjugadores

El gesto de Paredes con Aranda tras su dura lesión y la apuesta de Boca para cubrir la sensible baja del “10”

Con el mediocampista ofensivo fuera de las canchas hasta 2027 por una fractura de peroné, el capitán le expresó su apoyo en redes y Arruabarrena ya tiene a mano a otro juvenil para llenar el vacío

El gesto de Paredes con Aranda tras su dura lesión y la apuesta de Boca para cubrir la sensible baja del “10”

Benjamín Agüero viajó a probarse en el Inter Miami de Lionel Messi: el posible acuerdo con Independiente

Junto con el juvenil Ciro Berrati, el delantero hijo del Kun se encuentra en Florida para ser evaluado por Las Garzas

Benjamín Agüero viajó a probarse en el Inter Miami de Lionel Messi: el posible acuerdo con Independiente

“Scaloni vivió en mi casa”: la peculiar anécdota de un entrenador del fútbol argentino

Carlos Matheu, ex jugador y técnico de la Reserva de Independiente, dio detalles de la convivencia que tuvieron en Atalanta

“Scaloni vivió en mi casa”: la peculiar anécdota de un entrenador del fútbol argentino

MALDITOS NERDS

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

Atari anuncia ‘RollerCoaster Tycoon Wonderworks’ con caos y destrucción

Rainbow Six Tactics cambia la primera persona por combates tácticos por turnos

Gears of War: E-Day muestra su campaña y confirma su estreno el 6 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

‘Yellow Mirror’: así es el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

“La emperatriz divorciada”: primer tráiler y fecha de estreno del esperado kdrama

Kevin Costner se despide de Dolly Parton y recuerda el vínculo que los unió con “I Will Always Love You”

El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry: “Mi cráneo fue destrozado para salvarme”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: comisión de Finanzas del Congreso discute un fondo permanente para estabilizar los precios de los combustibles

Guatemala: comisión de Finanzas del Congreso discute un fondo permanente para estabilizar los precios de los combustibles

La sequía amenaza la cosecha de papas en Bélgica y pone en jaque el plato más popular del país

República Dominicana: El presidente Abinader recorre el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís tras su remozamiento

La Asamblea Legislativa extiende el régimen de excepción por otros 30 días en El Salvador

Gobierno panameño apuesta por beneficios fiscales para ampliar la infraestructura turística del interior