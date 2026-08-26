¿Qué se sabe de Thelma Montenegro? Policía nicaragüense la traslada dos veces antes de informar su paradero a la familia

La Asociación Madres de Abril denunció la detención arbitraria de Thelma Montenegro en Nicaragua y exigió su liberación inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Madres de Abril (AMA) denunció este miércoles 26 de agosto la detención arbitraria de Thelma Montenegro, integrante de la organización, y exigió su liberación inmediata. El hecho tuvo lugar en Nicaragua, donde familiares, organismo y defensores de derechos humanos han reportado un aumento en los casos de persecución por parte del régimen.

Según el comunicado difundido por la AMA, Thelma Montenegro fue detenida por segunda vez el 23 de agosto.

La activista se presentó en la Jefatura Policial de Pantasma el 19 de agosto para realizar un trámite de renovación de licencia, momento en que se produjo su arresto.

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Posteriormente, la mujer permaneció bajo custodia policial hasta la tarde del 22 de agosto, cuando fue liberada, aunque esa misma noche fue nuevamente aprehendida por una patrulla policial.

Tras días de búsqueda y gestiones de la familia, la policía informó el 25 de agosto que Montenegro había sido trasladada a Managua, al Distrito Policial III.

De igual manera, la AMA destacó en su declaración que la situación de Montenegro se enmarca en un contexto de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en especial aquellas vinculadas con la demanda de verdad y justicia en Nicaragua.

La AMA afirmó que el caso de Thelma Montenegro refleja el hostigamiento y la criminalización contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua. (Cortesía: Asociación Madres De Abril)

Cabe destacar que Thelma es hermana de Oliver y Edgard Montenegro y viuda de Francisco Blandón, quienes fueron asesinados presuntamente por paramilitares afines al régimen en la localidad de El Cuá en el año 2019. Otros miembros de su familia, como Dorlin y Oliver Montenegro, estuvieron en prisión entre 2020 y 2023.

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Asociación exige información sobre el paradero Thelma

De igual manera, la organización advirtió que la detención reciente constituye un motivo de grave preocupación. En palabras de la asociación: “Responsabilizamos a Nicaragua y a las autoridades policiales por la integridad y la vida de Thelma Montenegro”.

La AMA pidió además al régimen que brinde información clara y oficial sobre la situación jurídica y paradero de Montenegro, y que garantice el respeto a su integridad física y psicológica.

La detención de Montenegro se suma a una serie de medidas represivas implementadas por el régimen contra familiares de víctimas de la represión y personas vinculadas a organizaciones que exigen procesos de memoria, verdad y justicia.

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La AMA recordó que la activista ha demandado investigaciones imparciales y justicia para los asesinatos de sus familiares, así como el cese de la persecución a defensores de derechos humanos.

El caso de Thelma Montenegro se sumó a las medidas represivas contra familiares de víctimas y personas que exigen memoria, verdad y justicia en Nicaragua. (Cortesía: Gran Confederación Opositora de Nicaragua)

Entre las exigencias planteadas en el comunicado, la asociación reclamó la liberación inmediata e incondicional de Thelma Montenegro, el acceso a información oficial sobre su estatus legal, y el cese de las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra quienes defienden la memoria y la justicia en Nicaragua. El pronunciamiento incluyó llamados a la solidaridad nacional e internacional con Montenegro y quienes se encuentran en situaciones similares.

La AMA concluyó su pronunciamiento reiterando: “¡Las madres no se rinden, exigen justicia! ¡Libertad para las defensoras de derechos humanos!”. El caso de Montenegro es seguido por diversos organismos, atentos al desarrollo de la situación y a posibles respuestas del régimen nicaragüense.

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