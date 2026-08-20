¿Consumir huevo protege la memoria?: la evidencia científica sobre su impacto en la salud cerebral

Un estudio en adultos mayores encontró que el consumo frecuente de huevo se asocia con menor caída en pruebas de fluidez verbal y memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los casos de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer subieron en los últimos años. En 2021, de acuerdo a los registros emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 57 millones de personas vivían con demencia, y se estima que esta cifra podría alcanzar los 139 millones para 2050.

Por eso, buscar hábitos que ayuden a reducir los riesgos es fundamental, y la nutrición puede ser una valiosa herramienta para lograrlo.

Según un estudio, liderado por la Universidad de California en San Diego y publicado en la revista Nutrients, consumir huevos podría estar asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo en la vejez.

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La investigación analizó a 890 adultos mayores de 55 años que participaban en el estudio observacional de largo plazo Rancho Bernardo Study. Los investigadores compararon la frecuencia de consumo de huevos con pruebas de rendimiento sobre función ejecutiva, lenguaje, recuerdo y flexibilidad mental.

El huevo contiene 13 nutrientes esenciales y todos los aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una proteína completa y accesible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al revisar los patrones de alimentación, el trabajo encontró que 16,5% de las mujeres y 14% de los hombres dijeron que nunca comían huevos. En el otro extremo, casi 4% de las mujeres y 7% de los hombres declararon consumirlos más de cinco veces por semana.

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El hallazgo central apareció en las mujeres: quienes comían más huevos mostraron una menor caída en las puntuaciones de fluidez verbal con el paso del tiempo. Esa medición evalúa aspectos como la función ejecutiva y la memoria semántica, incluida la capacidad de recordar palabras, conceptos y números.

El estudio identificó, en concreto, que el riesgo descendía en 0,1 por cada categoría de consumo de huevos. El trabajo encontró una asociación, pero no demostró que comer huevos causara por sí mismo una reducción del deterioro cognitivo.

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La clave: los nutrientes del huevo

La colina presente en la yema del huevo se ha vinculado con una mejor cognición y beneficios antiinflamatorios según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, estos beneficios podrían deberse a los nutrientes presentes en este alimento y que se relacionan con la salud cerebral, según las investigaciones.

Uno de los nutrientes claves es la colina, que según estudios, mejora la memoria verbal, que forma parte de las funciones cognitivas.

La nutricionista Keri Gans explicó en Women´s Health que la colina, presente en la yema, se ha vinculado con una mejor cognición. También señaló: “Las investigaciones han encontrado que este nutriente tiene beneficios antiinflamatorios que pueden ayudar a proteger contra el deterioro cognitivo”.

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Según la investigación, el consumo de huevo podría estar relacionado con un menor riesgo de deterioro cognitivo en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Tia M. Rains, miembro del Centro Internacional de Nutrición del Huevo, explicó: “La colina es conocida principalmente por su importante papel en la salud cerebral, tanto en el desarrollo del cerebro infantil durante el embarazo como en la función cerebral normal en adultos, como la memoria y el pensamiento. La colina también es esencial para la función hepática, el metabolismo de las grasas y la función cardiovascular normal”.

Un estudio observacional de 2021 también lo corrobora. Publicado en el Journal of Nutritional Science también detectó tasas más bajas de deterioro cognitivo en personas que consumían una cantidad intermedia de huevos, de hasta 1,5 por semana, frente a quienes ingerían alrededor de medio huevo o menos por semana.

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El valor nutricional del huevo

Un huevo mediano aporta aproximadamente 6 gramos de proteína, 5 gramos de grasa y cerca de 75 kilocalorías por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante muchos años, el huevo ocupó un lugar polémico por su relación con el colesterol: se creía que su consumo frecuente elevaba el colesterol en sangre y favorecía la aparición de enfermedades cardíacas. Estudios recientes destierran esa creencia.

Hoy, el huevo se considera un superalimento, reconocido por su riqueza nutricional, según la Comisión Internacional del Huevo. Contiene 13 nutrientes esenciales y todos los aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una fuente de “proteína completa”.

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Además, es una de las fuentes animales más accesibles y eficaces de proteínas, hierro, vitamina A, vitamina B12, folato, colina y riboflavina.

El huevo es fuente de vitamina B12, hierro, folato, colina y riboflavina, nutrientes relacionados con la función cerebral y muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti precisó a Infobae: “El huevo tiene una altísima riqueza nutritiva. Su valor nutricional es enorme y aporta proteínas de altísima calidad biológica. Además, contiene vitamina B12 o cobalamina, indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso central y la producción de sangre.”

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Un huevo mediano aporta alrededor de 6 gramos de proteína, 5 gramos de grasa y unas 75 kilocalorías.

Se los puede comer revueltos, escalfados o hervidos, sumarlos a una tortilla con vegetales o usarlos como cobertura en una tostada con palta. Es un alimento versátil y fácil de consumir.

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¿Es recomendable comer un huevo al día?

El consumo de huevo puede variar según la dieta, pero expertos señalan que hasta un huevo diario es posible en personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según declaraciones del médico especialista en obesidad Alberto Cormillot publicadas a Infobae, es perfectamente posible “consumir un huevo por día, incluso, si una persona come carne”. En el caso de quienes no consumen carnes, la recomendación puede ascender a “uno o dos huevos por día”, siempre que no exista alguna contraindicación médica específica.

Investigadores de la Universidad de Castilla, en España, indicaron que comer un huevo diario podría asociarse con un menor Índice de Masa Corporal (IMC) y un mayor porcentaje de masa magra. Esa asociación positiva se debe a su alto contenido de proteínas completas, que inciden en la composición corporal.

Algunas personas deben evitar el consumo de huevo debido a condiciones específicas, como la hipercolesterolemia familiar, ciertas enfermedades hepáticas o alergia confirmada al huevo. La restricción puede aplicarse tanto al huevo entero como a alimentos que lo contienen entre sus ingredientes. Ante estas situaciones, se recomienda consultar con un médico o nutricionista antes de incluir huevo en la alimentación diaria.