La cuarta muerte de un preso de la Cárcel del Encuentro reabrió el debate sobre ese penal de Ecuador

La nueva Cárcel del Encuentro. (John Reimberg)

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La Cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad construido por el Gobierno de Daniel Noboa como eje de la reforma del sistema carcelario ecuatoriano, vuelve a estar en el centro de la controversia. La muerte de Jean Carlos Quiñónez Rodríguez, conocido como alias “Pan Quemado”, elevó a cuatro el número de internos fallecidos este año tras permanecer recluidos en ese establecimiento y reactivó las denuncias de familiares sobre las condiciones de detención, la falta de comunicación con los presos y la ausencia de información oficial sobre lo que ocurre dentro del penal.

Quiñónez murió el 17 de agosto mientras permanecía privado de libertad en el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, ubicado en la comuna Juntas del Pacífico. Dos días después, su cuerpo fue entregado a sus familiares luego de la autopsia practicada por Medicina Legal. Desde entonces, la familia sostiene que el joven falleció por asfixia y asegura que presentaba signos de violencia, aunque hasta el 20 de agosto ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ni el Ministerio del Interior habían divulgado un informe oficial que determine la causa de la muerte.

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Antes de su ingreso al penal, Quiñónez había sido capturado el 27 de marzo durante un operativo del Bloque de Seguridad. Las autoridades lo identificaban como un presunto integrante de la organización criminal Los Lobos con influencia en Posorja y Playas. Sin embargo, el proceso penal por el que permanecía en prisión preventiva correspondía al presunto delito de tráfico ilícito de armas y municiones, luego de que la Fiscalía informara el hallazgo de varias municiones en el inmueble donde fue detenido.

La madre del interno afirmó públicamente que durante el procedimiento forense observó indicios que, a su juicio, apuntaban a una muerte por asfixia y denunció que su hijo habría sido golpeado mientras permanecía bajo custodia estatal. También sostuvo que semanas antes había podido verlo y que entonces no presentaba problemas de salud aparentes. Las denuncias aún no han sido confirmadas por las autoridades, que tampoco han informado si la Fiscalía abrió una investigación específica sobre las circunstancias del fallecimiento.

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Comité de Familiares por una Vida Digna

El caso volvió a concentrar la atención sobre una prisión concebida para albergar a personas consideradas de alta peligrosidad y que, desde su inauguración en noviembre de 2025, ha operado bajo un estricto régimen de seguridad administrado por el SNAI, con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El complejo tiene capacidad para unos 800 internos y fue presentado por el Ejecutivo como una pieza central de la estrategia para recuperar el control del sistema penitenciario tras años marcados por masacres carcelarias y el fortalecimiento de organizaciones criminales.

La muerte de Quiñónez constituye el cuarto fallecimiento registrado este año entre internos recluidos en ese establecimiento. El primero ocurrió en abril, cuando Charles Gonzalo Suárez Vera, condenado por su participación en la toma armada de TC Televisión en enero de 2024, murió después de ser trasladado desde el penal hasta un hospital de Santa Elena.

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En mayo falleció Michael Bautista Angulo, cuyo certificado médico registró insuficiencia respiratoria, desnutrición crónica y tuberculosis pulmonar. Ese mismo mes murió Elvis Steven Quevedo Chitacapa; las autoridades atribuyeron el deceso a una pancreatitis, aunque familiares y organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa explicación y denunciaron que el interno presentaba un grave deterioro físico.

Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

La acumulación de estos casos ha alimentado las críticas sobre las condiciones dentro de la cárcel. Los familiares de las personas privadas de libertad sostienen que las restricciones para mantener contacto con los internos les impiden conocer su estado de salud y denuncian dificultades para acceder a información oficial cuando ocurre una emergencia.

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Ese malestar se hizo visible nuevamente esta semana. Alrededor de 200 personas llegaron hasta los accesos del centro penitenciario para exigir respuestas tras la muerte de alias “Pan Quemado”. Procedentes de distintas ciudades del país, los manifestantes portaban carteles y lanzaban consignas reclamando justicia y transparencia, mientras un amplio contingente policial resguardaba el ingreso a la prisión.

Las preocupaciones sobre el funcionamiento de la Cárcel del Encuentro ya habían sido expuestas meses atrás. Tras las muertes registradas en mayo, familiares organizaron movilizaciones similares y denunciaron presuntos casos de tuberculosis, desnutrición y deficiencias en la atención médica. El ministro del Interior, John Reimberg, reconoció entonces que uno de los fallecidos padecía tuberculosis, aunque descartó la existencia de un brote dentro del penal.

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