Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y padre de Helena: su rol clave en Babasónicos, su tío famoso y el bajo perfil

Desde sus comienzos, Diego Tuñón se mostró alejado de los espacios mediáticos (Foto Infobae)

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La recientemente estrenada serie biográfica sobre Moria Casán, y su popularidad inmediata, volvió a dirigir la mirada del público hacia los lazos personales que rodean a su familia. Dentro de ese retrato, la figura de Diego Tuñón cobró notoriedad como padre de Helena, la primogénita de Sofía Gala Castiglione y primera nieta de la diva, quien también tiene un papel en la serie. El recorrido de Tuñón traza un camino donde la música, la discreción y la herencia cultural se entrelazan con su historia familiar.

La relación entre el músico de Babasónicos y la actriz comenzó en 2004. En ese momento, la exposición mediática de Sofía crecía, pero Tuñón siempre optó por una postura reservada frente a la prensa. Ambos compartieron seis años de pareja y, en 2008, nació Helena. A pesar de la separación ocurrida en 2010, la crianza de su hija se mantuvo basada en el afecto, el respeto y la colaboración mutua, eligiendo siempre mantener la vida privada alejada del foco mediático.

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La nieta mayor de Moria Casán en su reciente debut en la serie sobre su abuela, interpretándola en su adolescencia, volvió a colocar el apellido Tuñón en la escena pública, pero siempre bajo el mismo signo de discreción que caracteriza a su familia. El vínculo entre Diego y Sofía, aunque separado en lo sentimental, se sostuvo en la crianza compartida y el acompañamiento en los momentos relevantes para su hija.

Diego Tuñón en una visita de Babasónicos a México (Fotografía: Diego Alva/Infobae México)

Helena Tuñón encarnó a su abuela en uno de los momentos más impactantes de la serie

Nacido el 17 de agosto de 1968 en el barrio de Villa Santa Rita, Buenos Aires, Tuñón construyó una carrera de más de tres décadas como parte de Babasónicos, banda que redefinió el sonido del rock y el pop alternativo en América Latina. Desde joven se vinculó con la música y, en los años ochenta, comenzó a trabajar junto a Adrián Dárgelos y otros futuros miembros de la agrupación.

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Como tecladista y fundador de Babasónicos, Tuñón participó en la grabación de trece discos de estudio, entre los que se destacan álbumes emblemáticos como Jessico e Infame. Su aporte fue clave para la evolución estética y sonora del grupo, consolidándolo como referente regional. La banda recorrió escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa, marcando a varias generaciones a través de su propuesta musical.

Además de su papel en Babasónicos, Tuñón desarrolló proyectos paralelos de experimentación y colaboración. Junto a Daniel Melero, lanzó en 2020 el disco La Ruta del Opio, concebido a lo largo de más de cuatro años de trabajo continuo. Este material explora metodologías de reiteración y ajuste progresivo, tensionando los límites de las clasificaciones musicales tradicionales y posicionando el álbum como un corpus expositivo. La obra conjunta articula una dinámica temporal profunda y se estructura sobre entramados melódicos envolventes.

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Sofía Gala y su hija Helena en nua vieja escena familiar

La versatilidad de Tuñón también se refleja en su participación en bandas sonoras de películas y en colaboraciones con artistas como Carca. Su búsqueda artística lo llevó a explorar caminos alternativos, siempre con la intención de ampliar los horizontes musicales y aportar nuevas propuestas. A lo largo de su carrera, reflexionó sobre la complejidad de sostener un proyecto independiente en Argentina, señalando que vivir de la música en el país “es prácticamente una utopía”. Recordó que los primeros años de Babasónicos estuvieron marcados por obstáculos y alegrías, y que la perseverancia y la planificación fueron determinantes para consolidar el grupo.

La historia familiar de Diego se encuentra atravesada por una herencia cultural significativa. Su abuelo, Raúl González Tuñón, fue una figura central de la literatura argentina del siglo XX. Militante del Partido Comunista, corresponsal en la Guerra Civil Española y amigo de Pablo Neruda y Federico García Lorca, el poeta ocupó un lugar singular entre los grupos literarios de Florida y Boedo.

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La influencia de González Tuñón se percibe como un hilo que une la literatura y la música en la familia. Diego, desde la música, construyó un recorrido propio, pero nunca desconectado de esa tradición literaria ni de la búsqueda de nuevas formas artísticas.

Diego Tuñón, Helena y Sofía Gala en una vieja escena familiar

A lo largo de su trayectoria, eligió mantener un perfil bajo, en contraste con la tendencia a la exposición que predomina en el ambiente del rock y la farándula argentina. Su presencia pública se limita a lo estrictamente musical, evitando protagonizar titulares fuera del ámbito artístico. Esta elección lo distingue dentro de la escena, reforzando su identidad como artista centrado en la creación y en el trabajo colectivo.

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Desde su relación con Sofía Gala hasta la crianza de Helena, Tuñón optó por la reserva y el respeto a la intimidad familiar, priorizando siempre el bienestar de su hija y la calidad de los vínculos. Un estilo discreto que se refleja en su modo de interactuar con los medios y con el público: rara vez aparece en titulares vinculados a la farándula o a polémicas, y su imagen pública responde a su propio recorrido musical. Esta coherencia entre vida personal y profesional refuerza el perfil de un artista que elige la creación colectiva y la profundidad artística por encima de la notoriedad mediática.